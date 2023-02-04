Giảm vô số bệnh nhờ làm “chuyện ấy” đều đặn

Sức khỏe 04/02/2023 15:58

Tình dục không những là nhu cầu sinh lý mà còn là “gia vị” không thể thiếu để mối quan hệ đôi lứa thêm mặn nồng, gắn kết. Chưa kể, nếu “chuyện ấy” được thực hiện đều đặn và an toàn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Tình dục tưởng như chỉ là một vấn đề liên quan đến bản năng và cảm xúc, nhưng thực tế nó đã được nhiều nhà khoa học xác định là có ý nghĩa cả về mặt sức khỏe và thể chất.

Làm "chuyện ấy" một cách lành mạnh sẽ giúp các cặp đôi cải thiện về giấc ngủ, tốt cho sức khỏe tim mạch,… và còn nhiều lợi ích khác mà không một loại thuốc bổ nào có thể làm được.

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Làm chuyện ấy đều đặn mang lại nhiều lợi ích không ngờ (Ảnh minh họa)

Quan hệ tình dục thế nào là đều đặn?

Thực tế, việc quan hệ tình dục ở mỗi người là không giống nhau. Hay nói cách khác, mỗi cá nhân sẽ có một sức khỏe và nhu cầu sinh lý khác nhau, vì thế mà tần suất, số lần quan hệ tình dục cũng sẽ có sự khác biệt. Bên cạnh đó, tuổi tác, quan điểm sống, thói quen sinh hoạt, điều kiện thời tiết, vùng miền, chủng tộc,… cũng có ảnh hưởng nhất định đến ham muốn và nhu cầu quan hệ.

Đặc biệt, tần suất quan hệ theo tuổi là rất khác nhau. Thường ở độ tuổi từ 20 - 30, có thể quan hệ 1 - 3 lần/ngày, và số lần này sẽ giảm khi tuổi cao hơn, khoảng 2 lần/tuần đối với độ tuổi từ 30 - 50 và 1 lần/tuần khi trên 50 tuổi. Nhìn chung, tần suất quan hệ khoảng 2 - 3 lần/tuần ở các cặp vợ chồng thì được coi là đều đặn.

Quan hệ tình dục đều đặn có tác dụng gì?

Th.S BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, BV Phụ sản Trung ương cho biết, làm "chuyện ấy" không chỉ là một liều thuốc tâm lý để cải thiện tình cảm vợ chồng mà quan hệ tình dục đều đặn và an toàn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, giống như tiêu chuẩn ‘vàng’ của một cặp đôi.

- Cải thiện chất lượng giấc ngủ: Việc đạt cực khoái trong khi quan hệ có thể giúp cơ thể giải phóng hormone prolactin để bạn có thể ngủ ngon giấc hơn.

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Chất lượng giấc ngủ được cải thiện khi quan hệ tình dục đều đặn (Ảnh minh họa)

 

- Tăng cường chức năng não: Việc quan hệ tình dục đều đặn có liên quan đến chức năng nhận thức tốt hơn và sự phát triển của các tế bào não mới. Một nghiên cứu năm 2018 trên 6.000 người trưởng thành cho thấy, quan hệ tình dục thường xuyên giúp bạn có trí nhớ tốt sau khi bước qua tuổi 50 tuổi.

- Cải thiện hệ miễn dịch: “Yêu” cũng là một cách để tăng cường sức đề kháng cũng như hạn chế nguy cơ bị cảm lạnh hoặc cúm.

- Giảm đau: Nồng độ endorphin được tiết ra khi quan hệ tình dục sẽ mang đến cho bạn cảm giác hạnh phúc và bình tĩnh. Ngoài ra, endorphin cũng có tác dụng làm giảm chứng đau nửa đầu và đau lưng.

- Cải thiện sức khỏe tim mạch: Việc quan hệ tình dục đều đặn cũng có thể giúp giãn nở mạch máu, tăng cường vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể đồng thời giảm huyết áp. Điều này không chỉ cải thiện sức khỏe tim mạch mà còn giảm nguy cơ đột quỵ.

- Các lợi ích sức khỏe khác: Thường xuyên quan hệ có thể giúp tăng ham muốn và tăng khả năng bôi trơn âm đạo, giảm đau bụng kinh, cải thiện tình trạng chu kỳ kinh nguyệt không đều,...

 

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