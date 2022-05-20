Mách bạn bí quyết vừa có thể thưởng thức các món ăn nhanh vừa không sợ tăng cân

Thức ăn nhanh chứa nhiều calo, chất béo bão hòa, muối gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Nhưng bạn lại rất khó để từ bỏ loại thức ăn vừa đơn giản lại vừa ngon này. Dưới đây là một số tips giúp bạn có thể thưởng thức món ăn này vừa không sợ tăng cân, hại sức khỏe nhé.

1. Chỉ một lần một tuần

Bạn không nhất thiết phải loại bỏ hẳn sở thích ăn các món ăn nhanh. Thay vào đó, bạn chỉ nên ăn mỗi tuần một lần thôi. Các chuyên gia cho biết: “Ăn thức ăn nhanh mỗi tuần một lần có thể giúp bạn thỏa mãn cơn thèm ăn và tăng cường trao đổi chất mà không gây hại cho cơ thể”.

2. Nên hạn chế dùng nước sốt

Đối với nhiều người, đồ ăn nhanh sẽ không hoàn hảo nếu không có các gia vị như tương cà, sốt mayonnaise hoặc các lại sốt. Tuy nhiên, những loại nước sốt này có hàm lượng calo cao, vì vậy tốt nhất bạn nên cắt giảm chúng càng nhiều càng tốt.

3. Uống nước

Một trong những vấn đề khi ăn thức ăn nhanh là mọi người có xu hướng ăn quá nhiều. Các chuyên gia cho rằng: “Để giải quyết điều này, hãy uống nước trước khi ăn đồ ăn nhanh”. Nước làm cho bạn có cảm giác no và khiến bạn tiêu thụ ít đồ ăn nhanh hơn.

4. Ăn càng ít càng tốt

Như đã đề cập ở trên, thức ăn nhanh chứa các thành phần không tốt cho sức khỏe như đường, chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và chứa nhiều calo.

Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên ăn thức ăn nhanh, các chất không tốt có thể gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe bạn. Vì vậy, để giảm hấp thụ các thành phần không tốt này và giữ cho cơ thể khỏe mạnh, tốt hơn hết bạn nên ăn ít nhất có thể.

Theo Kormedi.com

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