Hà Giang: 8 người ngộ độc sau khi ăn hoa chuông xào trứng

Sức khỏe 10/08/2023 09:26

Thời điểm nhập viện, 4 người có các triệu chứng nặng như mất ý thức, kích thích vật vã, ảo giác, đồng tử 2 bên giãn, phản xạ ánh sáng chậm, nhịp tim nhanh.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 9/8, thông tin từ Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần (tỉnh Hà Giang), đơn vị này vừa tiếp nhận điều trị cho 8 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn cây hoa chuông.

Trước đó, tại xã Chí Cà, 8 người cùng nhau ăn cơm và uống rượu, trong đó có món hoa chuông xào trứng gà. Sau ăn 30 phút, cả 8 người có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Sau đó, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Hà Giang: 8 người ngộ độc sau khi ăn hoa chuông xào trứng - Ảnh 1
Các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Xín Mần - Ảnh: Báo Lao Động

Thời điểm nhập viện, 4 người có các dấu hiệu trở nặng. Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, các bệnh nhân đã dần hồi phục.

Theo thông tin từ VietNamNet, cây hoa chuông có tên gọi khoa học là Scopolamine - “Hơi thở của quỷ”. Nhờ hình dạng lạ, đa dạng màu sắc, loài cây này rất được ưa chuộng trên thế giới.

Hà Giang: 8 người ngộ độc sau khi ăn hoa chuông xào trứng - Ảnh 2
Tất cả bộ phận của cây hoa chuông đều chứa độc tố - Ảnh: VietNamNet

Tuy nhiên, tất cả các bộ phận trên cây hoa chuông đều chứa độc tố. Bệnh nhân ngộ độc dạng nhẹ có biểu hiện nôn trớ, mệt mỏi, choáng váng… Bệnh nhân thể nặng, nếu không được cấp cứu kịp thời, có thể dẫn đến tình trạng suy thận, suy tim cấp, bị ảo giác, hoang tưởng. 

Bệnh viên Đa khoa khu vữ Xín Mần khuyến cáo người dân không ăn các loại cây, nấm, quả rừng… không rõ nguồn gốc, có thể gây ngộ độc và nguy hiểm đến tính mạng.

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