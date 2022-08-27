Đau đầu là một loại đau ảnh hưởng đến đầu. Các bác sĩ phân loại đau đầu theo loại kích thích đau và vị trí của cơn đau.

Những người đối phó với chứng đau đầu thường xuyên có thể làm việc với bác sĩ để giúp xác định bất kỳ nguyên nhân cơ bản nào, bao gồm xác định và loại bỏ các loại thực phẩm kích thích, để giúp giảm đau đầu.

Đau đầu có thể là đau đầu nguyên phát, nghĩa là chúng tự xuất hiện và không có bệnh lý liên quan hoặc đau đầu thứ phát, xuất hiện do một bệnh lý có từ trước.

Chứng đau nửa đầu : Chứng đau nửa đầu gây đau nhói dữ dội ở một vùng hoặc một bên của đầu hoặc cổ, cùng với các triệu chứng khác như nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh, buồn nôn và thay đổi thị lực.

Chứng đau nửa đầu gây đau nhói dữ dội ở một vùng hoặc một bên của đầu hoặc cổ, cùng với các triệu chứng khác như nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh, buồn nôn và thay đổi thị lực. Đau đầu kiểu căng thẳng: Đau đầu kiểu căng thẳng hoặc đau đầu do căng thẳng gây ra các cơn đau âm ỉ từ nhẹ đến trung bình. Một số người mô tả cảm giác như thể có một dải băng quấn chặt trên đầu họ.

Đau đầu kiểu căng thẳng hoặc đau đầu do căng thẳng gây ra các cơn đau âm ỉ từ nhẹ đến trung bình. Một số người mô tả cảm giác như thể có một dải băng quấn chặt trên đầu họ. Đau đầu từng cơn: Đau đầu từng cơn gây đau dữ dội, thường ở một bên đầu hoặc xung quanh một bên mắt, có thể xảy ra với các triệu chứng khác như chảy nước mũi hoặc chảy nước mắt.

Đau đầu từng cơn gây đau dữ dội, thường ở một bên đầu hoặc xung quanh một bên mắt, có thể xảy ra với các triệu chứng khác như chảy nước mũi hoặc chảy nước mắt. Đau đầu do viêm xoang : Đau đầu do viêm xoang là cơn đau đầu thứ phát do sự tích tụ áp lực do viêm. Nó thường xảy ra với các triệu chứng khác trong xoang, chẳng hạn như nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi, sưng mặt và ngứa mắt.

Tần suất và mức độ nghiêm trọng của cơn đau đầu có thể khác nhau rất nhiều. Viện quốc gia Hoa Kỳ về rối loạn thần kinh và đột quỵ lưu ý rằng một số người có thể gặp các triệu chứng đau đầu nhẹ 1-2 lần một năm, trong khi những người khác bị đau đầu hơn 15 ngày mỗi tháng.

Thức ăn và đồ uống giúp giảm đau đầu

Ý tưởng chung đằng sau việc sử dụng thực phẩm và đồ uống để giúp giảm đau đầu là giúp loại bỏ hoặc giảm các tác nhân gây ra các triệu chứng.

Nước

Ảnh minh họa: Internet

Uống đủ nước rất quan trọng đối với tất cả các hệ thống và tế bào trong cơ thể, đồng thời có thể giúp giảm hoặc tránh đau đầu bằng cách giữ cho cơ thể đủ nước .

Ngay cả khi mất nước nhẹ cũng có thể dẫn đến một số triệu chứng, bao gồm cả đau đầu. Một nghiên cứu năm 2015 trong tạp chí đánh giá thực hành lâm sàng cho thấy rằng uống nước là một cách đơn giản để giữ cho cơ thể đủ nước và giảm hoặc ngăn ngừa cơn đau đầu.

Hoa quả và rau

Nhiều loại trái cây và rau quả chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa là các hợp chất giúp giảm stress oxy hóa trong tế bào và chống lại tác hại của các gốc tự do.

Một nghiên cứu năm 2020 trên tạp chí Antioxidants lưu ý rằng stress oxy hóa dường như đóng một vai trò trong chứng đau nửa đầu và một số chất chống oxy hóa có thể đóng một vai trò đơn giản trong việc giúp điều trị hoặc ngăn ngừa chứng đau nửa đầu.

Ngoài việc uống các chất bổ sung có chứa chất chống oxy hóa, mọi người cũng có thể tiêu thụ các loại thực phẩm có chứa chất chống oxy hóa như trái cây, rau và hoa ăn được.

Ảnh minh họa: Internet

Một số ví dụ về thực phẩm bổ dưỡng bao gồm:

rau xanh như cải xoăn, rau bina và cải bẹ

rau màu sáng như cà rốt và ớt chuông

ớt cay như ớt cayenne

gia vị như gừng, nghệ và tỏi

rau củ như khoai lang và củ dền

quả mọng như quả việt quất, quả mâm xôi và dâu tây

nấm như nấm shitake và maitake

Một nghiên cứu nhỏ năm 2014 trên Tạp chí nhức đầu và cách điều trị gợi ý rằng một chế độ ăn ít chất béo, nhiều chất xơ chỉ chứa thực phẩm thực vật đã giúp làm giảm các triệu chứng đau nửa đầu ở những người tham gia. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu kết luận rằng cần phải nghiên cứu thêm để hiểu mối liên hệ giữa thức ăn và chứng đau nửa đầu.

Trà thảo mộc

Trà thảo mộc có thể giúp giảm các triệu chứng đau đầu vì chúng có tác dụng ngậm nước và có thể chứa các thành phần giảm đau.

Một nghiên cứu năm 2014, trong số 100 người bị chứng đau nửa đầu cấp tính cho thấy rằng một loại trà gừng đơn giản làm giảm mức độ nghiêm trọng của chứng đau nửa đầu ở những người uống nó với ít tác dụng phụ hơn so với sumatriptan, một loại thuốc giảm đau nửa đầu theo toa.

Ảnh minh họa: Internet

Hoa cúc có thể giúp chữa các vấn đề như mất ngủ và lo lắng. Về lý thuyết, tác dụng làm dịu của nó có thể giúp giảm đau đầu do căng thẳng.

Theo giai thoại, một số người cảm thấy rằng trà bạc hà giúp giảm tắc nghẽn và áp lực xoang, do đó giúp giảm đau nhức đầu do xoang. Nghiên cứu chính thức hơn là cần thiết để đưa ra bất kỳ sự ủng hộ nào cho tuyên bố này.

Thực phẩm chứa cafein

Một lượng nhỏ caffein cũng có thể giúp ích cho một số loại đau đầu, vì các mạch máu có xu hướng mở rộng trước khi đau đầu.

Caffeine có đặc tính co mạch tự nhiên, có nghĩa là nó thu hẹp các mạch máu. Điều này có thể chống lại tác động của cơn đau đầu và giảm bớt các triệu chứng.

Ảnh minh họa: Internet

Một số thực phẩm có caffeine tự nhiên bao gồm:

cà phê

trà đen

trà xanh

nước ngọt

nước tăng lực

đồ uống thể thao

sô cô la

Tuy nhiên, mọi người nên cảnh giác về việc có quá nhiều caffeine. Ở một số người, caffein cũng có thể là nguyên nhân gây đau đầu hoặc gây đau đầu sau này khi tác dụng của caffein mất đi.

Thực phẩm và đồ uống cần tránh

Đối với một số người, một số loại thực phẩm gây đau đầu hoặc làm cho chúng trở nên tồi tệ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại thực phẩm kích thích chính xác cho mỗi người sẽ khác nhau. Một số thực phẩm kích thích tiềm năng bao gồm:

các sản phẩm từ sữa như sữa, pho mát và sữa chua

trứng

trái cây họ cam quýt

cà chua

rượu bia

các sản phẩm lúa mì như mì ống, bánh mì và bánh nướng

sô cô la

quả hạch

Ngoài ra, một số phụ gia thực phẩm có thể gây đau đầu ở một số người nhạy cảm. Các yếu tố kích hoạt tiềm năng có thể bao gồm:

sulfit

nitrit

bột ngọt

aspartame

Cách xác định tác nhân gây ra đau đầu từ thức ăn

Vì các yếu tố kích thích thức ăn có thể khác nhau ở mỗi người, cách tốt nhất để một người tìm ra các yếu tố kích thích tiềm năng của họ là ghi nhật ký thực phẩm, ghi lại tất cả các loại thực phẩm họ ăn hàng ngày.

Khi bị đau đầu, người bệnh có thể tham khảo nhật ký để biết họ đã ăn những loại thực phẩm nào trong khoảng thời gian đó.

Các biện pháp tự nhiên khác điều trị chứng đau đầu

Không phải ai cũng thấy giảm đau đầu bằng cách tránh một số loại thực phẩm. Các cách tự nhiên khác để tránh hoặc thoát khỏi đau đầu bao gồm:

Thiết lập một thói quen lành mạnh vào ban đêm

Ảnh minh họa: Internet

Một thói quen ăn đêm lành mạnh có thể giúp giảm các yếu tố nguy cơ như căng thẳng. Một số mẹo để cải thiện vệ sinh giấc ngủ bao gồm:

tránh ánh sáng xanh trước khi đi ngủ, chẳng hạn như ánh sáng từ máy tính, điện thoại di động hoặc TV

thực hiện các hoạt động thư giãn như kéo giãn cơ nhẹ nhàng, tự xoa bóp hoặc tập thở

tắm nước ấm hoặc tắm vòi sen

ngủ 7-9 giờ mỗi đêm

Những căng thẳng và công việc hàng ngày có thể khiến một số người ăn uống rời rạc hoặc bỏ bữa. Nó cũng có thể gây ra cảm giác thèm ăn vặt không lành mạnh hoặc thức ăn có khả năng gây kích thích.

Đặt thời gian ăn cụ thể và tuân theo chúng có thể hữu ích cho bạn.

Tìm cách giảm căng thẳng

Căng thẳng có thể là nguyên nhân quan trọng gây đau đầu và các vấn đề tiềm ẩn như viêm. Tìm cách giảm căng thẳng có thể giúp giảm đau đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Những gì làm giảm căng thẳng có thể khác nhau một chút ở mỗi người. Một số mẹo chung để giảm căng thẳng bao gồm các thực hành như:

tập thể dục

các bài tập vận động như yoga hoặc thái cực quyền

dành thời gian trong thiên nhiên

liệu pháp xoa bóp

dầu thơm

Ảnh minh họa: Internet

Bất kỳ ai thường xuyên bị đau đầu cũng nên hẹn gặp bác sĩ để kiểm tra các tình trạng cơ bản. Chẩn đoán và điều trị bất kỳ tình trạng tiềm ẩn nào có thể khiến cơn đau đầu để nó có thể sớm biến mất.

Đối với những cơn đau đầu xuất hiện mà không rõ nguyên nhân, bác sĩ có thể đề nghị các loại thuốc để giúp ngăn ngừa hoặc điều trị cơn đau đầu khi chúng xuất hiện.

Những thay đổi trong chế độ ăn uống và lối sống có thể giúp hỗ trợ những nỗ lực này. Tìm và loại bỏ bất kỳ loại thực phẩm gây kích thích nào có thể giúp giảm bớt các triệu chứng. Ăn một chế độ ăn uống lành mạnh giàu thực vật, chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa cũng có thể giúp đảm bảo sức khỏe tối ưu và ngăn ngừa một số cơn đau đầu.

Theo Medicalnewstoday