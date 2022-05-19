Các cách làm giảm đau xương khớp tại nhà mà hiệu quả cực kì

Liệu pháp này có tác dụng giảm viêm, giảm đau nhức do viêm khớp, chấn thương. Đồng thời giảm lưu lượng máu về khu vực tổn thương. Từ đó phòng ngừa và giảm sưng mô hiệu quả.

Lưu ý: Không nên áp trực tiếp đá lạnh nên vùng da bệnh vì điều này có thể gây bỏng lạnh.

Tập thể dục

Tập thể dục hàng ngày có thể giúp cơ bắp khỏe mạnh và duy trì khả năng vận động. Khi bạn tập thể dục, các cơ hỗ trợ khớp xương sẽ rắn chắc hơn, đồng thời cơ thể cũng sẽ kích hoạt việc sản xuất edorphin giúp làm giảm đau. Đây là một trong những phương pháp rất hữu hiệu để điều trị đau nhức xương khớp chân và đau nhức xương khớp toàn thân.

Không vận động hoặc hạn chế vận động có thể giúp bạn tránh bị đau nhưng cũng có thể khiến các khớp bị cứng và chậm phục hồi. Trong trường hợp viêm xương khớp, tập thể dục không đủ có thể đẩy nhanh tốc độ tổn thương khớp.

Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng đối với những người bị viêm xương khớp, việc tập thể dục với một người khác đặc biệt có lợi. Người này có thể là một huấn luyện viên riêng hoặc một người bạn cùng tập thể dục. Các chuyên gia cũng khuyên bạn nên tìm một hoạt động thể thao mà mình yêu thích.

Các hoạt động nhẹ nhàng sẽ là một lựa chọn tốt, chẳng hạn như:

Đi xe đạp

Đi bộ

Bơi lội hoặc tập thể dục dưới nước

Thái cực quyền hoặc yogo

Dinh dưỡng

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Ăn theo chế độ Địa Trung Hải: Tiến sĩ Grange khuyến khích: "Chế độ ăn này rất giàu chất chống oxy hóa và chất béo tốt". Nó làm giảm các yếu tố gây viêm, giúp duy trì trọng lượng cân bằng và củng cố các mạch máu cung cấp máu cho các khớp. Chúng ta nên ăn nhiều rau, ngũ cốc nguyên hạt, cá, trái cây và các sản phẩm từ sữa lên men (sữa chua...).

Tiến sĩ Grange khuyến khích: "Chế độ ăn này rất giàu chất chống oxy hóa và chất béo tốt". Nó làm giảm các yếu tố gây viêm, giúp duy trì trọng lượng cân bằng và củng cố các mạch máu cung cấp máu cho các khớp. Chúng ta nên ăn nhiều rau, ngũ cốc nguyên hạt, cá, trái cây và các sản phẩm từ sữa lên men (sữa chua...). Bổ sung omega 3 : Các axit béo này khi vào cơ thể sẽ sinh ra các phân tử chống viêm giúp làm chậm quá trình thoái hóa khớp và giảm đau. Chúng ta có thể bổ sung các loại thực phẩm giàu omega 3 như cá mòi, cá trích, cá cơm và cá thu, dầu hạt cải và hạt lanh

: Các axit béo này khi vào cơ thể sẽ sinh ra các phân tử chống viêm giúp làm chậm quá trình thoái hóa khớp và giảm đau. Chúng ta có thể bổ sung các loại thực phẩm giàu omega 3 như cá mòi, cá trích, cá cơm và cá thu, dầu hạt cải và hạt lanh Dùng bông cải xanh: Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Arthritis & Rheumatology Viêm khớp & Thấp khớp đã chỉ ra rằng bông cải xanh rất giàu sulforaphane, một phân tử có khả năng ngăn chặn các enzym liên quan đến cơ chế gây viêm và phá hủy sụn.

Uống nước ép để thải độc : Kết hợp các loại trái cây và rau quả (cà rốt và chuối; bơ, dưa chuột và táo), những loại nước ép này chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giúp chống lại các hiện tượng viêm nhiễm.

Tăng lượng chất xơ: Một nghiên cứu của Mỹ từ Đại học Tufts (Massachusetts) cho thấy, một chế độ ăn giàu chất xơ có thể giảm 30 đến 60% cơn đau do thoái hóa khớp gối. Trái cây và rau quả cũng như các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt chứa rất nhiều chất xơ.

Chăm sóc xương khớp từ sớm và tinh thần

Bạn không thể ngăn chặn quá trình thoái hóa khớp hoặc sửa chữa sụn bị tổn thương, nhưng bạn có thể làm chậm tiến triển của bệnh. Căn bệnh này càng được chăm sóc sớm, từ tiếng kêu cót két và/hoặc đau đớn đầu tiên, thì việc điều trị sẽ càng có kết quả tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Thoái hóa khớp có thể dẫn đến trầm cảm. Tiến sĩ Grange cảnh báo:"Đó là một yếu tố làm trầm trọng thêm bệnh". Tinh dầu oải hương, dầu thơm St. John's Wort… liệu pháp mùi hương có thể có hiệu quả đối với bệnh thoái hóa khớp nhưng bệnh nhân cần được tư vấn bởi bác sĩ.