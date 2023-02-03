Nhiễm kí sinh trùng, bệnh nhân kéo đoạn giun 0,5cm dưới da: Tiết lộ nguyên nhân từ một số điều quen thuộc

Sức khỏe 03/02/2023 11:53

Khi bệnh nhân gãi ngứa thì bất ngờ đầu giun màu trắng xuất hiện dưới nốt sẩn u cục, đầu giun màu trắng dài.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết, bệnh nhân nhiễm bệnh giun rồng.

Cách ngày vào viện khoảng 2 tuần, bệnh nhân thấy ngứa vùng cổ, gãi và nổi sẩn trên bề mặt da như mề đay. Sau đó 3 ngày tại vị trí gãi thấy những nốt ngoằn nghèo nổi dưới da căng tức, tại vị trí vùng cổ trên xương đòn phải xuất hiện nốt sẩn u cục, bệnh nhân ngứa gãi và xuất hiện một đầu giun màu trắng, bệnh nhân tự rút ra được đoạn giun khoảng 07 cm và bị đứt, tại vị trí sưng đỏ, ngứa và mưng mủ.

Ngoài ra, bệnh nhân có sốt, mệt mỏi, chóng mặt. Sau 05 ngày đi khám tại phòng khám tư nhân, bệnh nhân được xử trí rạch ổ áp xe và được tư vấn vào bệnh viện.

Sau đó bệnh nhân về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương khám và điều trị. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, xuất hiện thêm 01 nốt sẩn ở mặt dưới 1/3 đùi dưới phải, kéo ra được đoạn giun khoảng 0,5cm, tại vùng ngực trái có một u cục chưa có biểu hiện gì thêm.

Nhiễm kí sinh trùng, bệnh nhân kéo đoạn giun 0,5cm dưới da: Tiết lộ nguyên nhân từ một số điều quen thuộc - Ảnh 1

Hình ảnh giun 1/3 dưới đùi phải bệnh nhân. Ảnh: VnExpress

Sau 7 ngày điều trị bằng nội khoa và chích rạch lấy giun, bệnh nhân ổn định và được cho xuất viện.

Cũng theo VnExpress, bệnh nhân cho biết thường xuyên đi rừng, ngủ lán rừng quế, ăn gỏi cá, tiết canh, các món tái, tắm suối và ăn thịt chuột đồng, mấy năm nay không tẩy giun, sán. Nguồn nước của gia đình từ giếng khoan và nước sinh hoạt thải ra ngoài suối cạnh nhà. Các bác sĩ cho rằng đây có thể là nguyên nhân khiến bệnh nhân nhiễm giun rồng.

Giun rồng tên khoa học là Dracunculus medinensis, gây bệnh ở người và động vật, lây truyền qua đường tiêu hóa và xâm nhập vào cơ thể qua nước uống hoặc thức ăn tái, sống từ động vật thủy sinh (cá, ếch, nhái, tôm...) có chứa ấu trùng giun rồng. Mọi lứa tuổi đều có thể bị nhiễm bệnh, chủ yếu tuổi lao động.

Người mới nhiễm giun rồng thường không có triệu chứng đặc biệt nào. Khoảng một năm sau, khi giun cái bắt đầu di chuyển và phát triển trong các mô dưới da, người bệnh có thể xuất hiện dấu hiệu sốt nhẹ, chóng mặt, nôn, buồn nôn, tiêu chảy, mẩn đỏ, tê cứng và ngứa tại chỗ giun khu trú. Vài ngày tiếp theo, vết sưng tấy vỡ ra tiết dịch vàng, tại ổ tổn thương phát hiện một đoạn giun màu trắng từ trong chui ra ngoài (thường là phần đầu con giun). Nếu không có tác động thì con giun thường tự chui ra ngoài hoàn toàn sau 3-6 tuần.

Một số trường hợp người bệnh tự kéo giun làm đứt nửa chừng sẽ khiến ấu trùng và các chất độc giải phóng ra ngoài lây lan theo đường đi của giun. Khi ấy tình trạng viêm nhiễm trầm trọng hơn, nặng thì có thể dẫn đến các biến chứng như nhiễm trùng huyết, viêm cứng khớp, áp xe do giun chết trước khi thải ra ấu trùng, hoặc uốn ván.

Các chuyên gia khuyến cáo để phòng ngừa bệnh, người dân nên đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bằng cách ăn chín, uống sôi; sử dụng dụng cụ chế biến thực phẩm chín và sống riêng biệt (thớt, dao, máy xay, bát, đĩa...), vệ sinh tay sau chế biến thực phẩm sống. Nấu chín thực phẩm thủy sinh như ếch, cá, tôm...

Người đang trong giai đoạn tiến triển của bệnh thì không nên tắm, rửa tại ao hồ hoặc nguồn nước sinh hoạt khác để tránh phát tán ấu trùng ra môi trường. Làm sạch vết thương, băng bó thường xuyên vùng da bị bệnh cho đến khi lấy hết hoàn toàn giun ra khỏi cơ thể.

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