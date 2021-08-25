Khó lường: Người phụ nữ trực chốt vùng xanh, thường xuyên đi phát thức ăn dương tính Covid-19, gần 100 người thành F1

Sức khỏe 25/08/2021 12:06

Sau khi người phụ nữ có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, bước đầu đầu xác định 92 người trở thành F1.

Ngày 25/8, báo Tiền Phong dẫn tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, trong ngày 24/8, sau khi xét nghiệm PCR đã cho kết quả có 23 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 trong khu phong tỏa và khu cách ly tập trung. Hiện tại, đang chờ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Bà Rịa-Vũng Tàu công nhận 23 mẫu dương tính này là ca F0. Đến thời điểm này, TP.Vũng Tàu có 1.017 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Đáng chú ý, có trường hợp của bà N.T.N. (trú tại 885, Bình Giã, tổ 6, khu phố 2, phường 10, TP.Vũng Tàu) thuộc Tổ COVID cộng đồng tổ 6, khu phố 2 hằng ngày tham gia trực chốt “vùng xanh” tại hẻm 899 Bình Giã, phường 10 đã trở thành F0 và khiến 92 người trở thành F1. Ngoài ra, từ ngày 5-14/8, bà N. đi phát lương thực, thực phẩm. Ngày 10/8, bà N. đi cùng đoàn Công an TP.Vũng Tàu trao quà cho các hộ dân trong tổ 6.

Khó lường: Người phụ nữ trực chốt vùng xanh, thường xuyên đi phát thức ăn dương tính Covid-19, gần 100 người thành F1 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường 10, TP.Vũng Tàu đề nghị người dân có tham gia trực chốt vùng xanh hẻm 899 Bình Giã; cùng đi phát hoặc nhận lương thực thực phẩm từ ngày 9-14/8; có tham gia và tiếp nhận quà của công tác từ thiện do bà N. đưa đi; tiếp xúc trực tiếp các trường hợp trên từ ngày 9-17/8 phải nhanh chóng tự theo dõi sức khỏe, khai báo y tế .

 Ngoài ra, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, phường Thắng Nhì có 9 khu phố với 72 tổ dân phố, 6.080 hộ dân. Qua xét nghiệm nhanh các ngày 14, 15 và 20/8, phường Thắng Nhì liên tục phát hiện các mẫu ống gộp dương. Kết quả PCR sau đó ghi nhận nhiều F0 trong cộng đồng. Trong đó bốn khu phố 1, 3, 4 và 5 có 2.942 hộ thì có 135 F0. Tính tới ngày 23/8, khu phố 3 có 696 hộ nhưng có tới 107 F0; khu phố 1 có 21 F0; khu phố 4 có 6 F0 và khu phố 5 có 1 F0. Do đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Vũng Tàu thực hiện phong tỏa chặt chẽ các khu vực khu phố 1, 3, 4, 5 phường Thắng Nhì, bắt đầu từ 0h ngày 25/8.

Trong một diễn biến liên quan đến tình hình dịch bệnh tại TP. Vũng Tàu, theo VOV, mới đây, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đưa ra 2 kịch bản phòng chống dịch bệnh sau khi kết thúc đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên toàn địa bàn vào ngày 25/8.

Kịch bản thứ nhất là, Bà Rịa – Vũng Tàu có thể tiếp tục áp dụng giãn cách theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với TP. Vũng tàu, huyện Long Điền, huyện Xuyên Mộc; giãn cách theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với TP. Bà Rịa, huyện Đất Đỏ, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và áp dụng biện pháp phòng dịch theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ đối với huyện Côn Đảo.

Với kịch bản thứ hai, Bà Rịa - Vũng Tàu có thể lựa chọn áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với toàn TP. Vũng Tàu và các xã: Phước Tỉnh, Phước Hưng, thị trấn Long Hải, thuộc huyện Long Điền; thị trấn Phước Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ và 2 xã Phước Thuận và Bình Châu thuộc huyện Xuyên Mộc.

Các xã còn lại của huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc và toàn thị xã Phú Mỹ, TP.Bà Rịa, huyện Châu Đức áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 15. Riêng huyện Côn Đảo vẫn áp dụng biện pháp phòng dịch theo Chỉ thị 19 của Chính phủ.

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