Mọi người có thể sẽ tránh món bánh nhiều đường hoặc gọi soda ăn kiêng thường xuyên khi cố gắng kiểm soát bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, uống đủ nước cũng là việc thiết yếu mà bạn cần tuân thủ mỗi ngày khi mắc bệnh tiểu đường. Bởi khi cơ thể mất nước thì có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tiêu hóa, lưu thông máu, sức khỏe tiết niệu và sức khỏe não bộ—ảnh hưởng đến bệnh tiểu đường và sức khỏe toàn cơ thể. Vậy bạn cần uống bao nhiêu nước mỗi ngày khi bị tiểu đường? Hãy cùng chúng tôi khám phá câu trả lời chính xác và chi tiết nhất ở bài viết dưới đây nhé!

Theo Trung tâm Kiểm soát & Phòng ngừa Dịch bệnh, cứ 10 người thì có 1 người mắc bệnh tiểu đường, một căn bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì lượng đường trong máu khỏe mạnh của cơ thể. Cho dù lượng đường trong máu tăng quá cao hay giảm quá thấp, lượng đường trong máu bất thường có thể gây hại cho cơ thể và ảnh hưởng đến sức khỏe. Cụ thể, insulin là một loại hormone mà tuyến tụy của bạn tạo ra để điều chỉnh lượng đường trong máu để cơ thể bạn có thể sử dụng nó đúng cách để tạo năng lượng. Trong bệnh tiểu đường, cơ thể không sản xuất đủ insulin (bệnh tiểu đường loại 1) hoặc không sử dụng insulin hiệu quả (bệnh tiểu đường loại 2), dẫn đến lượng đường trong máu tăng cao.

Tại sao uống đủ nước lại quan trọng đối với bệnh tiểu đường?

Theo các chuyên gia, uống đủ nước hàng ngày đặc biệt quan trọng đối với những người mắc bệnh tiểu đường. Bởi giữ đủ nước giúp điều chỉnh lượng đường trong máu bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển glucose và insulin đi khắp cơ thể. Đồng thời, việc uống đủ nước sẽ thúc đẩy chức năng thận bình thường và ngăn ngừa các biến chứng liên quan đến mất nước (bao gồm khô miệng, nước tiểu màu vàng đậm, mệt mỏi, chóng mặt và nhức đầu, gặp khó khăn trong việc tập trung,...).

Bên cạnh đó, uống đủ nước cũng hỗ trợ sức khỏe tim mạch, điều này rất quan trọng đối với những người mắc bệnh tiểu đường, vì họ có nguy cơ mắc các vấn đề liên quan đến tim. Chính bởi vậy, uống đủ nước sẽ giúp duy trì lượng máu và sự lưu thông, giảm căng thẳng cho tim.

Bạn cần uống bao nhiêu nước mỗi ngày khi bị tiểu đường?

Người bệnh tiểu đường không nhất thiết cần nhiều nước hơn người khác nếu bệnh tiểu đường của bạn đã được kiểm soát tốt. Nếu lượng đường trong máu của bạn cao, bạn sẽ mất nhiều nước hơn và và chính việc không tăng lượng nước cần bổ sung sẽ càng khiến tình trạng bị mất nước của bạn nghiêm trọng hơn. Điều quan trọng nhất là xác định lý do tại sao lượng đường trong máu của bạn cao và thực hiện các bước để ngăn chặn điều đó ngay từ đầu.

Viện Y học khuyến nghị khoảng 13 cốc nước mỗi ngày đối với nam giới và 9 cốc đối với phụ nữ, nhưng thực tế là nhu cầu cá nhân rất khác nhau, lượng nước cần bổ sung cho cơ thể sẽ được dựa trên các yếu tố như tuổi tác, mức độ hoạt động, cân nặng và thời tiết. Chính vì vậy, cách tốt nhất để biết bạn cần uống bao nhiêu nước hàng ngày với bệnh tiểu đường là hỏi bác sĩ của bạn. Bởi một số người mắc bệnh tiểu đường có thể mắc các bệnh khác mà việc uống quá nhiều nước có thể gây nguy hiểm.

Ngoài ra, một phương pháp dễ dàng để kiểm tra mức độ nước của bạn là kiểm tra màu nước tiểu sau khi đi vệ sinh. Nếu bạn đã uống đủ nước, nước tiểu của bạn sẽ có màu vàng nhạt hoặc đôi khi gần như trong. Ngược lại, màu nước tiểu đậm hơn báo hiệu đã đến lúc bạn cần uống nhiều nước hơn rồi nhé!

7 lời khuyên để cung cấp đủ nước cho cơ thể khỏe mạnh

Uống đủ nước có thể là một thách thức đối với nhiều người trong chúng ta. Không phải lúc nào chúng ta cũng tin tưởng vào việc cơ thể ra hiệu cho chúng ta uống thêm nước khi cần. Bước đầu tiên để tăng lượng nước uống của chúng ta là xác định lượng nước chúng ta đang uống. Theo dõi những gì bạn uống trong vài ngày để xác định mức cơ bản của bạn. Sau đó, đặt mục tiêu tăng lượng tiêu thụ nước của bạn lên mỗi tuần cho đến khi bạn đạt được mục tiêu của mình:

- Sau khi trao đổi với bác sĩ điều trị của bạn, hãy đặt ra mục tiêu cụ thể về lượng nước bạn nên uống hàng ngày.

- Uống một ly nước với mỗi bữa ăn.

- Theo dõi lượng nước mà bạn đã tiêu thụ mỗi ngày.

- Đặt báo thức trên điện thoại hoặc máy tính để nhắc bạn uống nước.

- Tăng hương vị cho nước của bạn bằng cách thêm trái cây đông lạnh, lát dưa chuột, húng quế hoặc lá bạc hà.

- Hãy thử nước có ga có hương vị không thêm đường.

- Tiếp tục tuân theo kế hoạch chăm sóc bệnh tiểu đường theo yêu cầu của bác sĩ, đồng thời bao gồm ăn một chế độ ăn uống giàu thực phẩm thân thiện với bệnh tiểu đường, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc và dùng thuốc theo khuyến cáo.

Tóm lại, uống đủ nước có thể giúp bạn sống khỏe mạnh hơn, dù có hay không mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, uống đủ nước là rất quan trọng để quản lý lượng đường trong máu của bạn và ngăn ngừa các biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường. Cách tốt nhất để biết bạn cần bao nhiêu nước là nói chuyện với bác sĩ của bạn, vì nhu cầu của mọi người là khác nhau. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!