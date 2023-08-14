Tuổi trẻ là điều mà mỗi người chúng ta đều tìm cách níu giữ. Mặc dù bạn không có khả năng quay ngược thời gian, nhưng bạn có thể tuân theo các thói quen sống lành mạnh như kết hợp siêu thực phẩm và chất bổ sung vào chế độ ăn uống của mình, thiền để giảm căng thẳng, bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời, sống tích cực và tập thể dục thường xuyên để sống trọn tuổi trẻ và giúp bạn tận hưởng thêm quãng thời gian này. Cụ thể thế nào, hãy cùng tìm hiểu về 5 bài tập hàng ngày giúp chị em trẻ ra 10 tuổi ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Cứ sau 10 năm sau sinh nhật lần thứ 30, bạn có thể mất từ 3% đến 5% cơ bắp. Xương của bạn cũng thường giảm về kích thước và mật độ khi bạn già đi, khiến bạn có nguy cơ bị gãy xương hoặc chấn thương cao hơn. Bằng cách tham gia vào các sở thích tích cực và tập thể dục, bạn đang tự giúp mình rất nhiều.

Việc rèn luyện thể lực có thể giúp phụ nữ cảm thấy mạnh mẽ hơn, tràn đầy năng lượng hơn và cải thiện sức khỏe tổng thể bằng cách duy trì hoạt động. Nó có thể mang lại nhiều lợi ích cho phụ nữ khi có tuổi, bao gồm tăng sức mạnh cơ bắp, tăng cường sức khỏe của xương, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và tư thế,...

1. Squat (ngồi xổm)

Squat tham gia vào gân kheo, cơ tứ đầu, cơ lõi và cơ mông của bạn. Để chuẩn bị cho bài tập, hãy đặt hai bàn chân của bạn rộng bằng vai. Đẩy hông ra sau và uốn cong đầu gối để hạ thấp cơ thể như thể bạn đang chuẩn bị ngồi xuống ghế. Hạ thấp xuống hết mức có thể, nhắm sao cho đùi song song với mặt đất. Đẩy ra khỏi sàn để trở lại trạng thái đứng. Hoàn thành ba hiệp từ 12 đến 15 lần.

2. Push Up (Chống đẩy)

Chống đẩy sẽ kích thích vai, ngực, cơ trung tâm và cơ tam đầu của bạn. Để bắt đầu, hãy thực hiện tư thế plank cao với hai tay ở dưới vai và hai chân duỗi ra sau. Hạ ngực xuống đất cho đến khi khuỷu tay tạo thành góc 45 độ. Hãy chắc chắn rằng cơ thể của bạn vẫn nằm trên một đường thẳng khi bạn hạ thấp và đẩy người lên trở lại. Thực hiện ba hiệp từ 8 đến 12 lần.

3. Dumbbell Rows (bài tập tạ)

Tiếp theo là bài tập tạ, giúp kích hoạt bắp tay, lưng trên và cơ trung tâm của bạn. Bắt đầu đứng với hai chân rộng bằng hông và mỗi tay cầm một quả tạ. Đẩy hông ra sau và giữ lưng thẳng. Kéo các quả tạ về phía ngực của bạn và siết chặt các xương bả vai của bạn lại với nhau. Sau đó, hạ tạ xuống cho đến khi cánh tay của bạn được mở rộng. Thực hiện ba hiệp từ 10 đến 12 lần.

4. Glute Bridge

Glute Bridge nhắm vào lưng dưới, cơ mông và gân kheo của bạn. Để bắt đầu, hãy nằm thẳng trên thảm tập. Cong đầu gối của bạn, và đặt bàn chân của bạn bằng phẳng trên mặt đất. Nhấn qua gót chân của bạn để nâng hông lên và nâng chúng về phía trần nhà. Nâng cho đến khi cơ thể bạn tạo thành một đường thẳng từ đầu gối xuống vai. Siết cơ mông ở đầu động tác trước khi hạ hông xuống. Thực hiện ba hiệp từ 12 đến 15 lần.

5. Plank with Shoulder Taps

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, những bài tập sức mạnh hàng ngày này giúp phụ nữ cảm thấy trẻ hơn chính là việc kết hợp với plank với động tác chạm vai. Động tác này tác động đến vai, cơ trung tâm và cơ tam đầu của bạn. Bắt đầu bằng tư thế plank cao với hai tay đặt dưới vai. Kích hoạt cơ bụng của bạn khi bạn đưa tay phải lên để chạm vào vai trái. Đưa tay phải của bạn trở lại sàn nhà. Lặp lại ở phía đối diện khi bạn nhấc tay trái chạm vào vai phải. Thực hiện ba hiệp từ 10 đến 12 lần mỗi bên.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 5 bài tập hàng ngày giúp chị em trẻ ra 10 tuổi. Với những bài tập này mỗi ngày, chị em sẽ sống mãi cùng sức trẻ nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!