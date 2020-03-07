Hướng dẫn cách uống mật ong khoa học, có lợi cho sức khỏe

Mật ong là thực phẩm bổ dưỡng, cung cấp nhiều dưỡng chất và các vitamin cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, cách uống mật ong như thế nào để tốt cho sức khỏe thì không phải ai cũng nắm được. Chúng ta hãy cùng đi hiểu về cách sử dụng loại đồ uống dưỡng chất này qua bài viết dưới đây.

Bạn nên lấy từ 2 – 3 thìa mật ong pha với nước ấm để uống vào mỗi sáng.

Thường xuyên uống mật ong vào buổi sáng sẽ có tác dụng làm sạch dạ dày và đường ruột. Trong thành phần của mật ong có chứa nhiều chất kháng khuẩn cao khi kết hợp với nước ấm sẽ thải độc cho cơ thể, làm sạch hệ thống tiết niệu. Bên cạnh đó, sử dụng một cốc mật ong tại thời điểm buổi sáng sẽ giúp bạn loại bỏ cảm giác mệt mỏi, đói, khiến tinh thần phấn chấn hơn.

Uống mật ong vào buổi sáng giúp tinh thần tỉnh táo - Ảnh minh họa: Internet

Uống mật ong vào buổi chiều

Thời điểm buổi chiều là lúc cơ thể bạn đã tiêu hao nhiều năng lượng sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng. Đây là lúc mà bạn sẽ có cảm giác đói. Bạn nên pha mật ong với nước ấm để uống vào khoảng thời gian này để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, giảm mệt mỏi của não bộ, tăng sự tỉnh táo và hưng phấn để tiếp tục làm việc.

Uống mật ong trước khi đi ngủ

Mật ong có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ điều trị triệu chứng mất ngủ, giúp an thần, cho bạn một giấc ngủ sâu và dễ dàng.

Trong thành phần mật ong có chứa đường và các vitamin giúp thư giãn hệ thần kinh, bạn sẽ nhanh chóng đi vào giấc ngủ, cải thiện tình trạng trằn trọc, khó ngủ mỗi đêm. Ngoài ra, với những trẻ em (trên 2 tuổi) khi uống mật ong trước khi ngủ sẽ giảm bớt các cơn ho về đêm, cho bé giấc ngủ sâu hơn.

Cách pha mật ong trước khi đi ngủ: Bạn lấy 2 thìa mật ong cho vào một cốc nước ấm khoảng 30 độ, khuấy đều và uống từ từ. Nên uống mật ong trước khi ngủ từ 30 phút – 1 tiếng để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Sử dụng mật ong vào buổi tối để có giấc ngủ sâu - Ảnh minh họa: Internet

Uống mật ong trước khi ăn

Nếu như bạn đang muốn tìm cách uống mật ong để giảm cân thì đây là thời điểm thích hợp nhất cho bạn sử dụng. Việc bạn uống mật ong trước khi ăn sẽ giúp bạn cảm thấy nhanh no đồng thời không tiêu thụ quá nhiều thức ăn trong các bữa ăn chính giúp nhanh chóng giảm cân.

Tuy nhiên, bạn cũng không nên lạm dụng cách này và phải uống mật ong đúng cách để giảm cân hiệu quả. Cụ thể, bạn nên lấy khoảng 2 thìa mật ong pha cùng nước ấm và uống trước bữa ăn khoảng 1 giờ đồng hồ. Bên cạnh việc hỗ trợ giảm cân, uống mật ong trước bữa ăn còn tốt cho hệ tiêu hóa.

Uống mật ong trước bữa ăn giúp giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Uống mật ong sau bữa ăn

Nếu như sử dụng mật ong trước bữa ăn giúp giảm cân thì uống mật ong sau khi ăn sẽ hỗ trợ tăng cân rất tốt. Mật ong có tác dụng thúc đẩy tiêu hóa, tăng sự co bóp của dạ dày, kích thích sự trao đổi chất và tăng cường hấp thụ dưỡng chất, giúp bạn dễ dàng tăng cân.

Cách uống mật ong để tăng cân: Sau bữa ăn chính khoảng 30 phút – 1 giờ, bạn lấy 2 thìa mật ong pha cùng nước ấm rồi thưởng thức.

Uống mật ong sau bữa ăn để tăng cân - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý trong cách uống mật ong

Tuy mật ong chứa nhiều dưỡng chất nhưng sử dụng mật ong quá nhiều cũng không có lợi cho cơ thể. Dưới đây là những lưu ý bạn cần biết trong cách sử dụng mật ong:

Nên sử dụng các loại mật ong có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên để uống sẽ tốt cho sức khỏe thay vì sử dụng các loại mật ong nuôi.

Khi pha mật ong để uống, không nên sử dụng nước quá nóng. Thay vào đó, chỉ pha với nước ở nhiệt độ từ 30 – 40 độ C là thích hợp.

Không nên sử dụng quá nhiều mật ong cho mỗi lần pha, chỉ nên lấy từ 2 -3 thìa/ lần.

Mỗi ngày uống bao nhiêu mật ong là đủ? Câu trả lời là bạn hãy uống khoảng 30 – 50ml mật ong mỗi ngày là tốt nhất cho cơ thể.

Không sử dụng mật ong cho trẻ dưới 1 tuổi bởi khi trẻ quá nhỏ sử dụng mật ong sẽ dễ bị trực khuẩn tấn công. Các trực khuẩn khi ở trong ruột của trẻ dễ chuyển hóa thành các vi khuẩn tạo ra các chất độc gây bệnh nguy hiểm cho trẻ.

Với những người đang bị tiêu chảy, đầy bụng thì không nên uống mật ong.

Những người bị bệnh giãn tĩnh mạch dưới da không nên uống mật ong. Nguyên nhân chính là do mật ong có thể làm giãn mạch máu.

Uống mật ong với lượng vừa phải mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung tìm hiểu về cách uống mật ong có lợi cho cơ thể. Tuy là một loại đồ uống nhiều dưỡng chất, tốt cho sức khỏe thế nhưng việc sử dụng mật ong để uống phải đúng cách, với một lượng vừa phải mỗi ngày. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích để bạn đọc áp dụng mỗi ngày, đạt được mong muốn với mật ong.