Hai mẹ con ở Đồng Nai nhập viện vì ăn nấm mọc trên xác nhộng ve sầu

Sức khỏe 08/06/2023 14:57

Sau khi ăn ấu trùng lạ có chiều dài khoảng 3cm, thân giống ấu trùng ve sầu, nhiều tơ nấm màu trắng xám bọc bên ngoài, đầu có nấm dài khoảng 1cm màu đỏ, hai mẹ con ở Đồng Nai có dấu hiệu ngộ độc.

Theo thông tin từ Vietnam Plus, ngày 8/6, nguồn tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân P.H.T. (12 tuổi, ngụ xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc) nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc nấm mọc trên xác nhộng ve sầu.

Trước đó, vào 0 giờ ngày 7/6, em P.H.T. được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc kém.

Cùng thời điểm, bà N.T.T.N. (mẹ em P.H.T.) cũng nhập Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cấp cứu nghi do ngộ độc nấm mọc trên xác nhộng ve sầu.

Hai mẹ con ở Đồng Nai nhập viện vì ăn nấm mọc trên xác nhộng ve sầu - Ảnh 1
Bệnh nhi P.H.T. đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện sau khi bị nghi ngộ độc nấm mọc trên xác nhộng ve sầu - Ảnh: Vietnam Plus

Người nhà bệnh nhân cho biết khoảng 16 giờ ngày 6/6, bà N. chiên ấu trùng lạ có chiều dài khoảng 3cm, thân giống ấu trùng ve sầu, nhiều tơ nấm màu trắng xám bọc bên ngoài, đầu có nấm dài khoảng 1cm màu đỏ.

Sau khi chiên dầu, bà N. ăn hai con nhộng, cháu T. ăn 5 con nhộng.

Cũng theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, sau khi sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, bà N. được chuyển viện lên Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất điều trị. 

Bệnh nhân được chẩn đoán bị ngộ độc nấm mọc trên xác nhộng ve sầu. Các bác sĩ đã súc rửa dạ dày, truyền dịch cho bệnh nhân. Hiện sức khỏe bà N. đã ổn định. Riêng cháu T. có thêm triệu chứng rung giật nhãn cầu, tiếp xúc chậm, được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai điều trị.

Hai mẹ con ở Đồng Nai nhập viện vì ăn nấm mọc trên xác nhộng ve sầu - Ảnh 2
Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn nhộng ve sầu nhiễm nấm có thể dẫn tới ngộ độc - Ảnh Báo Tuổi trẻ

Các bác sĩ đã truyền dịch để tăng cường thải chất độc trong cơ thể bệnh nhi. Do ngộ độc nấm không có thuốc giải nên các bác sĩ tập trung điều trị triệu chứng cho bệnh nhân. Đến chiều 7/6, bệnh nhi vẫn còn lơ mơ, rung giật cơ và nhãn cầu.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên ăn các loại ấu trùng nhiễm nấm không rõ nguồn gốc. Bởi có nhiều loại nấm độc, khi ăn vào sẽ dẫn đến tổn thương đa cơ quan, suy gan, suy thận, rối loạn nhịp tim, có nguy cơ tử vong.

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