Gặp những dấu hiệu này, cơ thể đang muốn cảnh báo với bạn tình trạng thiếu nước nghiêm trọng có thể dẫn đến hệ lụy khó lường

Bằng cách được ban tặng nguồn tài nguyên thiên nhiên tốt nhất của thế giới, chúng ta lại đang liên tục gây tổn hại cho cơ thể của mình khi không biết cách tận dụng hiệu quả. Nếu bạn nhận ra bất kỳ dấu hiệu nào sau đây ở bản thân, chúng tôi khuyên bạn nên đi uống một ly nước ngay lập tức.

Điều này có vẻ khá rõ ràng, nhưng sự phân chia có thể không phải như vậy. Tất nhiên, bất cứ khi nào bạn cảm thấy có cảm giác nhớp nháp, khó chịu trong miệng, bạn rõ ràng sẽ tìm đến một loại chất lỏng nào đó. Nhưng đồ uống có đường chỉ là giải pháp tạm thời cho một vấn đề lớn hơn. Uống nước sẽ bôi trơn các màng nhầy trong miệng và cổ họng của bạn, giúp giữ cho miệng của bạn luôn ẩm ướt sau ngụm nước đầu tiên đó.

Da là cơ quan lớn nhất của cơ thể, vì vậy tất nhiên nó cần được cung cấp đủ nước. Trên thực tế, da khô là một trong những dấu hiệu sớm nhất của tình trạng mất nước hoàn toàn, có thể dẫn đến các vấn đề lớn hơn nhiều.

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Thiếu nước đồng nghĩa với việc thiếu mồ hôi, dẫn đến cơ thể không thể rửa sạch bụi bẩn và dầu thừa tích tụ cả ngày. Nếu bạn muốn ngăn chặn mụn bùng phát, cách giải quyết đầu tiên của bạn là uống nhiều nước hơn.

3. Bạn quá khát

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Nếu đã hết khô miệng rồi, nhưng cơn khát vẫn giống như sa mạc thì thật nguy hiểm. Bất cứ ai đã từng cảm thấy nôn nao đều có thể nói với bạn rằng, khi thức dậy, cơ thể bạn không thể nạp đủ nước. Rượu làm mất nước toàn bộ cơ thể, và nước uống sẽ gửi tín hiệu đến não cho đến khi mức chất lỏng của bạn trở lại mức cơ bản. Lắng nghe những gì cơ thể bạn đang nói với bạn vì nó biết nó đang cần cái gì!

4. Mắt bạn bị khô

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Rõ ràng là uống nước không chỉ ảnh hưởng đến miệng và cổ họng của bạn. Thiếu nước hấp thụ dẫn đến khô, mắt đỏ ngầu. Nếu không có nước trong cơ thể, ống dẫn nước mắt của bạn sẽ khô. Nếu bạn đang nghĩ "Vậy nếu tôi không thể khóc thì sao?", hãy nhận ra rằng điều này có thể gây hại cho mắt của bạn nhiều hơn, đặc biệt nếu bạn đeo kính áp tròng hàng ngày.

5. Bạn bị đau khớp

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Sụn ​​và đĩa đệm cột sống của chúng ta được tạo thành từ khoảng 80% là nước. Đây là điều cần thiết tuyệt đối để giữ cho xương của chúng ta không mài vào nhau trong mỗi bước đi của chúng ta. Bằng cách giữ cho cơ thể đủ nước, bạn đảm bảo rằng các khớp của bạn có thể hấp thụ cú sốc của các chuyển động đột ngột, chẳng hạn như chạy, nhảy hoặc ngã một cách vụng về.

6. Khối lượng cơ của bạn giảm

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Cơ bắp của bạn cũng bao gồm chủ yếu là nước. Rõ ràng, ít nước hơn trong cơ thể có nghĩa là khối lượng cơ ít hơn. Uống nước trước, trong và sau khi tập luyện không chỉ giúp bạn đủ nước và thoải mái mà còn đưa nước đến đúng vị trí trong cơ thể, đồng thời giảm nguy cơ phát triển chứng viêm và đau nhức liên quan đến tập thể dục và cử tạ.

7. Bạn bị ốm lâu hơn

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Uống nước giúp cơ thể bạn liên tục thải độc tố ra ngoài. Các cơ quan của bạn hoạt động để lọc các chất thải nhất định của chúng ta giống như một cái máy, nhưng nếu bạn không tiếp nhiên liệu cho máy bằng nước, nó sẽ không thể hoạt động bình thường. Điều cuối cùng xảy ra trong một cơ thể mất nước là các cơ quan bắt đầu lấy nước từ các khu vực dự trữ như máu của bạn, dẫn đến một loạt các vấn đề mới.

8. Bạn cảm thấy mệt mỏi và uể oải

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Khi cơ thể bị mất nước, cơ thể sẽ "mượn" nước từ máu của bạn. Thiếu máu dẫn đến thiếu oxy được đưa đến khắp cơ thể. Tất nhiên, thiếu oxy sẽ dẫn đến buồn ngủ và mệt mỏi hoàn toàn. Thiếu sức chịu đựng có nghĩa là bạn sẽ bắt đầu gặp sự cố lúc uể oải sớm hơn trong ngày của bạn và hãy nhớ rằng cà phê sẽ không giúp ích gì về lâu dài đâu.

9. Bạn cảm thấy đói cồn cào

Khi bạn bị mất nước, cơ thể bạn có thể bắt đầu nghĩ rằng nó cần một số thức ăn. Tuy nhiên, ăn thức ăn tạo ra nhiều công việc hơn cho cơ thể của bạn, trong khi uống nước giúp thanh lọc các cơ quan của bạn và cung cấp nhiên liệu cần thiết cho các quá trình khác mà cơ thể trải qua.

10. Bạn gặp vấn đề về tiêu hóa

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Chúng ta đã nói trước về chất nhầy trong miệng và cổ họng, và cách giữ nước cho phép màng hoạt động chính xác. Điều này cũng áp dụng cho toàn bộ hệ tiêu hóa. Nếu không được hydrat hóa thích hợp, số lượng và độ mạnh của chất nhầy trong dạ dày giảm đi, cho phép axit dạ dày gây ra một số tổn thương lớn cho bên trong của bạn. Điều này dẫn đến những gì chúng ta thường gọi là chứng ợ nóng và khó tiêu.

11. Bạn bị lão hóa sớm

Lượng nước mà cơ thể chúng ta giữ lại giảm một cách tự nhiên khi chúng ta già đi. Rõ ràng, điều này có nghĩa là khi chúng ta già đi, chúng ta nên tăng lượng nước uống vào một cách có ý thức.

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Mặc dù lão hóa sớm biểu hiện rõ ràng hơn ở bên ngoài, nhưng tổn thương mà nó gây ra cho bên trong của chúng ta cuối cùng sẽ được cảm nhận theo thời gian. Để giảm nguy cơ cơ thể bạn hoạt động thô, điều quan trọng là phải tiếp tục uống nước trong suốt cuộc đời của bạn.

Theo Brightside