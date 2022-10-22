Bỏ túi ngay 5 loại thực phẩm vừa giảm đau đầu lại trị nhanh chứng ợ chua mà bạn không nên bỏ lỡ

Lần tới khi bạn bị đau đầu hoặc bị ợ chua, hãy bỏ qua thuốc giảm đau của bạn. Thời tiết thay đổi, căng thẳng và mệt mỏi, giấc ngủ bị gián đoạn và thậm chí các vấn đề về tiêu hóa có thể gây ra những cơn đau đầu dữ dội.

Ảnh minh họa: Internet Có nhiều loại đau đầu khác nhau tập trung vào một vấn đề trong cơ thể, chẳng hạn như đau nửa đầu và xoang. Người ta không thể dùng đến thuốc viên và các loại thuốc khác khi bị đau đầu. Hãy để ý hơn đến thực phẩm địa phương và chọn cách sống đơn giản có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này. Đối với chứng đau đầu, đặc biệt là vào mùa hè, gió mùa và bị nồng độ axit dạ dày, chuyên gia đã liệt kê một số mẹo có thể giúp giảm đau một cách tự nhiên. Mặc dù những mẹo này là để chữa đau đầu và điều trị chứng ợ chua trong mùa hè, nhưng chúng có thể hiệu quả với khi thời tiết thay đổi.

1. Uống nhiều nước Ảnh minh họa: Internet Điều quan trọng là phải uống nhiều nước vì nó đảm bảo hoạt động trơn tru của cơ thể. Hãy uống đủ nước cho đến khi nước tiểu "trong như pha lê" hoặc không màu. Uống nước sẽ giúp hạ nhiệt độ cốt lõi của cơ thể.

2. Tiêu thụ Bơ kokum Ảnh minh họa: Internet Bơ Kokum là một loại trái cây thơm ngon, nhiều tác dụng chữa bệnh. Nó phát triển chủ yếu ở các vùng Ấn Độ. Bạn nên uống một ly kokum với hạt húng quế vài giờ trước bữa trưa. Thức uống này khôi phục sự cân bằng điện giải. 3. Sưa đông và cơm Có sữa đông và cơm cho bữa trưa hoặc thậm chí như một bữa ăn nhẹ buổi tối là một sự thay đổi cuộc chơi đối với chứng đau đầu và ợ chua. Nó điều chỉnh lượng đường trong máu và là một bữa ăn giàu probiotic tuyệt vời. 4. Uống thức uống cánh hoa hồng ngâm (gulkand) Ảnh minh họa: Internet Cánh hoa hồng ngâm với đường, nó được gọi là gulkand. Gulkand chứa nhiều chất chống oxy hóa khác nhau và hoạt động như một chất trẻ hóa cho da và tóc. Khi trộn với sữa, gulkand có thể đảm bảo một giấc ngủ ngon. Nó cũng là một chất làm mát tự nhiên cho chứng đau đầu. 5. Ăn trái cây Ảnh minh họa: Internet Đối với mùa hè, trái cây tốt nhất nên có là xoài vì nó giàu vitamin B giúp làm dịu thần kinh và cung cấp năng lượng lâu dài. Theo Indiatoday

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