Giải đáp sức khỏe: Thoái hóa đốt sống cổ có chữa khỏi được không?

Thoái hóa đốt sống cổ là căn bệnh thường gặp ở những người thường xuyên hoạt động ảnh hưởng đến vùng đầu và cổ. Bệnh thường gây ra nhiều khó khăn trong sinh hoạt cũng như trong lao động cho người bệnh. Vậy nguyên nhân của bệnh thoái hóa đốt sống cổ là gì? thoái hóa đốt sống cổ có chữa khỏi được không ? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc trên và hiểu rõ hơn về căn bệnh này.

Quá trình bệnh lý của bệnh thoái hóa đốt sống cổ xảy ra ở các đốt sống cổ, bắt đầu với những hiện tượng hư khớp ở các đốt sống, dây chằng, dần dần về sau xuất hiện hiện tượng thoái hóa các đốt sống, gây đau cổ, nhất là khi vận động vùng cổ. Thoái hóa đốt sống cổ là bệnh lý mãn tính khá phổ biến, tiến triển chậm có thể gặp thoái hóa ở bất kỳ đoạn nào.

Thoái hóa đốt sống cổ là bệnh lý thoái hóa hệ thống xương cột sống cổ do nhiều nguyên nhân khác nhau trong đời sống hàng ngày gây nên.

Nguyên nhân của bệnh thoái hóa đốt sống cổ

Một trong những nguyên nhân quan trọng gây ra thoái hóa đốt sống cổ là hoạt động sai tư thế. Làm việc trong một thời gian dài ở một tư thế và ít vận động là những nguyên nhân chính gây là bệnh thoái hóa đốt sống cổ.

Đặc biệt làm việc và sử dụng máy tính nhiều, ít vận động là một trong những nguyên nhân gây ra thoái hóa đốt sống cổ, vôi hóa cột sống và gai cột sống. Ngoài ra, vị trí đặt tay trên bàn làm việc quá cao hoặc quá thấp cũng là nguyên nhân gây nên tình trạng này, do vùng cổ và vùng gáy khi đó không được thường xuyên cử động, hoặc chỉ giữ nguyên một tư thế.

Nguyên nhân của bệnh thoái hóa đốt sống cổ - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nguyên nhân gây nên thoái hóa đốt sống cổ còn có thể do chế độ dinh dưỡng (ăn uống thiếu chất, thiếu vitamin, sụt giảm hàm lượng canxi, magie...) hoặc thói quen sinh hoạt hàng ngày (kê gối quá cao khi ngủ, cúi hoặc ngửa cổ quá nhiều, lạm dụng rượu bia, thuốc lá).

Thoái hóa đốt sống cổ nguy hiểm ra sao?

Thoái hóa đốt sống cổ là căn bệnh phổ biến, nếu không điều trị đúng cách sẽ trở nên rất nguy hiểm, bệnh có thể gây ra các biến chứng như:

Hẹp ống sống: Thoái hóa cột sống cổ tạo điều kiện cho gai xương phát triển, làm thu hẹp không gian tủy sống, từ đó tê liệt vùng thân mình, hai chân và hai tay.

Rối loạn tiền đình: Thoái hóa cột sống cổ khiến cho bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, mất ngủ, đau đầu, buồn nôn và hoa mắt chóng mặt.

Thoát vị đĩa đệm: Đây là biến chứng tất yếu và nguy hiểm nhất của bệnh thoái hóa đốt sống cổ, lúc này việc điều trị sẽ trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, khi dây thần kinh và tủy sống bị chèn ép, người bệnh có thể mất khả năng vận động và bại liệt hoàn toàn.

Thoái hóa đốt sống cổ có thể gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Thoái hóa đốt sống cổ có chữa khỏi được không?

Nhiều bệnh nhân lo lắng không biết thoái hóa đốt sống cổ có chữa khỏi được không? hay điều trị thoái hóa đốt sống cổ bằng phương pháp gì hiệu quả? Theo các bác sĩ, việc điều trị thoái hóa đốt sống cổ sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh. Mục tiêu của điều trị là giảm đau, giúp duy trì các hoạt động hàng ngày và ngăn ngừa tổn thương vĩnh viễn cho dây thần kinh và tủy sống.

Các phương pháp điều trị thoái hóa đốt sống cổ - Ảnh minh họa: Internet

Điều trị nội khoa

Sử dụng thuốc chống viêm, giảm đau không chứa steroid (NSAID): Việc lựa chọn các loại thuốc giảm đau còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe và các bệnh kèm theo khác. Vì vậy, trước khi sử dụng bạn nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ để đảm bảo an toàn.

Thuốc giãn cơ: Sử dụng thuốc giãn cơ là 1 trong những cách điều trị có thể giúp giảm sự co cơ và giảm đau hiệu quả.

Thuốc chống động kinh: Một số loại thuốc điều trị động kinh có thể làm giảm cơn đau của các dây thần kinh bị tổn thương hiệu quả.

Vật lý trị liệu

Thực hiện các bài tập để giúp tăng cường sức cơ ở cổ và vai. Đặc biệt với các phương pháp như xoa bóp vùng, kéo dãn, điện phân dẫn thuốc sẽ giúp làm giảm cơn đau nhanh chóng.

Phẫu thuật

Nếu điều trị bảo tồn thất bại, bạn cần phẫu thuật để giải phóng chèn ép tạo thêm chỗ cho tủy sống và rễ thần kinh. Một số phương pháp phẫu thuật phổ biến như:

Loại bỏ đi một đĩa đệm thoát vị hoặc xương.

Loại bỏ đi một phần của đốt sống.

Hợp nhất một phần của cổ bằng cách ghép phần cứng và xương.

Điều trị thoái hóa đốt sống cổ bằng phương pháp phẫu thuật - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, thoái hoá đốt sống cổ là một trong những căn bệnh phổ biến hiện nay, gây ra nhiều ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày. Bệnh tuy không quá nguy hiểm, nhưng nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách sẽ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Hy vọng qua bài viết trên, sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc bị thoái hóa đốt sống cổ có chữa khỏi được không? cũng như giúp bạn hiểu rõ hơn về bệnh để có thể chăm sóc sức khỏe một cách tốt hơn. Chúc bạn luôn có 1 sức khỏe tốt.