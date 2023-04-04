Thời đại công nghệ số khiến mắt 'thêm ngàn áp lực': Những bệnh phổ biến có thể ngăn chặn sớm để ngừa hư mắt bạn nên biết

Sức khỏe 04/04/2023 06:30

Tỷ lệ mắc các bệnh về mắt không lây nhiễm đang gia tăng trên toàn thế giới. Với đời sống công nghệ số phát triển, việc bảo vệ mắt càng quan trọng hơn.

Theo kết quả của một số nghiên cứu trên toàn thế giới, hiện nay người Ấn Độ có nhiều khả năng mắc bệnh tiểu đường và các vấn đề về thị lực liên quan đến bệnh tăng nhãn áp, bao gồm mù hoàn toàn. 

Điều cần thiết là các rối loạn về mắt phải được xác định sớm và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp kịp thời để ngăn chặn các con số gia tăng.

Thời đại công nghệ số khiến mắt 'thêm ngàn áp lực': Những bệnh phổ biến có thể ngăn chặn sớm để ngừa hư mắt bạn nên biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dr. Sangeeta Shukla, Chuyên gia tư vấn Nhãn khoa, Entod Pharmaceuticals cho biết: “Nhiều bệnh về mắt là nhẹ và không kéo dài lâu. Tuy nhiên, một số tình trạng mắt nghiêm trọng có thể gây hại cho mắt đáng kể, thậm chí dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn. May mắn thay, hầu hết các vấn đề về mắt, kể cả những vấn đề nghiêm trọng nhất đều có thể tránh được.”

Dưới đây là danh sách một số bệnh không lây nhiễm phổ biến có thể phòng ngừa được:

1. Khô Mắt

Khô mắt có thể gây kích ứng mắt đáng kể và cản trở thị lực, điển hình là ở cả hai mắt. Việc không có nước mắt vốn cần thiết để giữ cho mắt ẩm, khỏe mạnh và không bị nhiễm trùng là nguyên nhân gốc rễ của chứng khô mắt. Bạn có thể không có nước mắt vì nước mắt của bạn bay hơi nhanh hơn hoặc tiết ra ít hơn. Giảm sản xuất nước mắt thường là do những thứ không thể tránh khỏi. Bao gồm:

Thời đại công nghệ số khiến mắt 'thêm ngàn áp lực': Những bệnh phổ biến có thể ngăn chặn sớm để ngừa hư mắt bạn nên biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
  • Sự lão hóa
  • Vấn đề sức khỏe bên trong
  • Sử dụng một số loại thuốc
  • Thủ tục y tế

Các biện pháp phòng ngừa

Thông thường, có thể tránh được tình trạng nước mắt bốc hơi nhiều hơn. Tiếp xúc với gió, khói hoặc không khí khô là một số nguyên nhân thường được biết đến làm tăng sự bay hơi nước mắt. 

Vào những ngày gió khô hanh, bạn có thể chống khô mắt bằng cách đeo kính râm. Bạn cũng có thể đeo kính bảo hộ nếu làm việc ngoài trời trong điều kiện gió, khô hoặc khói. Không chớp mắt đủ cũng có thể gây khô mắt. Khi bạn tập trung chú ý vào điều gì đó trong một khoảng thời gian dài chẳng hạn như đọc sách, lái xe hoặc sử dụng máy tính, điều này có thể xảy ra. 

Hãy tạm dừng công việc để mắt bạn được nghỉ ngơi nhằm tránh khô mắt. Thuốc nhỏ mắt cũng có thể giúp ngăn ngừa khô mắt.

2. Bệnh tăng nhãn áp

Bệnh tăng nhãn áp xảy ra là một tập hợp các tình trạng mắt gây hại cho dây thần kinh thị giác, cần thiết cho thị lực rõ ràng. Áp suất cao đặc biệt thường dẫn đến tình trạng này ở mắt. 

Bệnh tăng nhãn áp cuối cùng có thể gây mù lòa không thể chữa được. Bệnh tăng nhãn áp thường di truyền trong gia đình nhưng cũng có thể do bệnh tiểu đường, chấn thương mắt và lười vận động.

Các biện pháp phòng ngừa

Có những bước bạn có thể thực hiện để ngăn chặn bệnh tăng nhãn áp của mình trở nên tồi tệ hơn nhưng không phải tất cả các trường hợp tăng nhãn áp đều có thể ngăn chặn được. Điều trị bệnh tăng nhãn áp sớm có tỷ lệ thành công cao nhất. 

Thời đại công nghệ số khiến mắt 'thêm ngàn áp lực': Những bệnh phổ biến có thể ngăn chặn sớm để ngừa hư mắt bạn nên biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh tăng nhãn áp là đi khám và kiểm tra mắt thường xuyên, đặc biệt nếu bạn bị tiểu đường.

Tập thể dục thường xuyên làm giảm áp lực mắt, giúp ngăn ngừa bệnh tăng nhãn áp. Khi sử dụng các dụng cụ điện tử hoặc tham gia các môn thể thao có thể gây hại cho mắt của bạn, kính bảo vệ cũng rất cần thiết.

3. Thoái hóa điểm vàng do tuổi tác 

Thoái hóa điểm vàng do tuổi tác là một chứng rối loạn phổ biến ở mắt, đặc biệt là ở những người trên 50 tuổi. Bệnh này gây hại cho phần sau của mắt, khiến bạn khó nhìn rõ các vật thể ở phía trước. Những thay đổi liên quan đến tuổi tác trong mắt là nguyên nhân dẫn đến rối loạn. 

Thời đại công nghệ số khiến mắt 'thêm ngàn áp lực': Những bệnh phổ biến có thể ngăn chặn sớm để ngừa hư mắt bạn nên biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khi tình trạng này tiến triển, mất thị lực cũng xảy ra ở một hoặc cả hai mắt, gây ra một vùng mờ ở trung tâm thị lực và lớn dần theo thời gian. Tuy nhiên, một số người dễ bị thoái hóa điểm vàng do tuổi tác hơn những người khác. Những người này bao gồm những người hút thuốc, người da trắng và những người có tiền sử mắc bệnh trong gia đình họ.

Các biện pháp phòng ngừa

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra mối quan hệ giữa các lựa chọn lối sống khác nhau và thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Theo các chuyên gia, bạn có thể giảm nguy cơ phát triển bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác bằng cách:

  • Tránh khói thuốc thụ động
  • Tập thể dục thường xuyên,
  • Duy trì huyết áp bình thường và mức cholesterol
  • Tiêu thụ một chế độ ăn uống bổ dưỡng

4. Cận thị

Những người bị cận thị khó nhìn thấy các vật ở xa nhưng có thể nhìn rõ các vật ở gần. Nếu bạn bị cận thị, có thể bạn đã thừa hưởng nó từ một hoặc cả hai cha mẹ.

Thời đại công nghệ số khiến mắt 'thêm ngàn áp lực': Những bệnh phổ biến có thể ngăn chặn sớm để ngừa hư mắt bạn nên biết - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù nguyên nhân cụ thể của cận thị vẫn chưa được biết, nhưng các chuyên gia về mắt cho rằng nguyên nhân là do sự kết hợp của các yếu tố di truyền và môi trường. Bạn có thể thừa hưởng khả năng cận thị và nếu lối sống của bạn tạo ra những hoàn cảnh gây khó khăn cho mắt cũng sẽ dẫn đến cận thị.

Các biện pháp phòng ngừa

Mặc dù cận thị không có cách chữa trị, nhưng bạn có thể thực hiện các bước chăm sóc hàng ngày để giảm nguy cơ phát triển cận thị. Dưới đây là một số lời khuyên:

  • Nghỉ giải lao sau khi nhìn màn hình máy tính lâu
  • Giới hạn thời gian của bạn trên các thiết bị kỹ thuật số
  • Không làm việc hoặc đọc trong ánh sáng mờ
  • Dành thời gian ngoài trời
  • Đeo kính râm khi ra ngoài
  • Bỏ thuốc lá
  • Đeo thiết bị bảo vệ mắt khi chơi thể thao
  • Lên lịch khám mắt định kỳ

Cách tốt nhất để phòng ngừa các bệnh về mắt không lây nhiễm là tuân thủ các bước nêu trên và quan trọng nhất là đi khám định kỳ để giúp mắt luôn khỏe mạnh bạn nhé.

Theo Times of India

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