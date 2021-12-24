Khẩu trang y tế BUSH: an toàn, thời trang

Sức khỏe 24/12/2021 09:00

Khẩu trang y tế BUSH TS 95 kháng khuẩn, chống bụi mịn, kiểu dáng Hàn Quốc thời trang, cấu taọ 4 lớp dày dặn, lọc bụi lọc khuẩn, chống virus chống nắng hiệu quả.

Công ty TNHH MTV SX TM Thanh Sơn chuyên sản xuất khẩu trang y tế và các thiết bị y tế. Với hơn 10 năm kinh nghiệm Thanh Sơn luôn hướng đến mục tiêu mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao , công nghệ hiện đại đột phá mang tính thẩm mỹ cao cho sản phẩm góp phần tạo cuộc sống tốt đẹp hơn.

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Hiện nay nhằm đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch cũng như bảo vệ sức khỏe cộng đồng , Thanh sơn đã mạnh dạn đầu tư công nghệ sản xuất khẩu trang y tế với quy trình khép kín , được sản xuất theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO : 9001 - 2015  , ISO : 13485 - 2016  Với thương hiệu độc quyền BUSH cho các dòng sản phẩm khẩu trang y tế BUSH TS 4D , BUSH TS 95 .... So với các sản phẩm cùng loại trên thị trường sản phẩm BUSH TS 95 có cấu tạo 5 lớp kháng khuẩn an toàn , lớp lọc thoáng khí , thoát ẩm có thể lọc và ngăn chặn tốt hơn các hạt nhỏ trong không khí , giảm cảm giác ẩm ướt khi đeo . Dây đeo thun có chức năng đàn hồi tốt không gay kích ứng da, nẹp mũi được thiết kế để khẩu trang vừa vặn phù hợp với khuôn mặt.

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 Khẩu trang y tế BUSH TS 4D kháng khuẩn , chống bụi mịn , kiểu dáng Hàn Quốc thời trang , cấu taọ 4 lớp dày dặn , lọc bụi lọc khuẩn , chống virut chống nắng hiệu quả .Đặc biệt lớp vải kháng khuẩn ngoài và trong cùng không lem son môi , mỹ phẩm hay thấm nước dù đi dưới trời mưa.

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 Với phương châm “Uy tín , chất lượng , thương hiệu “ Công ty đã không ngừng phấn đấu tìm tòi nghiên cứu luôn cho ra thị trường những sản phẩm tốt nhất , phục vụ tốt cho cộng đồng . Hiện sản phẩm Khẩu trang y tế BUSH đã có mặt trên các hệ thống nhà thuốc, sàn thương mại điện tử , các công ty và bệnh viện trên toàn quốc và còn xuất khẩu sang các nước.

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Mọi thông tin vui lòng liên hệ :

Công ty TNHH MTV SX TM Thanh Sơn

Đường Võ Thị Sáu - ẤP 5 - Nàng Mau - Vị Thủy - Hậu Giang .

Hot line: 1900868633 - mail:khauttrang thanhson@gmail.com.

Website: https://khautrangthanhson.com/

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Từ khóa:   y tế sức khỏe khẩu trang

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