Kỳ tích: Cứu sống bệnh nhân Campuchia vỡ phình khổng lồ động mạch chủ ngực

Sức khỏe 18/06/2023 14:52

Người đàn ông nhập viện tại Campuchia nhưng sau 2 ngày, cơn đau quá dữ dội, được người nhà chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ điều trị.

Theo thông tin từ báo Kinh tế & Đô thị, ngày 18/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của bệnh viện đã can thiệp cấp cứu kịp thời cứu sống bệnh nhân bị vỡ phình khổng lồ động mạch chủ bụng, được chuyển từ Campuchia qua Cần Thơ.

Trước đó, ông S.T (57 tuổi, người Campuchia), nhập Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ trong tình trạng đau vùng thượng vị, lan sang hạ sườn trái, không yếu liệt, HA: 150/80, mạch: 80l/p.

Kỳ tích: Cứu sống bệnh nhân Campuchia vỡ phình khổng lồ động mạch chủ ngực - Ảnh 1
Hình bên trái là vị trí phình động mạch chủ ngực trước can thiệp, hình bên phải là hình đã can thiệp đặt Stent- Graft phủ qua phình động mạch chủ ngực - Ảnh: Báo Kinh tế & Đô thị

Theo người thân ông T., cách nhập viện 2 ngày đau vùng thượng vị, lan sang hạ sườn trái, được chụp CTA tại Campuchia, chẩn đoán phình động mạch chủ ngực.

Sau đó, cơn đau dữ dội hơn, nên gia đình ông T. được người quen giới thiệu chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ điều trị.

Theo VOV, tại khoa cấp cứu Bệnh viện S.I.S, kết quả chụp CTA cho thấy, ông T. bị Phình động mạch chủ ngực đã vỡ gây tràn máu ra ngoài thành mạch xung quanh động mạch chủ ngực đoạn xuống và màng phổi hai bên, nguy cơ tử vong cao.

Kỳ tích: Cứu sống bệnh nhân Campuchia vỡ phình khổng lồ động mạch chủ ngực - Ảnh 2
Bệnh nhân được tiếp tục theo dõi và điều trị hậu phẫu - Ảnh: VOV

Qua hội chẩn, các bác sĩ tiến hành can thiệp nội mạch cấp cứu đặt stent Graft nhằm ngăn chặn máu chảy ào ạt từ túi phình ra ngoài ổ bụng gây tử vong. Sau 30 phút, ca can thiệp thành công. Hiện ông T. đã giảm đau ngực, đang được tiếp tục theo dõi và điều trị hậu phẫu.

Bác sĩ cho biết, phình động mạch chủ ngực là bệnh lý nguy hiểm, là tình trạng thành động mạch chủ thoái hóa, yếu đi và phình to ra. Triệu chứng của bệnh này tùy thuộc vào kích thước của khối phình, nếu khối phình to có thể chèn vào thực quản gây tắc nghẽn, chèn ép vào khí quản gây khó thở... 

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