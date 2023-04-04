Duy trì mấy thói quen này, trước là huyết áp sau là tim mạch 'gánh nạn' mệt mỏi, có tiền chưa chắc chữa được

Trái tim dễ mắc một số bệnh sẽ ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của nó. Tim bị tổn thương do một số yếu tố, một vài điều quan trọng trong số đó không có bản chất sinh học mà thường do lối sống định hướng. Dưới đây là một số thói quen sinh hoạt khiến tim dần suy yếu mà không đưa ra bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào sẽ khiến nhiều người lo lắng.

Báo cáo của Harvard cho biết: Thừa cân quanh vùng bụng là một yếu tố nguy cơ nghiêm trọng đối với tim. Khi cơ thể thêm cân, đặc biệt là ở vùng bụng sẽ làm căng tim và khiến bạn mắc bệnh tiểu đường. Nếu bạn thừa cân, chỉ cần giảm 5% đến 10% trọng lượng ban đầu có thể tạo ra sự khác biệt lớn về huyết áp và lượng đường trong máu của bạn.

Đối với chúng ta cơ thể có vẻ như tăng thêm vài kg nhưng các chuyên gia sức khỏe cho biết trọng lượng mà bạn mang theo bên mình sẽ gây hại cho tim của bạn.

​Ít hoạt động thể chất, số giờ tĩnh tại nhiều hơn

Các bài tập đi kèm với một trọng lượng sẽ rất lý tưởng trong việc giữ sức khỏe tim mạch hoàn hảo. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các ước tính toàn cầu hiện nay cho thấy cứ bốn người trưởng thành thì có một người và 81% thanh thiếu niên không hoạt động thể chất đủ.

Báo cáo cũng cho thấy số lượng các bệnh không lây nhiễm như đau tim, huyết áp có thể sẽ tăng lên như thế nào trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2030. Lười vận động dẫn đến mỡ tích tụ trong động mạch, sau đó làm gián đoạn dòng chảy của máu và do đó dẫn đến đau tim.

​Không chăm sóc gan

Gan có mối liên hệ trực tiếp với sức khỏe của tim. Theo một nghiên cứu được trình bày tại Hội thảo Khoa học của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, sự tích tụ chất béo bất thường trong gan không phải do rượu có thể làm tăng đáng kể nguy cơ suy tim.

Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu dữ liệu khảo sát sức khỏe quốc gia từ năm 2005 đến 2018, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu lớn tuổi, nam giới hoặc mắc bệnh tiểu đường hay bệnh tim mạch vành có nguy cơ mắc bệnh suy tim đặc biệt cao hơn.

Để chăm sóc gan, bạn cần loại bỏ thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống và muối khỏi chế độ ăn uống, đồng thời tiêu thụ trái cây cũng như rau theo mùa, protein và chất béo không bão hòa.

Tiêu thụ quá nhiều rượu và thuốc lá

Một sự sai lệch lớn về lối sống lành mạnh là do tiêu thụ quá nhiều rượu và thuốc lá. Một nghiên cứu năm 2006 cho biết: “Việc uống rượu từ ba ly trở lên mỗi ngày và hút thuốc lá có tác dụng xấu tới toàn bộ cơ thể, nó có thể là ''chất phụ gia độc hại'' đối với một số dạng bệnh tim mạch”.

​Ăn quá nhiều muối​

Mặc dù bạn có thể sử dụng ít muối hơn trong khi nấu ăn, nhưng bạn cũng cần cẩn thận với lượng muối ẩn mà bạn tiêu thụ qua thực phẩm chế biến.

Ảnh minh họa: Internet

WHO khuyến cáo không nên tiêu thụ quá 5 gam muối mỗi ngày vì nó bằng khoảng một nửa lượng muối trung bình mà mọi người trên thế giới tiêu thụ.

Trong một tập gần đây của chương trình Science in 5, Tiến sĩ Francesco Branca, Giám đốc Ban Dinh dưỡng cho Sức khỏe và Phát triển của Tổ chức Y tế Thế giới, Geneva đã giải thích rằng hầu hết lượng muối mà chúng ta tiêu thụ đến từ thực phẩm chế biến sẵn và kêu gọi mọi người cắt giảm lượng muối ăn vào để giữ cho cơ thể khỏe mạnh.

Theo Times of India