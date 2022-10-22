Bỏ túi ngay 5 loại thực phẩm vừa giảm đau đầu lại trị nhanh chứng ợ chua mà bạn không nên bỏ lỡ

Sức khỏe 22/10/2022 13:04

Lần tới khi bạn bị đau đầu hoặc bị ợ chua, hãy bỏ qua thuốc giảm đau của bạn. Thời tiết thay đổi, căng thẳng và mệt mỏi, giấc ngủ bị gián đoạn và thậm chí các vấn đề về tiêu hóa có thể gây ra những cơn đau đầu dữ dội.

Bỏ túi ngay 5 loại thực phẩm vừa giảm đau đầu lại trị nhanh chứng ợ chua mà bạn không nên bỏ lỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều loại đau đầu khác nhau tập trung vào một vấn đề trong cơ thể, chẳng hạn như đau nửa đầu và xoang. Người ta không thể dùng đến thuốc viên và các loại thuốc khác khi bị đau đầu. Hãy để ý hơn đến thực phẩm địa phương và chọn cách sống đơn giản có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Đối với chứng đau đầu, đặc biệt là vào mùa hè, gió mùa và bị nồng độ axit dạ dày, chuyên gia đã liệt kê một số mẹo có thể giúp giảm đau một cách tự nhiên. Mặc dù những mẹo này là để chữa đau đầu và điều trị chứng ợ chua trong mùa hè, nhưng chúng có thể hiệu quả với khi thời tiết thay đổi.

1. Uống nhiều nước

Bỏ túi ngay 5 loại thực phẩm vừa giảm đau đầu lại trị nhanh chứng ợ chua mà bạn không nên bỏ lỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng là phải uống nhiều nước vì nó đảm bảo hoạt động trơn tru của cơ thể. Hãy uống đủ nước cho đến khi nước tiểu "trong như pha lê" hoặc không màu. Uống nước sẽ giúp hạ nhiệt độ cốt lõi của cơ thể.

2. Tiêu thụ Bơ kokum

Bỏ túi ngay 5 loại thực phẩm vừa giảm đau đầu lại trị nhanh chứng ợ chua mà bạn không nên bỏ lỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bơ Kokum là một loại trái cây thơm ngon, nhiều tác dụng chữa bệnh. Nó phát triển chủ yếu ở các vùng Ấn Độ. Bạn nên uống một ly kokum với hạt húng quế vài giờ trước bữa trưa. Thức uống này khôi phục sự cân bằng điện giải.

3. Sưa đông và cơm

Có sữa đông và cơm cho bữa trưa hoặc thậm chí như một bữa ăn nhẹ buổi tối là một sự thay đổi cuộc chơi đối với chứng đau đầu và ợ chua. Nó điều chỉnh lượng đường trong máu và là một bữa ăn giàu probiotic tuyệt vời.

4. Uống thức uống cánh hoa hồng ngâm (gulkand)

Bỏ túi ngay 5 loại thực phẩm vừa giảm đau đầu lại trị nhanh chứng ợ chua mà bạn không nên bỏ lỡ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cánh hoa hồng ngâm với đường, nó được gọi là gulkand. Gulkand chứa nhiều chất chống oxy hóa khác nhau và hoạt động như một chất trẻ hóa cho da và tóc. Khi trộn với sữa, gulkand có thể đảm bảo một giấc ngủ ngon. Nó cũng là một chất làm mát tự nhiên cho chứng đau đầu.

5. Ăn trái cây

Bỏ túi ngay 5 loại thực phẩm vừa giảm đau đầu lại trị nhanh chứng ợ chua mà bạn không nên bỏ lỡ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Đối với mùa hè, trái cây tốt nhất nên có là xoài vì nó giàu vitamin B giúp làm dịu thần kinh và cung cấp năng lượng lâu dài.

Theo Indiatoday

5 sai lầm dinh dưỡng phổ biến khiến bạn tích tụ mỡ thừa, tăng cân không kiểm soát

5 sai lầm dinh dưỡng phổ biến khiến bạn tích tụ mỡ thừa, tăng cân không kiểm soát

Béo phì là một bệnh mà tất cả chúng ta đều muốn thoát khỏi nó. Vì vậy, nếu bạn đã tăng một vài cân không mong muốn và muốn giảm chúng ngay lập tức đôi khi có thể khiến bạn mắc sai lầm. Trong sự quá sốt sắng của chúng ta và vì tất cả những thông tin sai lệch tràn ngập trên internet, chúng ta rất có thể vô tình phạm phải những sai lầm, chẳng hạn như tập sai cách hoặc ăn nhầm thứ.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm giảm đau đầu cách chữa ợ chua nóng rát cổ giảm axit trong cơ thể

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 29 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 46 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm