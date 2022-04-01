Virus HPV là nguyên nhân của hơn 70% trường hợp ung thư cổ tử cung, và nó chủ yếu lây truyền qua đường tình dục. Tất nhiên, không phải ai nhiễm loại virus này cũng sẽ bị ung thư cổ tử cung, nhưng nếu bạn bị nhiễm virus HPV thì khả năng bị ung thư cổ tử cung là rất cao.

Cục quản lý dịch bệnh cho biết ở Hàn Quốc từ ngày 14/4, các đối tượng hỗ trợ tiêm vaccine phòng chống bệnh nhiễm virus HPV được biết đến là nguyên nhân gây ung thư cổ tử cung sẽ được mở rộng cho nữ từ 18-26 tuổi (sinh từ 01/01/1995-31/12/2003) cho các gia đình có thu nhập thấp. Khoảng 400.000 phụ nữ sẽ nhận được hỗ trợ từ biện pháp này. Các loại vaccine được hỗ trợ là vaccine HPV loại 2 và 4. Số lượng và khoảng thời gian tiêm phòng HPV khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi và loại vaccine. Nếu độ tuổi sử dụng liều đầu tiên của vaccine loại 2 và 4 là 9-14 tuổi, liều thứ 2 sẽ cách liều đầu tiên từ 6-12 tháng. Nếu tiêm vaccine đầu tiên sau 15 tuổi, thì sẽ phải tiêm tổng cộng 3 lần. Vaccine loại 4 nên được tiêm lần lượt sau 2 và 6 tháng. Vaccine đầu tiên được tiêm khi 14 tuổi thì chỉ cần tiêm tổng cộng 2 lần, kể cả khi trẻ được 15 tuổi. Ảnh minh họa: Internet Ung thư cổ tử cung là loại ung thư phổ biến thứ ba ở phụ nữ trên toàn thế giới. Nó là khối u ác tính xuất hiện ở lối vào của tử cung, kết nối từ âm đạo đến tử cung, cơ quan sinh sản của phụ nữ. Tỷ lệ tử vong chỉ đứng sau ung thư vú, ung thư phổi và ung thư đại trực tràng, tại Hàn Quốc trung bình hàng năm có hơn 3.500 bệnh nhân ung thư cổ tử cung và hơn 500.000 trường hợp mắc trên toàn thế giới hàng năm.

Virus HPV là nguyên nhân của hơn 70% trường hợp ung thư cổ tử cung, và nó chủ yếu lây truyền qua đường tình dục. Tất nhiên, không phải ai nhiễm loại virus này cũng sẽ bị ung thư cổ tử cung, nhưng nếu bạn bị nhiễm virus HPV thì khả năng bị ung thư cổ tử cung là rất cao. Các yếu tố nguy cơ chính của ung thư cổ tử cung là tuổi bắt đầu sinh hoạt tình dục, số lần đẻ, nhiễm trùng, vệ sinh của bản thân, hút thuốc lá, sử dụng thuốc tránh thai lâu ngày. Có thể nghi ngờ ung thư cổ tử cung nếu máu hoặc tiết dịch có mùi hôi. Khi các tế bào ung thư di căn đến trực tràng, bàng quang, niệu quản hoặc khung chậu mà không có lý do rõ ràng, các triệu chứng như đau vùng chậu, khó đi tiểu, sụt cân,... Thỉnh thoảng khi có những biểu hiện này sau khi quan hệ, chị em ngại giấu giếm hoặc cố gắng tự giải quyết mà bỏ lỡ thời gian điều trị có thể nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, điều quan trọng là phải đi khám để có chẩn đoán chính xác từ bác sĩ sản phụ khoa gần nhất khi có triệu chứng đầu tiên.

Ung thư cổ tử cung là bệnh ung thư có khả năng chữa khỏi cao nếu được phát hiện sớm. Về nguyên tắc, ung thư cổ tử cung phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tử cung, nhưng nếu muốn có thai thì chỉ cắt bỏ một phần cổ tử cung nơi đã ung thư đến giai đoạn đầu và bảo tồn tử cung. Tuy nhiên, trong trường hợp này, tỷ lệ tái phát ung thư là khoảng 5%. Đặc biệt, đối với bệnh ung thư cổ tử cung, bệnh đã có vaccine duy nhất trong số các bệnh ung thư, nên tiêm phòng trước khi quan hệ tình dục mới có hiệu quả. Nó cũng được biết rằng tác dụng phòng ngừa xuất hiện ngay cả ở các nhóm tuổi lớn hơn. Hiệp hội Ung thư Phụ khoa Hàn Quốc khuyến cáo rằng độ tuổi tối ưu để tiêm phòng ung thư cổ tử cung là từ 15-17 tuổi, và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khuyến cáo rằng tất cả các bé gái từ 9-13 tuổi cũng phải được tiêm phòng ung thư cổ tử cung. Lee Jae Min, Trưởng khoa Sản và Phụ khoa tại Bệnh viện Daedong, cho biết “Ung thư cổ tử cung là loại ung thư duy nhất có thể phòng ngừa được thông qua tiêm chủng, nhưng không thể ngăn ngừa tất cả các loại nhiễm HPV. Điều quan trọng là phải phòng ngừa trước ung thư cổ tử cung. Nhưng tốt nhất nên đi khám phụ khoa định kỳ từ khi còn trẻ để phát hiện và điều trị bệnh sớm. Đặc biệt đối với những phụ nữ đã bắt đầu quan hệ tình dục, việc phòng ngừa và điều trị ung thư cổ tử cung hiệu quả bằng cách thực hiện xét nghiệm tế bào cổ tử cung hàng năm và xét nghiệm HPV”. Mặt khác, vaccine ung thư cổ tử cung được biết là có hiệu quả đối với nam giới từ 9-26 tuổi vì nó có thể ngăn ngừa ung thư hầu họng, ung thư hậu môn, ung thư dương vật ở nam giới. (Theo Chosun)

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