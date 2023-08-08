Khoa học chứng minh 5 bước đơn giản để sống lâu hơn!

Sống lâu hơn là mục tiêu mà nhiều người trong chúng ta cố gắng đạt được. Mặc dù chúng ta không thể sống mãi tuổi 18, nhưng có một số thói quen sinh hoạt nhất định mà chúng ta tuân theo được cho là giúp kéo dài tuổi thọ. Từ việc tập thể dục đến ăn kiêng đến giữ gìn sức khỏe , chúng ta cố gắng thực hiện các thói quen hàng ngày của mình ở mức tốt nhất có thể và cải thiện khi cần thiết nhằm tăng cơ hội có một cuộc sống lâu dài, khỏe mạnh và hạnh phúc. Vậy đó là những thói quen nào? Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết về 5 bước đơn giản để sống lâu hơn - đã được khoa học chứng minh ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Giữa một lịch trình làm việc bận rộn và các cam kết cuộc sống dường như luôn chồng chất, căng thẳng mãn tính là điều vô cùng phổ biến trong xã hội ngày nay. Trên thực tế, theo một cuộc khảo sát năm 2022 từ ValuePenguin, 84% người Mỹ trải qua căng thẳng tối thiểu một ngày một tuần. Căng thẳng có liên quan đến nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần, thậm chí là tử vong, vì vậy, điều quan trọng là phải tránh xa nó bằng các cách quản lý căng thẳng hiệu quả.

Nếu bạn muốn sống lâu hơn, nghiên cứu cho thấy rằng việc duy trì sức khỏe tâm lý tốt là yếu tố then chốt trong cuộc chơi. Một nghiên cứu năm 2022 đã kiểm tra dữ liệu khảo sát từ các cá nhân trên 50 tuổi. Là một phần của nghiên cứu, những người tham gia được yêu cầu tiết lộ mức độ lạc quan, hạnh phúc và hài lòng của họ với cuộc sống của họ trong khoảng thời gian 4 năm. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tham gia vẫn còn sống đạt điểm cao hơn khi nói đến sức khỏe tâm lý của họ so với những người đã qua đời ở cùng độ tuổi.

2. Duy trì cân nặng khỏe mạnh

Đây là điều đã được chứng minh hết lần này đến lần khác bởi khoa học. Mang theo chất béo dư thừa trong cơ thể có thể dẫn đến viêm nhiễm, kháng insulin, tác động tiêu cực đến quá trình trao đổi chất, v.v. có liên quan đến lão hóa, cùng các nguy cơ sức khỏe khác. Theo một bài báo đăng trên tạp chí Aging Cell, nghiên cứu cho thấy việc duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh và tuân thủ chế độ ăn uống bổ dưỡng có lợi như thế nào khi giúp bạn tồn tại lâu dài, khỏe mạnh trong suốt những năm trưởng thành của mình. "Bộ ba béo phì" —hay còn gọi là chu vi vòng eo, chỉ số BMI và mức tăng cân kể từ khi bạn còn trẻ — là những yếu tố đánh giá chính trong mối quan hệ giữa lão hóa lành mạnh và tình trạng béo phì.

3. Có một đời sống xã hội năng động

Thực hiện các kế hoạch xã hội và bao quanh bạn với những người bạn chân chính, vững chắc sẽ tốt cho tâm hồn. Ngoài ra, nó còn có thể giúp bạn sống lâu hơn!

Nghiên cứu được công bố trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia (PNAS) cho thấy rằng việc có một cuộc sống xã hội tích cực và nuôi dưỡng các mối quan hệ tốt đẹp có liên quan đến việc cải thiện chức năng sinh lý và giảm nguy cơ mắc các rối loạn thể chất. Nếu điều đó vẫn chưa đủ để thuyết phục bạn tìm ra cộng đồng của mình và giữ họ ở gần, thì một đánh giá về 148 nghiên cứu cho thấy rằng những người tham gia có mối quan hệ xã hội vững chắc có khả năng sống cao hơn 50%.

4. Thêm các hoạt động thể chất mỗi ngày

Không thể bỏ qua những lợi ích của việc kết hợp vận động mỗi ngày. Điều tương tự cũng xảy ra đối với những khuyết điểm liên quan trực tiếp đến việc không tập thể dục và có một cuộc sống ít vận động hơn. Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Gia đình Hàn Quốc, việc ít vận động làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, bệnh tim mạch và tử vong sớm.

Vì vậy, hãy tìm những sở thích năng động, các câu lạc bộ thể thao và bài tập thể dục mà bạn thực sự thích—và gắn bó với chúng. Nếu bạn cần một số trợ giúp để quyết định, một nghiên cứu được công bố trên Mayo Clinic Proceedings đã tiết lộ rằng những người chơi quần vợt như một môn thể thao để tập thể dục có thể kéo dài thêm 9,7 năm tuổi thọ của họ. Những người chơi cầu lông có thể tăng thêm 6,2 năm, cùng với bóng đá là 4,7 năm, đạp xe là 3,7 năm, bơi lội là 3,4 năm, chạy bộ là 3,2 năm và môn thể dục trị liệu là 3,1 năm.

5. Áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh

Bước cuối cùng trong những bước quan trọng này để sống lâu hơn là thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS Medicine đã phát hiện ra rằng việc điều chỉnh chế độ ăn uống của bạn có thể kéo dài thêm 13 năm tuổi thọ của bạn. Nghiên cứu cho thấy những cải thiện về tuổi thọ ở những người ăn nhiều đậu, quả hạch, trái cây/rau và ngũ cốc nguyên hạt, đồng thời ít thịt đỏ và thịt chế biến sẵn.

Vì vậy, hãy loại bỏ thịt xông khói, xúc xích và thịt nguội, đồng thời bắt đầu đưa ra những lựa chọn lành mạnh hơn. Nhận một phần tốt protein của bạn từ các nguồn thực vật, chọn carbs chưa tinh chế, ăn cá béo, chọn trà thay vì soda, phủ yến mạch buổi sáng của bạn bằng trái cây tươi hoặc các loại hạt thay vì đường nâu và thưởng thức rau họ cải thay vì khoai tây chiên là tất cả các mẹo và thủ thuật thông minh cần làm theo nếu bạn đang muốn giữ sức khỏe tốt khi về già.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 5 bước đơn giản đã được khoa học chứng minh để sống lâu hơn! Hãy thêm ngay những bước nhỏ này vào thói quen hàng ngày của bạn, để có một cuộc sống vui khỏe nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới bạn nhé!