Khám phá các loại nước uống giảm cân hiệu quả nhất hiện nay cho các nàng mập

Sức khỏe 26/07/2017 17:01

Thân hình mập mạp khiến chị em thiếu tự tin để mặc những bồ đồ ôm. Để giải quyết tình trạng này, thay vì tìm mua những loại thuốc giảm cân tiền triệu hay phẫu thuật thẩm mỹ gây ra nhiều đau đớn, các chị em hãy dùng các loại nước uống giảm cân hiệu quả, vừa an toàn, tiết kiệm mà vẫn đạt được kết quả như mong muốn.

Sử dụng nước uống giảm cân hiệu quả là giải pháp dễ dàng giúp các nàng mập loại bỏ lượng mỡ thừa trên người, thân hình săn chắc mà vẫn bảo đảm an toàn sức khỏe một cách tốt nhất. Sau đây là các loại thức uống giảm cân hiệu quả chị em nên áp dụng ngay nhé!

Nước đậu đen – Loại bỏ mỡ thừa, xứng đáng là nước uống giảm cân hiệu quả nhất

Nước đậu đen rang giàu chất xơ, chất chống oxy hóa nên có khả năng tăng cường năng lượng cho cơ thể, không có các chất béo gây hại để giảm cân thành công. Nước đậu đen chứa nhiều albumin, sinh tố A, B, C, PP, protid, glucid, lipid, muối khoáng. Do nhờ những thành phần quan trọng này mà nước đậu đen mang lại nhiều công dụng quý giá cho sức khỏe, hỗ trợ giảm cân nhanh chóng, chứ không đơn giản chỉ là thứ đồ uống giúp giải nhiệt.

Nước đậu đen – Loại bỏ mỡ thừa, xứng đáng là nước uống giảm cân hiệu quả nhất
Nước đậu đen – Loại bỏ mỡ thừa, xứng đáng là nước uống giảm cân hiệu quả nhất. Ảnh internet

 

Cách làm nước đậu đen rang như sau:

Bước 1: Rửa sạch đậu đen, để ráo.

Bước 2: Bắc chảo lên cho nóng, rang thật thơm. Sau đó, tắt bếp bắc ra để nguội, cất vào lọ dùng dần.

Bước 3: Lấy một lượng đậu đen nhất định, pha bằng nước nóng, ủ khoảng 5 – 10 phút là có nước uống. Loại nước này dùng trong ngày để đạt hiệu quả giảm cân tốt nhất.

Nước gừng ấm - Nước uống giảm cân hiệu quả vừa bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe

Uống nước gừng ấm giúp giảm cân hiệu quả, đây là phương pháp khá quen thuộc đối với các chị em. Gừng có tính cay, nóng tự nhiên khi hấp thụ vào cơ thể sẽ giúp mạch máu kiểm soát lượng cholesterol, làm giảm sự tích tụ chất béo tiêu cực để giảm cân hiệu quả.

Nước gừng ấm - Nước uống giảm cân hiệu quả vừa bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe.
Nước gừng ấm - Nước uống giảm cân hiệu quả vừa bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Ảnh internet

 

Để tăng hiệu quả giảm cân, bạn có thể vắt thêm vài giọt chanh vào nước gừng ấm. Chanh chứa nhiều vitamin C, hoạt động như một chất chống oxy hóa cùng với axit Citric tự nhiên có tác dụng lợi tiểu, ngăn ngừa lão hóa, đồng thời thúc đẩy nhanh quá trình đốt cháy các chất béo để cơ thể có thể sụt ký ầm ầm.

Cách làm nước gừng ấm giảm cân:

Bước 1: Rửa sạch gừng, thái lát mỏng.

Bước 2: Cho gừng vào nước sôi. Sau đó để nước nguội bớt.

Bước 3: Vắt nước cốt vào.

Bước 4: Uống nước gừng ấm trước khi ăn 30 phút để giảm cân tốt nhất.

Nước chanh mật ong giúp giảm cân nhanh chóng và an toàn

Nước chanh mật ong là nước uống giúp cân hiệu quả không thể bỏ qua. Đây là phương pháp detox đã được nhiều chị em thực hiện và cho hiệu quả tốt.

Nước chanh mật ong giúp giảm cân nhanh chóng và an toàn.
Nước chanh mật ong giúp giảm cân nhanh chóng và an toàn. Ảnh internet

 

Chanh giúp loại bỏ độc tố, làm sạch ruột, chống tích nước trong cơ thể còn mật ong có khả năng giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn và giúp cải thiện cân nặng một cách hiệu quả nhất.

Cách làm nước chanh mật ong như sau:

Bước 1: Pha nước cốt chanh với mật ong và nước ấm, không nên pha nước quá nóng hoặc quá lạnh.

Bước 2: Bạn uống nước chanh mật ong từng ngụm nhỏ, uống nhiều lần trong ngày để hiệu quả thanh lọc cơ thể được tốt hơn.

Trên đây là 3 loại nước uống giảm cân hiệu quả, tiện lợi và thơm ngon, để các chị em có động lực thực hiện và nhanh chóng sở hữu vóc dáng như ý, đồng thời nâng cao sức khỏe tổng thể một cách toàn diện nhất.

Hướng dẫn uống nước ép giảm cân đúng cách, tiêu tan mỡ bụng nhanh chóng cho chị em!

Hướng dẫn uống nước ép giảm cân đúng cách, tiêu tan mỡ bụng nhanh chóng cho chị em!

Uống nước ép giảm cân đúng cách giúp chị em nhanh chóng loại bỏ vùng mỡ thừa trên cơ thể, thân hình trở nên thon gọn và quyến rũ hơn. Tuy nhiên, làm sao để chọn được loại nước uống giảm cân hiệu quả và thực hiện cho đúng cách, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cụ thể cho bạn nhé! Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

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