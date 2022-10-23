Hãy cải thiện giấc ngủ ngay nếu bạn không muốn não bị hủy hoại theo cách nguy hiểm này

Sức khỏe 23/10/2022 17:52

Đối với một số người, chứng mất ngủ là khá phổ biến. Căng thẳng, các hoạt động hàng ngày và nhịp sống tăng tốc có thể khiến bạn khó đi vào giấc ngủ vào ban đêm và thức quá lâu có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn.

Một số nghiên cứu sau đây có thể khiến bạn xem xét lại tầm quan trọng của một chế độ ngủ lành mạnh.

Giấc ngủ giúp chúng ta thải độc tố

Hãy cải thiện giấc ngủ ngay nếu bạn không muốn não bị hủy hoại theo cách nguy hiểm này - Ảnh 1

Giấc ngủ tái tạo hệ thống miễn dịch, hệ thống hô hấp và mức năng lượng của chúng ta, cho phép não bộ xử lý thông tin mà nó thu được trong ngày ngoài việc điều chỉnh huyết áp và nhịp tim của chúng ta. Nhưng nó cũng giúp loại bỏ độc tố khỏi hoạt động thần kinh mà chúng ta trải qua trong ngày. Khi chúng ta không có đủ giờ nghỉ ngơi, cơ thể chúng ta sẽ chuyển hóa những chất độc này thành một loại nhiên liệu dự trữ.

Đốt cháy nhiên liệu não

Hãy cải thiện giấc ngủ ngay nếu bạn không muốn não bị hủy hoại theo cách nguy hiểm này - Ảnh 2

Trong ngắn hạn, việc loại bỏ những chất độc này có thể có lợi cho sức khỏe não bộ của chúng ta, vì tất cả năng lượng đó sẽ được sử dụng cho quá trình đó. Tuy nhiên, về lâu dài, đối với những người bị chứng ngưng thở khi ngủ hoặc mất ngủ kinh niên, việc sử dụng hết nguồn dự trữ của não có thể ảnh hưởng đến các chức năng của não và góp phần làm thoái hóa cơ quan quan trọng này.

Một nghiên cứu trên chuột

Hãy cải thiện giấc ngủ ngay nếu bạn không muốn não bị hủy hoại theo cách nguy hiểm này - Ảnh 3

Một nhóm các nhà khoa học thần kinh, dẫn đầu bởi Michele Bellesi thuộc Đại học Bách khoa Marche (hay Đại học Bách khoa Marches), đã tiến hành một nghiên cứu bằng cách sử dụng những con chuột mà họ chia thành các nhóm khác nhau.

Nhóm đầu tiên có thể ngủ bao nhiêu tùy thích trong ngày, nhóm thứ hai bắt buộc phải thức và ngủ ít hơn 8 tiếng một ngày, và nhóm thứ ba phải tỉnh táo trong 5 ngày liên tục để các nhà khoa học có thể quan sát những thay đổi trong não của chúng.

 

Làm sạch tế bào

Hãy cải thiện giấc ngủ ngay nếu bạn không muốn não bị hủy hoại theo cách nguy hiểm này - Ảnh 4

Tế bào hình sao chịu trách nhiệm cho chức năng tự làm sạch của não và cũng có ở chuột. Bằng cách quan sát hoạt động của các tế bào này, họ có thể thu được kết quả. Vào cuối thí nghiệm, não của những con chuột đã ngủ đủ lâu có mức độ hoạt động của tế bào hình sao là 6%, nhóm thứ hai có mức độ hoạt động của tế bào hình sao là 8% và nhóm thứ ba, sau 5 ngày, có mức độ hoạt động của tế bào hình sao ở mức 13,5%. Điều này có nghĩa là các tế bào của chúng ta sẽ bị “làm sạch” kỹ lưỡng hơn khi chúng ta ngủ ít hơn.

Bộ não có thể "tự điều tiết"

Hãy cải thiện giấc ngủ ngay nếu bạn không muốn não bị hủy hoại theo cách nguy hiểm này - Ảnh 5

Ở chuột, quá trình này thực tế bao gồm việc tiêu thụ các khớp thần kinh trong não của chúng và cho thấy hiệu ứng tương tự có thể xảy ra ở người. Không ngủ nhiều đêm liên tiếp có thể khiến chức năng này bị tràn dịch, khiến chúng ta dễ mắc các bệnh thoái hóa như Alzheimer hoặc góp phần gây ra chứng sa sút trí tuệ về lâu dài.

Theo Brightside

Chuyên gia cảnh báo: Hóa chất duỗi tóc làm tăng ung thư cổ tử cung

Chuyên gia cảnh báo: Hóa chất duỗi tóc làm tăng ung thư cổ tử cung

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hóa chất trong các sản phẩm làm thẳng tóc có thể liên quan đến ung thư tử cung.

Xem thêm
Từ khóa:   Thiếu ngủ có thể làm tổn thương cơ thể bạn như thế nào cải thiện giấc ngủ bí quyết có giấc ngủ ngon

TIN MỚI NHẤT

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 30 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm