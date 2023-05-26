Trước đó, người đàn ông mua thuốc kháng sinh, hạ sốt, long đờm nhưng tình trạng không cải thiện nên đi khám. Kết quả xét nghiệm cho thấy bạch cầu máu tăng cao, trong đó tăng chủ yếu thành phần bạch cầu ưa acid kèm theo tổn thương phổi. Ngoài ra, bệnh nhân bị viêm phổi, viêm gan B và dương tính với giun đũa, giun lươn.

Theo thông tin từ VnExpress, bệnh nhân nam tên T.S, 58 tuổi, ho, sốt tưởng cảm cúm, đi khám phát hiện mắc bệnh hiếm do nhiều năm không tẩy giun.

Bệnh nhân T.S không tẩy giun sán trong nhiều năm, đi khám với triệu chứng sốt thất thường, ho khạc đờm, tức ngực 1 tuần, bác sĩ phát hiện người đàn ông mắc bệnh hiếm - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 26/5, bác sĩ Đặng Thị Thu Phương, Phó khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, cho biết bệnh nhân mắc hội chứng Loeffler (LS), một bệnh hô hấp hiếm gặp xảy ra sau khi nhiễm ký sinh trùng.

Người bệnh được điều trị bằng thuốc tẩy giun đặc hiệu, hết triệu chứng trong hai tuần, không còn hình ảnh tổn thương phổi trên phim chụp.

Dẫn tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, hội chứng Loeffler (LS), được đặc trưng bởi thâm nhiễm phổi di chuyển và tăng bạch cầu ái toan ngoại biên. Có thể gặp các tổn thương trên da giống như sợi chỉ có màu da đến ban đỏ với nhiều kích cỡ khác nhau. Triệu chứng tại phổi hay gặp như ho, khò khè, khó thở. Biểu hiện tại phổi có thể nhẹ thoáng qua, có trường hợp xuất hiện các triệu chứng nặng rầm rộ như khò khè, khó thở. Bệnh nhân có thể sốt hoặc không sốt.

Xét nghiệm EO% của bệnh nhân trước và sau điều trị

Nguyên nhân của hội chứng Loeffler chủ yếu được cho là do phản ứng dị ứng đối với sự di chuyển qua phổi của ấu trùng giun sán, cụ thể là giun đũa (A. lumbricoides), giun móc và giun lươn…

Ở thể nhẹ, thoáng qua bệnh nhân thường không cần điều trị và tự khỏi. Các trường hợp khác có thể được điều trị bằng các thuốc tẩy giun sán và cho hiệu quả tốt.

Cách phòng tránh bệnh là vệ sinh cá nhân và vệ sinh ăn uống sạch sẽ, tẩy giun sán định kì.