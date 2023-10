Đi bộ hơn 7.500 bước mỗi ngày, nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật giảm 50%

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Trường Y Đại học Wisconsin ở Milwaukee, Mỹ, đã phân tích thông tin đo lường đồng hồ thông minh mà bệnh nhân đeo và dữ liệu biến chứng sau phẫu thuật tại Hội nghị lâm sàng của Trường Cao đẳng Phẫu thuật Mỹ - American College of Surgeons (ACS) năm 2023 được tổ chức tại Chicago vào ngày 21/10, và phát hiện ra rằng hoạt động thể chất trước phẫu thuật có liên quan đến các biến chứng sau phẫu thuật.

Nhóm nghiên cứu đã tham gia chương trình nghiên cứu "All of Us" do Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) tài trợ để nghiên cứu mối quan hệ giữa lối sống, sinh học và môi trường, đồng thời nghiên cứu sức khỏe của 475 người đeo đồng hồ thông minh Fitbit để phân tích dữ liệu.