Lá bạc hà có tác dụng gì đối với sức khỏe và cách sử dụng 

Sức khỏe 06/02/2021 20:23

Cùng tìm hiểu lá bạc hà có tác dụng gì đối với sức khỏe cũng như cách sử dụng loại lá này qua bài nội dung bài viết sau.

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Bạc hà là loại cây quen thuộc trong đời sống hàng ngày, nó có mùi thơm đặc trưng và rất có lợi cho sức khỏe người dùng, đặc biệt là phần lá. Vậy lá bạc hà có tác dụng gì với sức khỏe? chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết qua phần trình bày dưới đây. 

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Lá bạc hà có tác dụng gì? - Ảnh minh họa: Internet

Khái quát thông tin về lá bạc hà

Bạc hà là loại cây thân thảo, thân hình vuông, có màu xanh hoặc tím nhạt, lông ngắn. Cây có nhiều tên gọi khác như: tô bạc hà, liên tiền thảo. Cây bạc hà thường ra hoa và quả vào thời gian mùa thu hoặc đầu đông. Hoa bạc hà có nhiều màu sắc khác nhau như trắng, tím, hồng; quả bạc hà có 4 hạt. 

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Bạc hà là cây thân thảo, có màu xanh hoặc tím, có lông ngắn - Ảnh minh họa: Internet

Lá bạc hà có hình bầu dục hoặc hình trứng, cuống ngắn, phần mép lá khía răng cưa nhọn. Lá bạc hà mọc theo hình đối xứng nhau. 

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong lá bạc hà có chứa nhiều tinh dầu, với thành phần chủ yếu là menthol và menthol, tạo ra hương vị đặc trưng cũng như rất có lợi cho sức khỏe người dùng. 

Lá bạc hà có tác dụng gì?

Việc sử dụng lá bạc hà rất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt nó có tác dụng hỗ trợ điều trị một số bệnh lý hiệu quả như: 

Lá bạc hà chữa ho

Trong thành phần lá bạc hà có chứa các chất chống oxy hóa, vitamin B, kali và canxi cao giúp tăng cường hệ miễn dịch, đồng thời hoạt chất menthol có tác dụng làm dịu các các cơn ho, tiêu đờm. 

Theo đông y bạc hà có tính mát, có khả năng tán phong nhiệt, có tác dụng hiệu quả trong việc điều trị cảm mạo, ho, hắt hơi, sổ mũi. 

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Thành phần menthol trong lá bạc hà có tác dụng làm dịu cơn ho, tiêu đờm - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều cách để bạn áp dụng lá bạc hà trị ho như: 

Cách 1: Bạn lấy một nắm lá bạc hà tươi và vắt lấy nước uống hàng ngày hoặc hãm lá bạc hà cùng với trà và uống đều đặn trong nhiều ngày, cơn ho sẽ dần biến mất.

Cách 2: Bạn xay hoặc giã nát lá bạc hà, cho thêm 1 chút mật ong trộn đều thành hỗn hợp. Đem hỗn hợp đi hấp cách thủy, sau đó bỏ ra uống ngày 2 lần cho đến khi giảm các triệu chứng ho.

Lá bạc hà chữa viêm họng

Do trong thành phần lá bạc hà chứa hoạt chất menthol nên nó có khả năng giảm các triệu chứng viêm họng, tiêu đờm trong cổ họng. 

Cách sử dụng lá bạc hà trị viêm họng rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy vài lá bạc hà rửa sạch, nhai dập, sau đó ngậm và nuốt từ từ trong cổ họng. Thực hiện ngày từ 2 – 3 lần sẽ giảm các triệu chứng viêm họng, tan đờm.

Hoặc bạn cũng có thể sử dụng hỗn hợp lá bạc với mật ong ngậm hàng ngày để điều trị các triệu chứng của bệnh viêm họng.

Lá bạc hà chữa quầng mắt thâm

Trong thành phần lá bạc hà có chứa chất chống oxy hóa cùng với hàm lượng vitamin C có tác dụng giúp tái tạo tế bào da, làm mờ vết thâm hiệu quả. Vì vậy, sử dụng lá bạc hà trị thâm mắt là một phương pháp rất đúng đắn và dễ thực hiện.

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Lá bạc hà có tác dụng làm mờ vết thâm ở mắt hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Bạn lấy lá bạc đem rửa sạch, để ráo nước rồi cho vào máy xay nhuyễn, đổ ra một chiếc bát.

Vắt nước cốt chanh, đổ vào nước bạc hà đã xay nhuyễn, trộn đều hỗn hợp. Sau đó bạn bôi hỗn hợp này lên vùng mắt bị thâm, giữ nguyên trong 30 phút, rồi rửa lại bằng nước sạch và thấm khăn mềm.

Thực hiện từ 2 – 3 lần tuần sẽ làm giảm hẳn các vết thâm trên mắt.

Lá bạc hà có tác dụng giảm cân, làm đẹp 

Trong thành phần lá bạc hà có chứa các chất kích thích hệ tiêu hóa, tăng cường quá trình trao đổi chất. Vì vậy sử dụng lá bạc hà giảm cân khá hiệu quả, đồng thời nó còn có tác dụng làm đẹp da.

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Sử dụng lá bạc hà giúp giảm cân, mang lại vóc dáng cân đối - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: 

Bạn lấy một nắm lá bạc hà tươi rửa sạch, cho vào nước đun sôi, sau đó lấy nước uống hàng ngày.

Bạn cũng có thể lấy lá bạc hà khô cho vào ấm nước đun sôi, ngâm khoảng 3 – 5 phút rồi rót ra uống. Thực hiện đều đặn mỗi ngày để có tác dụng giảm cân hiệu quả. 

Những lưu ý khi sử dụng lá bạc hà

Dưới đây là một vài lưu ý trong cách sử dụng lá bạc hà an toàn, hiệu quả: 

  • Những người bị dị ứng với bạc hà thì không nên sử dụng lá bạc hà cũng như các chế phẩm được bào chế từ loại cây này. Nếu đã sử dụng và gặp các dấu hiệu dị ứng thì bạn nên ngưng sử dụng và đi đến gặp bác sĩ để được kiểm tra.
  • Người sử dụng lá bạc hà có thể gặp một số tác dụng phụ như: dị ứng, hạ huyết áp, hạ đường huyết, ngộ độc… do đó bạn cần lưu ý sử dụng đúng liều lượng vừa phải.
  • Trẻ em, phụ nữ mang thai, người bị tiểu đường, tim mạch, cao huyết áp… không nên sử dụng lá bạc hà.
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Những người bị dị ứng bạc hà thì không nên sử dụng loại lá này - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy bạn đọc đã được giải đáp thắc mắc lá bạc hà có tác dụng gì cũng như hướng dẫn cách sử dụng loại lá này an toàn. Hãy cùng tham khảo chi tiết và sử dụng lá bạc hà đúng liều lượng để mang lại hiệu quả tốt nhất cho sức khỏe bạn nhé 

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