Lượng đường trong máu âm thầm tăng nhanh, thì ra 'thủ phạm' chính là những điều bạn hay làm hàng ngày này

Sức khỏe 10/03/2023 06:33

Không phải cứ ăn đường sẽ gây tiểu đường, nhiều người trong chúng ta bất ngờ bị tăng đường huyết chính vì những thói quen tai hại này.

Căng thẳng

Căng thẳng về thể chất và tinh thần có thể gây tổn hại cho cơ thể. Tất cả chúng ta đều biết điều đó, nhưng nhiều người trong chúng ta không biết về tác động lâu dài của căng thẳng đối với các hệ thống chính của cơ thể bao gồm cả lượng đường trong máu.

Lượng đường trong máu âm thầm tăng nhanh, thì ra 'thủ phạm' chính là những điều bạn hay làm hàng ngày này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lượng đường trong máu trong cơ thể có thể tăng đột biến do tất cả các loại căng thẳng. Bạn cũng có thể thấy một mô hình về lượng đường trong máu theo mức độ căng thẳng của bạn và thảo luận với bác sĩ để có biện pháp khắc phục.

Chất làm ngọt nhân tạo

Kiến thức của chúng ta về việc loại bỏ bệnh tiểu đường là càng ăn ít đường thì chúng ta càng kiểm soát tốt hơn lượng đường trong máu bất kể chúng ta đang sử dụng loại đường thay thế nào.

Nhiều bệnh nhân tiểu đường tiêu thụ chất làm ngọt nhân tạo như một chất thay thế cho đường thông thường. Tuy nhiên, đây có thể là một lý do khác khiến lượng đường trong máu của bạn tăng lên.

Thiếu ngủ

Lượng đường trong máu âm thầm tăng nhanh, thì ra 'thủ phạm' chính là những điều bạn hay làm hàng ngày này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta bỏ bê giấc ngủ. Chúng ta cảm thấy cơ thể mình có thể tự xử lý khi ngủ ít hơn. Chúng tôi đặt cơ thể của mình vào thử nghiệm và đẩy nó ra khỏi giới hạn của nó để hoạt động ngay cả sau khi thiếu ngủ. Thiếu ngủ làm rối loạn khả năng sử dụng insulin đúng cách của cơ thể và do đó làm gián đoạn lượng đường trong máu bình thường.

Bỏ bữa sáng

Đi ngủ muộn vào ban đêm, thức dậy muộn vào buổi sáng và sau đó vội vã làm việc nhà để sẵn sàng đến văn phòng, điều này đã trở thành một phần trong cuộc sống của chúng ta.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là bỏ bữa sáng có thể làm tăng lượng đường trong máu sau bữa trưa và bữa tối. Điều quan trọng là phải ăn thứ gì đó trong vòng một giờ sau khi thức dậy vào buổi sáng.

Mất nước

Lượng đường trong máu âm thầm tăng nhanh, thì ra 'thủ phạm' chính là những điều bạn hay làm hàng ngày này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây là một thực tế ít được biết đến về lượng đường trong máu tăng đột biến. Mất nước hoặc thiếu hydrat hóa thích hợp trong cơ thể có thể khiến cơ thể gặp rủi ro cao hơn, một trong số đó là bệnh tiểu đường. Ít nước trong cơ thể là dấu hiệu cho thấy lượng đường trong máu cô đặc hơn.

Thiếu tập luyện thể chất

Không thể không nhắc đến tầm quan trọng của các hoạt động thể chất như đi bộ nhanh, đạp xe, chạy bộ và chạy bộ đối với sức khỏe tổng thể của cơ thể. Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ khuyến nghị 150 phút hoạt động thể chất hàng tuần như là một phần của thay đổi lối sống để tránh bệnh tiểu đường loại 2. Bài tập có thể có cường độ vừa phải đến mạnh mẽ.

Ít chất xơ trong thực phẩm

Lượng đường trong máu âm thầm tăng nhanh, thì ra 'thủ phạm' chính là những điều bạn hay làm hàng ngày này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một chế độ ăn giàu chất béo và carbohydrate là một con đường rõ ràng dẫn đến béo phì. Chất lượng và sự lành mạnh của chế độ ăn uống ảnh hưởng đáng kể đến lượng đường trong máu. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thực phẩm giàu chất xơ như rau, hạt, quả hạch, ngũ cốc nguyên hạt, thịt trắng, trái cây bảo vệ chống lại bệnh tiểu đường loại 2.

Hút thuốc và uống rượu

Trong số tất cả những tác hại của hai thói quen có hại này đối với sức khỏe thì lượng đường trong máu tăng đột biến là số một đnags lo ngại. Hút thuốc lá và uống nhiều rượu là một trong những lý do hàng đầu gây ra bệnh tiểu đường loại 2 ở những người trẻ tuổi.

Uống thuốc không chính xác

Dùng sai liều lượng thuốc có thể làm thay đổi lượng đường trong máu và gây ra bệnh tiểu đường. Điều rất quan trọng là cập nhật cho bác sĩ của bạn về các tình trạng sức khỏe khác mà bạn mắc phải cùng với các loại thuốc bạn đang dùng để điều trị biến chứng sức khỏe đó. Đôi khi các loại thuốc trộn lẫn với nhau và phản ứng trong cơ thể.

Thay đổi nội tiết tố

Lượng đường trong máu âm thầm tăng nhanh, thì ra 'thủ phạm' chính là những điều bạn hay làm hàng ngày này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Sự dao động nội tiết tố có thể làm cho lượng đường trong máu tăng lên. Ở phụ nữ, chu kỳ kinh nguyệt cũng có thể làm tăng lượng đường trong máu. Estrogen ảnh hưởng trực tiếp đến độ nhạy insulin, nghĩa là nồng độ estrogen của bạn càng thấp thì bạn càng có xu hướng kháng insulin. Do đó trong thời kỳ mãn kinh, phụ nữ có thể bị mất cân bằng lượng đường trong máu trong cơ thể.

Theo Times of India

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