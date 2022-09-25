Lợi ích quý giá không ngờ của quả nho mang lại, tuy nhỏ nhưng có "võ"!

Theo nhiều nghiên cứu, ngoài việc cung cấp vitamin C thì nho còn mang nhiều lợi ích khác như chống oxi hóa, tiêu đờm, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch,...

Táo bón

Nho rất có hiệu quả trong việc phòng chống chứng táo bón, do chứa các loại axit hữu cơ, đường và cellulose.

Nho làm giảm táo bón bằng cách tăng cường sức mạnh các cơ ở dạ dày và ruột non.

Nho cũng có chứa rất nhiều chất xơ không hòa tan, có nghĩa là những chất xơ này vẫn còn nguyên vẹn khi đi qua hệ tiêu hóa. Lượng lớn chất xơ này sẽ thúc đẩy sự hình thành và bài tiết phân, do vậy, nho có thể khiến bạn đi đại tiện thường xuyên hơn.

Tuy nhiên, nếu bạn bị tiêu chảy hoặc phân lỏng, thì không nên ăn nho. Chất xơ không hòa tan trong nho không có tác dụng hấp thu nước trong phân và nho thì lại không chứa nhiều chất xơ hòa tan.

Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng chống oxy hóa

Các hợp chất phenolic có hoạt tính sinh học là điểm đáng chú ý nhất của nho bởi đặc tính chống oxy hóa đã được nghiên cứu rộng rãi, bao gồm loại bỏ các gốc tự do, ức chế quá trình oxy hóa lipid, giảm sự hình thành hydroperoxide.

Nước nho, rượu vang, và thậm chí cả bã nho có khả năng chống oxy hóa cao. Trong các bộ phận khác nhau của nho, khả năng chống oxy hóa cao nhất được tìm thấy trong hạt nho, tiếp theo là vỏ và phần giữa vỏ và hạt có khả năng chống oxy hóa thấp nhất. Do đó, các sản phẩm chiết xuất từ hạt nho là một chất chống oxy hóa đầy hứa hẹn để bổ sung vào chế độ ăn uống.

Ngừa loãng xương

Nguồn dồi dào chất đồng, sắt và mangan trong quả nho giúp củng cố xương. Các chuyên gia cho biết ăn nho đỏ thường xuyên có thể trì hoãn hoặc ngừa loãng xương.



Ảnh minh họa: Internet

Tiêu đờm

Người hút thuốc lâu dài có thể ăn nhiều nho hơn. Nho có thể giúp các tế bào phổi giải độc và có tác dụng long đờm, có thể làm giảm các triệu chứng của viêm đường hô hấp và ngứa rát do hút thuốc.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Ăn nho giúp tăng lượng nitric oxide trong máu, từ đó ngăn chặn nguy cơ bị máu vón cục, ngừa trụy tim. Với hàm lượng chất chống ô xy hóa phong phú, ăn nho cũng làm giảm tác hại của cholesterol xấu LDL.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-ich-quy-gia-khong-ngo-cua-qua-nho-mang-lai-tuy-nho-nhung-co-vo-506532.html