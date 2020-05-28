Giải đáp: Sau khi hiến máu nên ăn gì để hồi phục sức khỏe?

Sức khỏe 28/05/2020 15:05

Sau khi hiến máu nên ăn gì là vấn đề được nhiều người quan tâm đến. Điều này ảnh hưởng đến việc hồi phục sức khỏe sau khi hiến máu.

Nội dung bài viết

Chế độ ăn uống đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình trước và sau khi hiến máu. Do đó, bạn cần ăn uống hợp lý để giúp nhanh chóng hồi phục sức khỏe sau khi hiến máu. Nếu bạn đang băn khoăn không biết sau khi hiến máu nên ăn gì để mau khỏe và có thể tăng cân trở lại thì hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn. 

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Sau khi hiến máu nên ăn gì hồi phục sức khỏe nhanh chóng? - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi hiến máu nên ăn gì ?

Sau vài ngày kể từ lúc hiến máu là khoảng thời gian cơ thể bạn đang thiếu máu nhiều. Vì vậy, bạn cần có chế độ nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý. Nhiều người còn thắc mắc không biết sau hiến máu nên ăn gì tốt cho sức khỏe. Dưới đây là một số thực phẩm mà bạn nên ăn sau khi hiến máu để nhanh chóng phục hồi sức khỏe.

Thực phẩm có chứa folate

Axit folic hay còn được gọi là folate có chức năng tạo ra các tế bào hồng cầu mới. Điều này giúp bù lại các tế bào máu bị mất trong quá trình hiến máu. Một số thực phẩm có chứa axit folic mà bạn nên ăn sau khi hiến máu như là gan bò, măng tây, đậu phộng và các loại rau lá xanh. Ngoài ra,bánh mì, ngũ cốc, nước cam và cơm cũng là nguồn thực phẩm nên bổ sung sau khi hiến máu.

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Axit folic hay còn được gọi là folate có chức năng tạo ra các tế bào hồng cầu mới - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm có chứa nhiều vitamin B6

Bổ sung các thực phẩm có chứa nhiều vitamin B6 sẽ cung cấp một số lợi ích cho sức khỏe của bạn sau khi hiến máu. Đây là một loại vitamin rất cần thiết cho cơ thể để xây dựng các tế bào máu khỏe mạnh và cung cấp nhiều chất dinh dưỡng mà cơ thể cần sau khi hiến máu. Một số loại thực phẩm có chứa nhiều vitamin B6 mà bạn nên ăn như khoai tây, chuối, rau chân vịt, trứng, thịt đỏ và cá.

Thực phẩm chứa nhiều vitamin B2

Vitamin B2 cũng là chất dinh dưỡng quan trọng có vai trò tạo ra các tế bào hồng cầu. Vitamin B2 có tác dụng giúp chuyển đổi carbohydrate thành năng lượng cho cơ thể. Trong quá trình hiến máu có thể sẽ khiến bạn cảm thấy yếu đi, vì vậy bổ sung nguồn năng lượng từ các thực phẩm giàu vitamin B2 rất có lợi cho sức khỏe.

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Vitamin B2 cũng là chất dinh dưỡng quan trọng có vai trò tạo ra các tế bào hồng cầu - Ảnh minh họa: Internet

Các thực phẩm chứa nhiều vitamin B2 mà bạn nên ăn sau khi hiến máu như: Đậu Hà Lan, trứng, bông cải xanh, các loại hạt, rau lá xanh, ngũ cốc, măng tây, các sản phẩm từ sữa...

Thực phẩm giàu chất sắt

Sắt là thành phần đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận chuyển oxy đến các mô máu. Nếu cơ thể thiếu sắt sẽ không thể tạo ra hoặc duy trì hoạt động các tế bào hồng cầu khỏe mạnh. Bởi vì cơ thể bạn cần phải bắt đầu sản xuất lại các tế bào máu mới sau khi hiến máu nên việc bổ sung các thực phẩm có chứa nhiều sắt sẽ rất tốt cho sức khỏe.

Một số thực phẩm giàu chất sắt mà bạn nên ăn như: Rau bina, đậu, cá, thịt đỏ, thịt gia cầm. Bơ đậu phộng và các loại hạt cũng chứa sắt. Ngoài ra, việc tiêu thụ các thực phẩm giàu vitamin C như trái cây họ cam quýt cũng làm tăng sự hấp thụ các nguồn thực vật của sắt.

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Nếu cơ thể thiếu sắt sẽ không thể tạo ra hoặc duy trì hoạt động các tế bào hồng cầu khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Uống nhiều nước

Uống nhiều nước cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục sức khỏe sau khi hiến máu. Ngoài việc ăn các thực phẩm giúp tái tạo máu thì bạn cần phải bổ sung thêm nước cho cơ thể. Uống nhiều nước từ 24 đến 48 giờ sau khi hiến máu là rất quan trọng trong việc giúp cơ thể phục hồi.

Uống nước trái cây

Nước trái cây được biết đến là giúp cung cấp một lượng lớn vitamin cho cơ thể. Vì vậy, bạn nên uống nhiều nước trái cây để bổ sung đầy đủ vitamin và acid folic cần thiết cho cơ thể sau khi hiến máu. 

Bên cạnh đó, nếu bạn có thói quen uống nước trà đậm thì nên hạn chế dùng sau khi hiến máu. Vì trong nước trà chứa nhiều acid tannic, khi chất này kết hợp với protein và sắt sẽ tạo ra chất cặn gây cản trở cơ thể hấp thụ các chất cần thiết để tái tạo máu.

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Uống nước trái cây giúp bổ sung đầy đủ vitamin và acid folic cần thiết cho cơ thể sau khi hiến máu - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi hiến máu không nên ăn gì?

Sau khi hiến máu, ngoài tìm hiểu nên ăn gì thì bạn cũng cần tránh ăn các loại thực phẩm cản cơ thể hấp thụ chất sắt như: Trà, cà phê, sữa chua, pho mai, socola và rượu vang đỏ. Uống rượu sẽ dẫn đến mất nước, vì vậy bạn không nên uống rượu trong vòng 24 giờ trước và sau khi cho máu.

Sau khi hiến máu nên ăn gì để tăng cân?

Bổ sung một số món ăn sau đây vào chế độ ăn sau khi hiến máu sẽ giúp bạn phục hồi sức khỏe và tăng cân trở lại.

  • Canh sâm táo nấu với gan heo: Gan heo được cho là có công dụng cung cấp acid folic và vitamin B12, đây là hai chất rất cần thiết cho sức khỏe sau khi hiến máu. 
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Canh sâm táo nấu với gan heo là món ăn bổ huyết tốt cho sức khỏe sau khi hiến máu - Ảnh minh họa: Internet

  • Canh gà nấm và cà rốt: Đây là món canh có công dụng an thần và bổ huyết, giúp cung cấp một lượng chất sắt cần thiết cho cơ thể tăng cân sau khi hiến máu.
  • Thịt bò hấp hoặc xào: Thịt bò từ lâu đã được biết đến là thực phẩm có tác dụng bổ máu. Bất kể người mới hiến máu xong hoặc người bị thiếu máu thì ăn thịt bò sẽ giúp cải thiện lượng máu trong cơ.

Như vậy, có thể thấy việc tìm hiểu nên ăn gì trước và sau khi hiến máu là điều vô cùng cần thiết. Hy vọng qua những thông tin chia sẻ trên sẽ giúp bạn biết được sau khi hiến máu nên ăn gì để mau chóng phục hồi sức khỏe. Và điều quan trọng là bạn không nên quá lo lắng, vì sau khi hiến máu cơ thể sẽ phục hồi lại lượng máu như bình thường.

Lợi ích của việc hiến máu là gì? Có ảnh hưởng đến sức khỏe không?

Lợi ích của việc hiến máu là gì? Có ảnh hưởng đến sức khỏe không?

Sau đây là chia sẻ những thông tin cần thiết về lợi ích của việc hiến máu. Đồng thời giải đáp xoay quanh việc hiến máu có tốt hay không?

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