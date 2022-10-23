Hãy cải thiện giấc ngủ ngay nếu bạn không muốn não bị hủy hoại theo cách nguy hiểm này

Một số nghiên cứu sau đây có thể khiến bạn xem xét lại tầm quan trọng của một chế độ ngủ lành mạnh.

Giấc ngủ tái tạo hệ thống miễn dịch, hệ thống hô hấp và mức năng lượng của chúng ta, cho phép não bộ xử lý thông tin mà nó thu được trong ngày ngoài việc điều chỉnh huyết áp và nhịp tim của chúng ta. Nhưng nó cũng giúp loại bỏ độc tố khỏi hoạt động thần kinh mà chúng ta trải qua trong ngày. Khi chúng ta không có đủ giờ nghỉ ngơi, cơ thể chúng ta sẽ chuyển hóa những chất độc này thành một loại nhiên liệu dự trữ.

Đốt cháy nhiên liệu não

Trong ngắn hạn, việc loại bỏ những chất độc này có thể có lợi cho sức khỏe não bộ của chúng ta, vì tất cả năng lượng đó sẽ được sử dụng cho quá trình đó. Tuy nhiên, về lâu dài, đối với những người bị chứng ngưng thở khi ngủ hoặc mất ngủ kinh niên, việc sử dụng hết nguồn dự trữ của não có thể ảnh hưởng đến các chức năng của não và góp phần làm thoái hóa cơ quan quan trọng này.

Một nghiên cứu trên chuột

Một nhóm các nhà khoa học thần kinh, dẫn đầu bởi Michele Bellesi thuộc Đại học Bách khoa Marche (hay Đại học Bách khoa Marches), đã tiến hành một nghiên cứu bằng cách sử dụng những con chuột mà họ chia thành các nhóm khác nhau.

Nhóm đầu tiên có thể ngủ bao nhiêu tùy thích trong ngày, nhóm thứ hai bắt buộc phải thức và ngủ ít hơn 8 tiếng một ngày, và nhóm thứ ba phải tỉnh táo trong 5 ngày liên tục để các nhà khoa học có thể quan sát những thay đổi trong não của chúng.

Làm sạch tế bào

Tế bào hình sao chịu trách nhiệm cho chức năng tự làm sạch của não và cũng có ở chuột. Bằng cách quan sát hoạt động của các tế bào này, họ có thể thu được kết quả. Vào cuối thí nghiệm, não của những con chuột đã ngủ đủ lâu có mức độ hoạt động của tế bào hình sao là 6%, nhóm thứ hai có mức độ hoạt động của tế bào hình sao là 8% và nhóm thứ ba, sau 5 ngày, có mức độ hoạt động của tế bào hình sao ở mức 13,5%. Điều này có nghĩa là các tế bào của chúng ta sẽ bị “làm sạch” kỹ lưỡng hơn khi chúng ta ngủ ít hơn.

Bộ não có thể "tự điều tiết"

Ở chuột, quá trình này thực tế bao gồm việc tiêu thụ các khớp thần kinh trong não của chúng và cho thấy hiệu ứng tương tự có thể xảy ra ở người. Không ngủ nhiều đêm liên tiếp có thể khiến chức năng này bị tràn dịch, khiến chúng ta dễ mắc các bệnh thoái hóa như Alzheimer hoặc góp phần gây ra chứng sa sút trí tuệ về lâu dài.

Theo Brightside