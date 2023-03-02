Huyết áp tăng liên tục do 5 lý do này: 2 điều là phổ biến nhất mà nhiều người khó bỏ

Sức khỏe 02/03/2023 18:20

Huyết áp là lực mà tim bạn sử dụng để bơm máu đi khắp cơ thể. Lực tác động của máu lên thành động mạch được gọi là huyết áp.

Huyết áp tăng liên tục do 5 lý do này: 2 điều là phổ biến nhất mà nhiều người khó bỏ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có hai thành phần trong huyết áp: tâm thu và tâm trương. Trong khi tâm thu được đo khi tim đập, khi áp suất ở mức cao nhất, thì tâm trương được đo giữa các nhịp tim khi áp suất ở mức thấp nhất. Nhiều lần huyết áp tăng cao hơn mức bình thường gây nguy hiểm đến tính mạng.

Dưới đây là 5 lý do khiến huyết áp tăng đột ngột:

Căng thẳng

Huyết áp tăng liên tục do 5 lý do này: 2 điều là phổ biến nhất mà nhiều người khó bỏ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Căng thẳng là một trong những lý do phổ biến khiến huyết áp tăng. Do căng thẳng, áp lực có thể tăng tạm thời ngay cả ở những người trẻ tuổi. Cơ thể giải phóng một số hormone khi bị căng thẳng khiến tim đập nhanh hơn. Mặc dù có sự tăng đột biến tạm thời, nhưng vẫn có nguy cơ bị đột quỵ.

Thói quen ăn uống, sinh hoạt không lành mạnh

Huyết áp tăng liên tục do 5 lý do này: 2 điều là phổ biến nhất mà nhiều người khó bỏ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù căng thẳng là nguyên nhân chính gây tăng huyết áp tạm thời, nhưng các thói quen sinh hoạt liên quan đến căng thẳng như uống quá nhiều rượu, uống nhiều caffein, ăn đồ ăn vặt, ăn nhiều và không hoạt động thể chất đủ cũng có thể gây ra huyết áp cao. Phản ứng với căng thẳng đóng vai trò chính trong việc tăng huyết áp.

Một số loại thuốc

Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng một số loại thuốc cũng có thể làm tăng huyết áp đột ngột hay nói cách khác nếu bạn đã bị huyết áp cao thì hãy cẩn thận với bất kỳ loại thuốc nào bạn dùng. Ngay cả thuốc cảm có chứa chất thông mũi cũng có thể làm tăng huyết áp.

Ăn thức ăn có nhiều muối

Huyết áp tăng liên tục do 5 lý do này: 2 điều là phổ biến nhất mà nhiều người khó bỏ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Natri cao có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Ngày nay, có một số thực phẩm đóng gói, lên men có rất nhiều muối. Các loại thực phẩm như pizza, bánh mì và đồ ăn nhẹ có muối cũng có thể khiến huyết áp tăng đột ngột.

Các vấn đề về tuyến thượng thận

Huyết áp tăng liên tục do 5 lý do này: 2 điều là phổ biến nhất mà nhiều người khó bỏ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tuyến thượng thận chịu trách nhiệm sản xuất hormone trong cơ thể. Đây là những tuyến nhỏ hình tam giác nằm trên đỉnh của cả hai quả thận. Tuyến thượng thận hoạt động quá mức có thể gây ra huyết áp cao.

Theo Times of India

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