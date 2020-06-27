Giải đáp thắc mắc: Ăn dứa có tốt không?

Nhắc đến dứa, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến loại quả có vẻ ngoài đặc biệt thường gọi là loại quả nữ hoàng. Vì bên ngoài quả dứa đầy gai góc, bên trong thơm ngọt và đầu luôn đội vương miện kiêu hãnh. Trong dứa có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng , vitamin tốt cho cơ thể của con người. Hãy cùng tìm hiểu xem ăn dứa có tốt không và ăn như thế nào là tốt nhất ngay sau đây.

Trước khi tìm hiểu ăn dứa có tốt không thì điều đầu tiên ta cần làm là xem các thành phần có chứa trong dứa gồm những gì. Bạn sẽ tìm thấy trong 1 quả dứa các hàm lượng dinh dưỡng, vitamin như sau:

82 calo

0,2 g chất béo

2 mg Natri

21,65 g Carbohydrate (bao gồm 16 g đường và 2,3 g chất xơ)

0,89 g Protein

Vitamin C 131%

Mangan 76%

Vitamin B6 9%

Đồng 9%

Thiamin 9%

Kali 5%

Magiê 5%

Folate 7%

Niacin 4%

Axit pantothenic 4%

Riboflavin 3%

Sắt 3%

Trong dứa có rất nhiều thành phần tốt cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Ăn dứa có tốt không?

Để trả lời câu hỏi ăn dứa có tốt không thì cùng xem ăn dứa có tác dụng gì không từ đó mới biết được loại quả này có tốt hay không. Tác dụng chính của dứa đối với sức khỏe bao gồm:

Tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể

Đặc biệt nhất là trong dứa có chứa rất nhiều Mangan, vitamin C có tác dụng hỗ trợ và nâng cao hệ thống miễn dịch cũng như duy trì khả năng trao đổi chất, chống lại quá trình oxy hóa của cơ thể. Vì vậy, ăn dứa thường xuyên giúp bạn tăng cường sức khỏe và chống lại nhiều bệnh lý khác nhau.

Hỗ trợ tăng cường sức khỏe xương

Mangan và Vitamin C cũng giúp củng cố xương và các mô liên kết. Chỉ cần uống 1 ly nước dứa tươi mỗi ngày là đã cung cấp 70% lượng Mangan mà cơ thể cần. Đặc biệt là người giả, trẻ nhỏ, phụ nữ tiền mãn kinh nên ăn một vài miếng dứa một ngày để cơ thể luôn khỏe mạnh, ngăn ngừa nguy cơ loãng xương.

Cải thiện sức khỏe xoang, phòng ngừa hen suyễn

Trong dứa có chứa Bromelain và Vitamin C có tác dụng hỗ trợ giảm chất nhầy ở trong mũi và cổ họng. Vì vậy, ai thường xuyên dị ứng thời tiết, viêm xoang thì có thể thêm dứa vào chế độ ăn để cải thiện dấu hiệu dị ứng.

Ăn dứa giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Giảm căng thẳng, mệt mỏi

Vitamin B trong dứa tốt cho não bộ cũng như hoạt động của hệ thống thần kinh của con người. Khi ăn dứa thường xuyên, mọi căng thẳng, lo âu, mệt mỏi của công việc, cuộc sống sẽ tan biến đi một cách dễ dàng.

Hỗ trợ giảm cục máu đông

Ăn dứa mỗi ngày có tác dụng gì? Thêm một tác dụng nữa của dứa đó chính là hỗ trợ giảm các cục máu đông trong cơ thể. Đặc biệt tốt đối với những người sử dụng máy bay như tiếp viên hàng không, phi công, người hay đi công tác…

Tăng cường sức khỏe cho mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường sức khỏe cho mắt

Lượng chất chống lại oxy hóa và vitamin C cực cao sẽ làm giảm nguy cơ mắc phải thoái hóa điểm vàng. Từ đó, giúp cải thiện thị lực, chống lại các vấn đề liên quan đến lão hóa của mắt.

Cải thiện bệnh tiểu đường

Người bị tiểu đường tuýp một được khuyến khích là nên săn nhiều chất xơ giúp giảm lượng đường. Còn những người bị tiểu đường tuýp 2 thì nên ăn nhiều xơ để cải thiện lượng đường trong máu.

Mà trong dứa có chứa khoảng 13g chất xơ. Lượng chất xơ này gần bằng với lượng cần thiết hằng ngày của người trưởng thành. Vì thế, người tiểu đường hoàn toàn có thể lựa chọn loại quả này.

Cải thiện hệ thống tiêu hóa

Chất xơ, nước trong dứa giúp ngăn ngừa bệnh táo bón. Từ đó thúc đẩy việc hấp thu động ruột, tăng cường sức khỏe cho hệ thống tiêu hóa. Bên cạnh đó, Bromelain như 1 loại enzym sẽ giúp cơ thể bạn tiêu hóa Protein tốt hơn. Chống lại viêm nhiễm các tế bào.

Rất tốt cho chị em phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường khả năng sinh sản

Những ai khó thụ thai, chẩn đoán vô sinh, hiếm muộn thì nên dùng sứa. Bởi trong dứa có chứa chất giúp chống lại oxy hóa tự nhiên. Ngoài ra, các chất gồm đồng, kẽm, vitamin C, folate, beta… cũng giúp cải thiện khả năng sinh sản ở cả nam và nữ.

Tác dụng làm đẹp

Nếu bạn đang muốn biết ăn dứa có tác dụng gì cho phụ nữ thì câu trả lời đây chính là thần dược giúp làm đẹp cực kỳ hiệu quả. Ăn dứa sẽ cung cấp lượng vitamin C cực kỳ dồi dào và chất chống oxy hóa. Từ đó giúp chống lại các tổn thương trên bề mặt da, ngăn ngừa nếp nhăn, trị trứng cá, cải thiện kết cấu da, thúc đẩy hình thành collagen. Bên cạnh đó, ăn dứa cũng giúp giảm mùi hôi của cô bé hiệu quả.

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Lưu ý khi ăn dứa để đạt hiệu quả tốt nhất

Dứa rất tốt đối với cơ thể tuy nhiên, bạn không nên ăn nhiều 1 lúc và ăn trong lúc đói vì có thể dẫn đến đau miệng, môi, rát lưỡi. Chúng sẽ khỏi trong vòng vài giờ. Tuy nhiên, người nào bị nặng còn cảm thấy khó thở, nổi mề đay và mẩn ngứa cần phải được đưa đến bệnh viện ngay.

Ngoài ra, ăn dứa cũng sẽ khiến cho bạn bị tiêu chảy, buồn nên, phát ban, chảy máu kinh nguyệt quá nhiều. Không ăn lõi dứa vì các sợi xơ khiến cho bạn khó tiêu, chướng bụng.

Những ai đang dùng thuốc kháng sinh, thuốc làm loãng máu, chống đông máu, chống co giật, điều trị mất ngủ… thì không nên ăn dứa.

Lưu ý để không ảnh hưởng sức khỏe khi ăn dứa - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những giải đáp ăn dứa có tốt không và lưu ý khi ăn. Bạn hãy ghi nhớ để giúp dứa trở thành nguồn thực phẩm tốt cho cơ thể bạn,