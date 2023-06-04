Cách ngày được tiếp nhận, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP.HCM khoảng 1 tuần, bệnh nhân 61 tuổi ở Đồng Nai đột ngột bị vàng mắt, vàng da, đau bụng từng cơn.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nam bệnh nhân N.V.L. (61 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Nai) vừa được tiếp nhận, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP.HCM. Ngày 2/6, thông tin từ bệnh viện cho biết, qua khai thác bệnh sử ghi nhận, cách nhập viện khoảng 1 tuần, bệnh nhân đột ngột bị vàng mắt, vàng da, đau bụng từng cơn. Bệnh nhân đã thăm khám, điều trị tại một cơ sở y tế khác nhưng tình trạng không thuyên giảm. Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, chụp MSCT vùng bụng để đánh giá, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm túi mật, nhiễm trùng đường mật. Sau cuộc hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ quyết định thực hiện nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) ống mật để kiểm tra và can thiệp cho người bệnh.

Sán lá gan có kích thước lớn trong ống mật chủ của bệnh nhân được bác sĩ thực hiện nội soi gắp ra ngoài - Ảnh: Báo Tiền Phong Theo BS Trương Ngọc Nhã, Trưởng khoa Nội soi Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, khi thực hiện nội soi can thiệp, các bác sĩ phát hiện trong đường mật của bệnh nhân có một con sán lá gan kích thước lớn đang di chuyển. Đây là nguyên nhân gây ra tình trạng đau bụng, vàng mắt, vàng da ở bệnh nhân. Ê kíp nội soi đã dùng dụng cụ gắp thành công sán lá gan trong ống mật chủ của người bệnh. Sau can thiệp, sức khỏe của người bệnh đang bình phục tốt. Bệnh nhân được chỉ định tiếp tục điều trị triệt bệnh lý sán lá gan để ngăn ngừa nguy hiểm đến sức khỏe.

Liên quan đến chuyện bệnh nhân nhiễm sán lá gan, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM gần đây cũng tiếp nhận nhiều trường hợp tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ báo Lao động, BS.CKII Đào Bách Khoa - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, khoảng tuần 2-3 của tháng 3/2023, Bệnh viện đã tiếp nhận 2 trường hợp thai phụ nhập viện với tình trạng đau bụng thượng vị tăng dần kèm sốt và buồn nôn. Theo dõi kết quả công thức máu và siêu âm có xuất hiện ổ áp xe ở gan kích thước 5×8 cm ở thai phụ 16 tuần và 7×8.4 cm ở thai phụ 28 tuần. Do đây là 2 ca bệnh phức tạp, khó xử trí và điều trị nên đã được hội chẩn toàn viện và liên viện chuyên khoa ngoại, sản để có giải pháp can thiệp tốt nhất cho thai phụ. Hình ảnh áp xe gan do sán lá gan lớn trên siêu âm - Ảnh: Báo Lao động Sau khi hội chẩn chuyên môn và thảo luận, tư vấn với bệnh nhân, thân nhân về lợi ích lẫn nguy cơ của điều trị với thuốc đặc trị và các biện pháp can thiệp ngoại khoa, sản khoa, bệnh nhân đã được điều trị với thuốc Triclabendazole và theo dõi sát diễn biến lâm sàng, tình trạng thai. Sau 1 tuần nằm viện, bệnh nhân hết sốt, hết đau bụng và được xuất viện, hẹn theo dõi ngoại trú. BS.CKI Trần Nguyên Cao Lợi - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh cho biết thêm, trong vòng ba tháng đầu năm 2023, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị 172 ca áp xe gan do sán lá gan lớn. Bệnh nhân có độ tuổi trung bình là 40, nữ chiếm đa số 68% đến từ 24 tỉnh thành từ Quảng Ngãi trở vào. Trong đó, có 44 trường hợp sinh sống tại TP Hồ Chí Minh.

Người đàn ông được phát hiện mắc bệnh hiếm gặp do không tẩy giun sán nhiều năm Bệnh nhân T.S đi khám với triệu chứng sốt thất thường, ho khạc đờm, tức ngực 1 tuần và được bác sĩ phát hiện mắc bệnh hiếm gặp.

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