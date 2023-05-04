TP.HCM: Thời tiết 'oi bức' sau lễ, trẻ em nhập viện do bệnh hô hấp tăng cao

Tin y tế 04/05/2023 11:04

Nắng nóng kéo dài trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất dao động 35-38 độ C, số lượng trẻ em phải đến khám bệnh, nhập viện có xu hướng tăng cao hơn so với bình thường.

Theo thông tin từ Sức khỏe & Đời sống, nhiều trẻ em ở TP.HCM phải nhập viện với các biểu hiện như mệt mỏi, sốt, co giật do viêm hô hấp. Không chỉ ban ngày, ban đêm không khí nóng từ đất bốc lên vô cùng oi bức gây mệt mỏi.

TP.HCM: Thời tiết 'oi bức' sau lễ, trẻ em nhập viện do bệnh hô hấp tăng cao - Ảnh 1
Bệnh nhi đến khám bệnh tại Bệnh viện TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: TTXVN

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Thanh niên, tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) ghi nhận trong tháng 4/2023 số trẻ đến khám tăng đáng kể so với trước đó. Trung bình mỗi ngày có 600 trường hợp khám về bệnh lý hô hấp, 400 trường hợp về bệnh rối loạn tiêu hóa và 50 -100 trường hợp gặp vấn đề về nhiễm trùng da rôm sảy.

TP.HCM: Thời tiết 'oi bức' sau lễ, trẻ em nhập viện do bệnh hô hấp tăng cao - Ảnh 2
Bác sĩ thăm khám hô hấp cho trẻ - Ảnh: Báo Thanh niên

Các bác sĩ cho biết, tỷ lệ trẻ nhập viện điều trị chiếm khoảng 5-10%, tại khoa hô hấp đang điều trị nội trú cho khoảng 100 bệnh nhi, 80 ca rối loạn tiêu hóa, 100 ca nội tổng hợp. Ngoài ra, có khoảng 30-50 trường hợp sốt xuất huyết, khoảng 10 trường hợp nặng phải thở máy, 2 trường hợp điều trị Covid-19.

Theo thống kê tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), hơn 1 tháng nay, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 4.000 đến 4.400 lượt bệnh nhi tới khám bệnh, tăng khoảng 300-500 ca mỗi ngày so với cùng kỳ năm 2022.

TP.HCM: Thời tiết 'oi bức' sau lễ, trẻ em nhập viện do bệnh hô hấp tăng cao - Ảnh 3
Bệnh nhi đến khám bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: VTV News

Tại phòng khám Nhi, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn, bác sĩ Nguyễn Hữu Lĩnh cho biết, số bệnh nhi đến khám tăng 30-60% so với tháng trước, tập trung vào bệnh hô hấp và tiêu hóa.

Các bác sĩ cho biết nguyên nhân trẻ dễ mắc bệnh như hiện nay là: trẻ nhỏ hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên dễ mắc một số bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm hô hấp trên, viêm phế quản, viêm phổi hoặc sốt siêu vi khi thời tiết thay đổi. Ngoài ra, thời tiết nắng nóng khiến cho thức ăn dễ bị hư thiu, môi trường ô nhiễm phát tán mầm bệnh tiêu chảy làm cho các vấn đề tiêu hóa ở trẻ, đặc biệt là tiêu chảy cấp như viêm dạ dày ruột cấp trở nên nghiêm trọng hơn.

Qua đó, các bác sĩ cảnh báo cần thực hiện tốt nguyên tắc 2K (khẩu trang, khử khuẩn) đặt biệt, trong thời gian này. Phụ huynh cần chú ý giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay, bổ sung nước, dinh dưỡng cho trẻ để phòng các bệnh lý dễ gặp trong giai đoạn nắng nóng này.

 

TP.HCM nóng oi bức, trẻ em nhập viện tăng cao: Bác sĩ Nhi đưa khuyến cáo

TP.HCM nóng oi bức, trẻ em nhập viện tăng cao: Bác sĩ Nhi đưa khuyến cáo

Tiết trời nắng nóng, mưa bất chợt khiến số lượng trẻ nhập viện về bệnh lý tiêu hóa trong thời gian vừa qua tăng cao, có thời điểm lên đến 150 - 160 bệnh nhi điều trị tại khoa Tiêu hóa, BV Nhi đồng 2, TP.HCM.

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