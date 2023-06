Bên cạnh đó, khi thực hiện cách uống nước ép giảm cân đúng cách, các chị em cũng cần tránh các điều sau:

Không uống nước ép với sữa.

Không uống thuốc với nước ép trái cây.

Không hâm nóng nước ép để uống.

Không nên sử dụng nước ép đóng hộp để giảm cân.

Chỉ cần các chị em kiên trì uống nước ép trái cây đúng cách, đều đặn hàng ngày, thì chẳng mấy chống mà dáng đẹp, thon gọn, săn chắc sẽ chẳng còn là những điều mơ ước xơ vời nữa nhé!

Các loại nước ép giảm cân hiệu quả nhất hiện nay

Dưới đây là một số loại nước ép giảm cân hiệu quả, bạn có thể uống hàng ngày để cải thiện dáng vóc của mình.

1. Nước ép bưởi

Nằm trong danh sách, các loại nước ép giảm cân hiệu quả, nước ép bưởi hiện được nhiều chị em rỉ tai nhau thực hiện. Loại nước này chứa nhiều thành phần như: carbohydrate tự nhiên và nhiều vitamic C, chất xơ, khi bưởi kết hợp với protein sẽ làm cho chất béo bị đốt cháy để giải phóng năng lượng.

Nước ép bưởi là thức uống luôn đứng hàng top trong list thực phẩm giảm cân!

Bên cạnh đó, bưởi còn có công dụng làm giảm lượng insulin khiến cơ thể có cảm giác no lâu, giảm cân nhanh chóng và an toàn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

3 múi bưởi.

4 thìa cà phê đường.

6 lá bạc hà.

6 quả chery.

Nước lọc.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Bạn cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị và được rửa sạch vào máy xay, thêm chút đường, thêm đá. Sau đó xay nhuyễn để thu được hỗn hợp giảm cân hiệu quả.

- Bạn có thể uống nước bưởi thay cho nước lọc và nước có ga để hỗ trợ cho quá trình giảm cân diễn ra nhanh chóng.

2. Nước ép chanh

Giảm cân bằng nước ép chanh còn được gọi là phương pháp detox water melon, giúp làm giảm trọng lượng cơ thể chỉ trong thời gian ngắn. Bởi vì, chanh chứa hàm lượng axit Citric cao, xuất hiện trong quá trình trao đổi chất của của con người, làm oxy hóa các chất béo, protein và cacbohydrat. Đặc biệt, khi nước chanh được uống vào cơ thể sẽ tham gia vào quá trình tiêu hóa thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh hơn, giải phóng năng lượng theo đường bài tiết tự nhiên, giúp giảm cân hiệu quả.

Nước ép chanh giúp thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả!

Bên cạnh đó, trong chanh cũng chứa rất nhiều vitamin C liên quan đến khả năng làm giảm nguy cơ viêm loét dạ dày do vi khuẩn Helicobarter pylori gây nên. Đồng thời, thành phần chất xơ pectin có trong ruột quả chanh cũng là chất giúp đốt cháy năng lượng để giảm cân an toàn.

Nguyên liệu cần thực hiện:

4 quả chanh tươi

200g đường

1,5 lít nước

Lá bạc hà, đá viên

Dao, dụng cụ vắt chanh, ly thủy tinh

Các bước tiến hành thực hiện:

Với cách pha nước chanh thông thường, bạn sẽ hòa tan đường trong nước rồi vắt chanh. Tuy nhiên, để nước chanh có hương vị hoàn hảo bạn cần đun sôi để tạo nên siro đường trước khi pha. Tỷ lệ đúng khi pha là 1 phần nước chanh : 2 phần si-rô đường : 4 phần nước lọc. Cùng thực hiện theo các bước dưới đây nhé.

- Bước 1: Cho 1 cốc đường và 1 cốc nước theo tỉ lệ 1 : 1 vào nồi nhỏ. Đun sôi lên cho đến khi đường tan hết thì tắt bếp.

- Bước 2: Lấy tay lăn nhẹ quả chanh vài lần để lúc vắt dễ hơn và ra nhiều nước cốt chanh hơn. Cắt chanh làm đôi, sau đó vắt lấy nước cốt bỏ hạt rồi cho vào cốc để riêng.

- Bước 3: Hòa tan 60ml nước đường, 30ml nước cốt chanh cùng 120ml nước lọc. Khuấy đều cho các nguyên liệu tan hết rồi thêm đá viên vào sau cùng.

- Bước 4: Trang trí bằng lá bạc hà và 1 vài miếng chanh thái lát là bạn đã có thể thưởng thức ngay lập tức.

Nước ép cần tây dưa chuột có cách thực hiện rất đơn giản, dễ làm nhưng lại đem đến nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, thành phần giàu nước, chất xơ nhưng lại ít calo, vô cùng thích hợp cho "công cuộc" giảm cân của chị em nhé! Hãy cùng tham khảo công thức làm ngay sau đây thôi nào!

Nước ép cần tây dưa chuột chứa nhiều nước và chất xơ cùng lượng calo siêu ít!

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

5 nhánh cần tây

1 quả dưa chuột

1 muỗng mật ong

100ml nước lọc

Dụng cụ hỗ trợ: máy xay sinh tố, ly, rây lọc, muỗng,...

Các bước tiến hành thực hiện:

- Đem rửa sạch cần tây, cắt bỏ lá, phần cọng thái thành khúc nhỏ.

- Rửa sạch dưa chuột, thái miếng nhỏ.

- Cho 2 nguyên liệu trên vào máy xay sinh tố cùng một chút nước vào xay nhuyễn.

- Dùng rây lọc lọc sạch bã, đổ nước ép ra ly, thêm một chút mật ong và thưởng thức.

Trên đây là tổng hợp công thức làm 3 loại nước ép giảm cân hiệu quả cũng như các lưu ý trong quá trình áp dụng nước ép để giảm cân cho chị em. Với biện pháp giảm cân tự nhiên này, các chị em vừa có thể tiết kiệm chi phí, lấy được vóc dáng thon gọn đáng mơ ước mà làn da cũng trở nên trắng sáng, mịn màng hơn đấy nhé! Chúc các chị em độc giả của Phụ nữ và Gia đình áp dụng thành công và nhanh chóng thu được hiệu quả như mong muốn, để chuẩn đẹp xinh cho dịp noel và lễ tết đang đến gần này nhé!