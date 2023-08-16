Đường thường được coi là kẻ thù của sức khỏe . Xét cho cùng, ăn quá nhiều đồ ngọt có thể làm hỏng răng và khiến bạn tăng cân. Theo một nghiên cứu vào tháng 2 năm 2023 được công bố trên Thư viện Y khoa Quốc gia, ăn quá nhiều đường có liên quan đến béo phì, tiểu đường, bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Cụ thể đường đóng vai trò như thế nào với sức khỏe của bạn? Hãy cùng đi tìm câu trả lời chi tiết cho câu hỏi “ Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn ngừng ăn đường trong 30 ngày? ” ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Loại bỏ đường hoặc bất kỳ nhóm thực phẩm nào khỏi chế độ ăn uống của bạn đều không tốt cho sức khỏe. Cách đúng đắn để đạt được một chế độ ăn uống cân bằng là kiểm soát khẩu phần ăn và tránh ăn quá nhiều. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết đường cung cấp calo nhưng thiếu chất dinh dưỡng thiết yếu. Chính vì vậy, ăn thực phẩm có đường có thể dẫn đến ăn quá nhiều và thiếu các vitamin và khoáng chất quan trọng. Dưới đây là một số lợi ích của việc không ăn đường trong vòng một tháng:

1. Giảm cân

Giảm lượng đường hoặc không ăn đường trong một tháng có thể dẫn đến giảm cân vì nó giúp loại bỏ lượng calo rỗng và giảm khả năng ăn quá nhiều.

2. Cải thiện lượng đường trong máu

Cắt đường trong 30 ngày có thể giúp ổn định lượng đường trong máu, giảm nguy cơ kháng insulin và bệnh tiểu đường loại 2.

3. Tăng cường mức năng lượng

Khi lượng đường trong máu không tăng và giảm đột biến, mức năng lượng có xu hướng trở nên ổn định hơn trong suốt cả ngày.

4. Sức khỏe răng miệng tốt hơn

Tránh đường có thể dẫn đến cải thiện sức khỏe răng miệng, giúp giảm nguy cơ sâu răng và bệnh nướu răng.

5. Giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính

Chuyên gia cho biết giảm lượng đường ăn vào có thể làm giảm nguy cơ phát triển các bệnh mãn tính như bệnh tim.

6. Da sáng hơn

Một số người có thể cải thiện sức khỏe làn da của họ, vì lượng đường cao có liên quan đến mụn trứng cá và các vấn đề về da khác.

7. Cải thiện tâm trạng và tinh thần minh mẫn

Lượng đường trong máu ổn định có thể ảnh hưởng tích cực đến tâm trạng, giảm tâm trạng thất thường và cải thiện tinh thần minh mẫn.

8. Đường ruột khỏe mạnh hơn

Lượng đường cao có thể phá vỡ sự cân bằng của vi khuẩn đường ruột, giảm lượng đường có thể giúp thúc đẩy môi trường đường ruột khỏe mạnh hơn.

Mẹo loại bỏ đường khỏi bữa ăn trong 30 ngày

Có một số loại trái cây như xoài, dứa và dâu khá ngọt. Các chuyên gia cho biết trái cây không cần phải loại bỏ hoàn toàn khỏi chế độ ăn không đường của bạn. Bởi tuy trái cây chứa đường tự nhiên nhưng cũng cung cấp các loại vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa cần thiết có lợi cho sức khỏe.

Theo quan điểm của chuyên gia sức khỏe, việc tiêu thụ trái cây vừa phải thường được khuyến khích. Chuyên gia này cho biết đường có trong toàn bộ trái cây đều là đường tự nhiên và hàm lượng chất xơ trong chúng giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường trong máu. Điều này lần lượt làm giảm tác động đến lượng đường trong máu. Ngoài ra, các chất dinh dưỡng trong trái cây mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chúng thúc đẩy sức khỏe tim mạch, hỗ trợ hệ thống miễn dịch và hệ tiêu hóa của bạn.

Tuy nhiên, hãy chú ý đến khẩu phần ăn và tránh uống quá nhiều nước ép trái cây và trái cây sấy khô. Đây là những nguồn đường cô đặc mà không có hàm lượng chất xơ có trong trái cây nguyên trái.

Đây là cách để giảm lượng đường ăn vào:

Đọc kỹ nhãn thành phần sản phẩm

Kiểm tra nhãn thực phẩm và tránh các sản phẩm có ghi “đường bổ sung”. Hãy tìm các thành phần như sucrose, fructose cao, xi-rô ngô và các chất dẫn xuất đường khác.

Lựa chọn thực phẩm toàn phần

Chuyên gia gợi ý nên tập trung vào thực phẩm nguyên hạt và chưa qua chế biến như rau, trái cây, protein nạc, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh.

Tránh đồ uống có đường

Cắt bỏ đồ uống có đường như soda, nước ép trái cây và trà hoặc cà phê có đường. Thay vào đó, hãy chọn nước, trà thảo mộc hoặc cà phê nguyên chất.

Nấu ăn tại nhà

Chuẩn bị bữa ăn tại nhà để bạn có thể kiểm soát các thành phần và có thể tránh được lượng đường ẩn.

Ăn nhẹ một cách khôn ngoan

Chọn đồ ăn nhẹ lành mạnh hơn như quả hạch, hạt, sữa chua hoặc trái cây tươi thay vì đồ ăn nhẹ có đường. Chỉ cần lưu ý đến các lựa chọn thực phẩm của bạn và bất kỳ nguồn đường tiềm ẩn nào, đặc biệt là khi bạn đi ăn ngoài hoặc ăn thực phẩm đóng gói.

Tóm lại, trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi “Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn ngừng ăn đường trong 30 ngày?” Với chế độ tạm thời loại bỏ đường như này, sức khỏe tổng thể của bạn sẽ được cải thiện rất nhiều đấy! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!