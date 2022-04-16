Liệu thức ăn có thể trở thành "thần dược" cho sức khoẻ của bạn?

Sức khỏe 16/04/2022 17:44

Những người có chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và cân bằng ít có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hoặc bệnh tim. Họ thường có hệ thống miễn dịch tốt và sống lâu. Vậy thực phẩm mà chúng ta ăn có phải là thuốc không? Thực phẩm đóng vai trò gì trong việc duy trì sức khỏe? Cùng chuyên gia giải đáp thắc mắc nhé!

 

Liệu thức ăn có thể trở thành 'thần dược' cho sức khoẻ của bạn? - Ảnh 1

Khi thực phẩm được cho là thuốc thì mục đích của chúng là để ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tật. Ví dụ, dựa trên kết quả nghiên cứu, carotenoids tăng cường chuyển hóa trong máu đối với những người bị bệnh gan, vì vậy chuyên gia khuyên bạn nên ăn cà rốt và bí đỏ nếu gan không được tốt.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng điều quan trọng là phải duy trì một chế độ ăn uống cân bằng tổng thể chất dinh dưỡng. Nói cách khác, bạn nên ăn nhiều loại thực phẩm từ thực vật và tránh các loại thực phẩm chế biến có chứa đường, muối và dầu càng nhiều càng tốt.

Để giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh, hãy ăn một chế độ ăn uống cân bằng giữa trái cây và rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, đậu và các sản phẩm từ sữa ít béo. Tốt nhất là nên ăn protein từ thực vật hoặc thịt nạc.

Quan điểm cho rằng thực phẩm là "thần dược" đúng trong việc ngăn ngừa và kiểm soát các bệnh mãn tính. Các nghiên cứu cho thấy rằng chất xơ làm giảm lượng đường trong máu ở những người bị tiểu đường. Các nghiên cứu cũng cho thấy chế độ ăn Địa Trung Hải làm giảm đau và khó chịu đối với những bệnh nhân bị phù nề.

Tuy nhiên, chỉ ăn thức ăn thôi thì không thể là gọi chúng là "thuốc". Nói cách khác, bạn không thể chữa khỏi bệnh chỉ bằng cách tiêu thụ thực phẩm. Trong một số trường hợp, bạn nên nhớ rằng thực phẩm có thể cản trở hiệu năng của các loại thuốc.

Bạn không nên dựa vào thông tin không chính thống và nên tuân theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Quan trọng là bạn phải có "ý thức" bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. 

Theo Kormedi

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Từ khóa:   Kiến thức về chăm sóc sức khỏe sức khỏe thực phẩm

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