Hy hữu thiếu nữ phát hiện mình là con trai sau 16 năm

Bệnh nhân là Nguyễn Thị B. (16 tuổi), khi sinh ra đã mắc bẩm sinh niệu đạo đóng thấp nên người đỡ đẻ nhầm lẫn là giới tính nữ. Vùng bìu bệnh nhân úp lại nên cứ tưởng đó là hai môi lớn và phía dưới có lỗ nhỏ bị nhầm lỗ âm đạo.

Theo thông tin từ Báo Người lao động, tại Bệnh viện Bình dân TP.HCM vừa tiếp nhận ca bệnh chỉnh sửa dương vật cho một trường hợp nhầm lẫn giới tính sau 16 năm mới phát hiện mình là con trai.

Khi đến bệnh viện khám em được phát hiện bất thường liên quan dị dạng cơ quan sinh dục nam và chuyển qua Bệnh viện Bình Dân.

Mãi cho tới khi 12-13 tuổi, B. bắt đầu có hiện tượng dậy thì sớm. Tuy vậy em lại không có kinh nguyệt, ngực không phát triển và cơ quan sinh dục không có bất cứ dấu hiệu của phái nữ.

Theo thông tin từ Zing News, bác sĩ nhận định đây là 1 ca khó và hiếm. Đầu tiên bác sĩ cần xác định lại giới tính cho cháu, thứ hai cháu cần làm lại toàn bộ giấy tờ tùy thân vì giới tính đã thay đổi và cuối cùng là phải phẩu thuật chữa thẳng dương vật cho cháu bé.

Bác sĩ cũng cho biết thêm về vấn đề rối loạn giới tính như ca bệnh này, trẻ có thể bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều vì nghĩ rằng mình là con gái trong thời gian dài rồi lại phải sống trong môi trường của con trai.

Đặc biệt, đối với bệnh lý niệu đạo đóng thấp, nếu lỗ tiểu đóng thấp càng nằm về phía sau ở vùng góc bìu, tình trạng càng nặng. Ở trường hợp này, người bệnh bị ảnh hưởng khá nặng nề.

Bệnh ảnh hưởng tâm sinh lý của trẻ - Ảnh: Internet

Bệnh lý miệng niệu đạo thấp là miệng niệu đạo lạc chỗ, có thể mở ra ở bất kỳ vị trí nào ở bụng dương vật từ quy đầu đến tận bìu, tầng sinh môn.

Bệnh lý này xuất hiện ở quy đầu trước khoảng 50%, ở vùng thân dương vật khoảng 30% và ở phía sau khoảng 20%. Tần suất trẻ bị bệnh khá cao, khoảng 1/200-1/300 trẻ nam.

Những dị tật liên quan bệnh lý trên cơ quan sinh dục nam gồm: Dương vật luôn gập xuống, da quy đầu dài, lỗ tiểu nằm hở ở bụng dương vật. Thể nặng gồm hội chứng gọi như bìu chẻ đôi, thân dương vật nằm ở giữa.

Một số hóa chất như thuốc trừ sâu, ô nhiễm môi trường, kim loại nặng..., tác động đến hệ thống nội tiết của mẹ có thể gây ra dị tật các cơ quan ở thai nhi, trong đó có miệng niệu đạo thấp

Rối loạn quá trình sinh tổng hợp testosterone, nhất là sự suy giảm hoạt động của 3 enzyme, cũng ảnh hưởng đến bệnh lý này.

Bác sĩ khuyến cáo nên phẫu thuật tạo hình miệng niệu đạo thấp cho trẻ trước 5 tuổi (tuổi bắt đầu đi học) để hạn chế tác động về mặt tâm sinh lý.