Sau khi bị rắn hổ mang cắn vào ngón tay, người đàn ông tự ý đắp thuốc nam lên vết thương, dẫn đến việc hoại tử phải cắt bỏ ngón tay.

Theo thông tin từ VOV, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) vừa tiếp nhận bệnh nhân nam N.V.M. (42 tuổi, trú tại xã Thượng Yên Công, TP. Uông Bí) nhập viện trong tình trạng ngón tay sưng phù, chảy dịch, hoại tử.

Theo đó, khoảng 5 ngày trước, người bệnh bị rắn hổ mang cắn vào ngón tay. Bệnh nhân đã tự đắp thuốc nam theo cách một số người mách bảo nhưng ngón tay không ngừng đau nhức và chảy dịch nên mới vào viện điều trị.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, tại khoa Chấn thương chỉnh hình và Bỏng, các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngón tay đã hoại tử. Ngay lập tức các bác sĩ đã chỉ định và tiến hành phẫu thuật tháo bỏ ngón III bàn tay trái của người bệnh.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân, rắn hổ mang là loài rắn rất độc. Khi bị rắn hổ mang cắn có thể bị hoại tử vùng bị thương, cắt cụt chi, nhiễm trùng máu đe dọa đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời và đúng cách.

Ngoài ra, việc tự ý điều trị bằng các loại thuốc nam chưa được kiểm chứng lại càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến bệnh tình ngày càng nghiêm trọng hơn. Người dân cần đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc nam điều trị, tránh gây nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân.

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