Khẩu trang y tế BUSH: an toàn, thời trang

Công ty TNHH MTV SX TM Thanh Sơn chuyên sản xuất khẩu trang y tế và các thiết bị y tế. Với hơn 10 năm kinh nghiệm Thanh Sơn luôn hướng đến mục tiêu mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao , công nghệ hiện đại đột phá mang tính thẩm mỹ cao cho sản phẩm góp phần tạo cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hiện nay nhằm đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch cũng như bảo vệ sức khỏe cộng đồng , Thanh sơn đã mạnh dạn đầu tư công nghệ sản xuất khẩu trang y tế với quy trình khép kín , được sản xuất theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO : 9001 - 2015 , ISO : 13485 - 2016 Với thương hiệu độc quyền BUSH cho các dòng sản phẩm khẩu trang y tế BUSH TS 4D , BUSH TS 95 .... So với các sản phẩm cùng loại trên thị trường sản phẩm BUSH TS 95 có cấu tạo 5 lớp kháng khuẩn an toàn , lớp lọc thoáng khí , thoát ẩm có thể lọc và ngăn chặn tốt hơn các hạt nhỏ trong không khí , giảm cảm giác ẩm ướt khi đeo . Dây đeo thun có chức năng đàn hồi tốt không gay kích ứng da, nẹp mũi được thiết kế để khẩu trang vừa vặn phù hợp với khuôn mặt.

Khẩu trang y tế BUSH TS 4D kháng khuẩn , chống bụi mịn , kiểu dáng Hàn Quốc thời trang , cấu taọ 4 lớp dày dặn , lọc bụi lọc khuẩn , chống virut chống nắng hiệu quả .Đặc biệt lớp vải kháng khuẩn ngoài và trong cùng không lem son môi , mỹ phẩm hay thấm nước dù đi dưới trời mưa.

Với phương châm “Uy tín , chất lượng , thương hiệu “ Công ty đã không ngừng phấn đấu tìm tòi nghiên cứu luôn cho ra thị trường những sản phẩm tốt nhất , phục vụ tốt cho cộng đồng . Hiện sản phẩm Khẩu trang y tế BUSH đã có mặt trên các hệ thống nhà thuốc, sàn thương mại điện tử , các công ty và bệnh viện trên toàn quốc và còn xuất khẩu sang các nước.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ :

Công ty TNHH MTV SX TM Thanh Sơn

Đường Võ Thị Sáu - ẤP 5 - Nàng Mau - Vị Thủy - Hậu Giang .

Hot line: 1900868633 - mail:khauttrang thanhson@gmail.com.

Website: https://khautrangthanhson.com/