Không nên uống nước sau khi ăn 7 loại trái cây này

Vào mùa hè nóng nực, bên cạnh việc uống nhiều nước, chúng ta thường có sở thích ăn nhiều các loại trái cây có chứa nhiều nước để làm thỏa mãn cơn khát. Tuy nhiên, theo nghiên cứu đưa ra, uống nước ngay sau khi ăn những loại trái cây này có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.

Uống nước là một thói quen tốt, nhưng đôi khi lại gây hại cho cơ thể nếu bạn uống sau khi ăn những loại trái cây này.

1. Ổi

Thông thường người ta hay ăn ổi chấm muối, vậy nên sau đó sẽ cảm thấy khát. Thế nhưng bạn không nên uống nước ngay sau đó bởi vì nó có thể gây hại cho đường tiêu hóa của bạn.

2. Chuối

Uống nước sau khi ăn chuối cũng khiến cho hệ tiêu hóa của bạn không tốt.

3. Lê

Chuyên gia chỉ ra rằng uống nước sau khi ăn lê có thể làm bạn bị ho hoặc bị lạnh bụng.

4. Táo

Táo cũng là loại trái cây bạn nên tránh uống nước sau khi ăn. Nó có thể khiến bạn bị khó tiêu hoặc ợ hơi.

5. Lựu

Lựu có thể khiến bạn bị tăng axit dạ dày và buồn nôn nếu uống nước sau khi ăn nó.

6. Dưa hấu

Uống nước sau khi ăn dưa hấu có thể làm tăng axit dạ dày và làm chậm quá trình tiêu hóa.

7. Đu đủ

Đây là loại trái cây chứa nhiều chất xơ, có lợi trong việc trị táo bón. Thế nhưng sau khi ăn đu đủ mà uống nước, bạn có thể sẽ bị tiêu chảy ngay lập tức.

Theo Timesofindia

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