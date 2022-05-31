Gan không tốt, ngoài việc uống ít rượu bia, ba thứ này cũng nên tránh: Nếu bạn muốn chăm sóc lá gan của mình thì đừng bỏ qua

Sức khỏe 31/05/2022 11:53

Như chúng ta đã biết, việc dung nạp rượu bia sẽ gây ra những tác động xấu nhất định đến gan, đặc biệt là các loại rượu có nồng độ cồn cao. Việc sử dụng rượu bia thường xuyên sẽ dễ gây ra tình trạng gan cồn cào, tế bào gan sưng tấy và hoại tử, rối loạn chuyển hóa gan,...

Gan không tốt, ngoài việc uống ít rượu bia, ba thứ này cũng nên tránh: Nếu bạn muốn chăm sóc lá gan của mình thì đừng bỏ qua - Ảnh 1

Gan là cơ quan giải độc lớn nhất, nên đóng vai trò rất quan trọng đối với khả năng sinh tồn của cơ thể người. Ngoài ra, gan còn là tuyến bài tiết lớn nhất trong cơ thể con người, đảm nhiệm chức năng miễn dịch của cơ thể con người, là cơ quan giải độc, giải độc lớn nhất trong cơ thể và tham gia vào quá trình trao đổi chất của tất cả chất. Vì vậy, khi gan có vấn đề sẽ xảy ra một số phản ứng bất thường trong cơ thể.

Ngoài ra con người ngày nay phải chịu áp lực công việc nặng nề, thường xuyên thức khuya, ăn uống thất thường, không đều đặn, nạp quá nhiều calo và chất béo.

Thức ăn nhiều chất béo sẽ gây áp lực cho gan khiến gan thường xuyên phải hoạt động nhiều, từ đó gan sẽ dễ bị tổn thương bởi các chất độc và gốc tự do. Do đó, nhiều bệnh gan ngay khi vừa phát hiện thì bệnh tình đã trở nên rất nghiêm trọng nên việc chăm sóc sức khỏe gan hàng ngày là đặc biệt quan trọng. 

Vậy những người bị gan kém thường cần lưu ý những gì? 

Gan không tốt, ngoài việc uống ít rượu bia, ba thứ này cũng nên tránh: Nếu bạn muốn chăm sóc lá gan của mình thì đừng bỏ qua - Ảnh 2

Gan không tốt, ngoài việc uống ít rượu bia, ba thứ này cũng nên tránh! Nếu bạn muốn chăm sóc lá gan của mình thì đừng bỏ qua:

1. Hạn chế thức khuya

Có một sự thật chắc chắn rằng, theo Trung y, thức khuya sẽ làm tổn hại dương khí, người không đủ dương khí thì sức đề kháng kém, dễ mắc bệnh và có nhiều nguy cơ bị lão hóa sớm hơn người khác. Ban đêm gan được nghỉ ngơi hoàn toàn thì dương khí và máu trong gan mới đủ để duy trì các chức năng bình thường của cơ thể. Từ 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng, kinh mạch gan và túi mật bắt đầu hoạt động. Nếu bạn không nghỉ ngơi trong thời gian này sẽ ảnh hưởng đến quá trình tự phục hồi của gan, ảnh hưởng đến chức năng gan.

Gan không tốt, ngoài việc uống ít rượu bia, ba thứ này cũng nên tránh: Nếu bạn muốn chăm sóc lá gan của mình thì đừng bỏ qua - Ảnh 3
Những người thường xuyên thức đêm sẽ tiết adrenalin nhiều hơn so với người bình thường, nên làm gia tăng gánh nặng cho gan và thận, ảnh hưởng đến chức năng bình thường của gan và thận

2. Sử dụng thêm các thực phẩm chức năng nhưng tuyệt đối không lạm dụng

Ngày nay, ý thức giữ gìn sức khỏe của người dân ngày càng mạnh mẽ và nhiều cơ sở kinh doanh cũng đã nắm bắt được tâm tư của người dân, đặc biệt là người trung niên và người cao tuổi. Các loại thuốc chống lão hóa, thuốc bảo vệ mạch máu, bột đạm, vitamin, nguyên tố vi lượng và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác nên được sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên chúng ta không nên quá lạm dụng vào thực phẩm chức năng vì sẽ gánh nặng rất lớn cho gan, gây tác dụng ngược đến cơ thể.

Gan không tốt, ngoài việc uống ít rượu bia, ba thứ này cũng nên tránh: Nếu bạn muốn chăm sóc lá gan của mình thì đừng bỏ qua - Ảnh 4
Thực phẩm chức năng gan giúp hỗ trợ thải độc gan, mát gan, cải thiện và tăng cường sức khỏe gan, đồng thời phòng ngừa các bệnh lý liên quan đến gan khởi phát

3. Ăn ít thịt

Để bảo vệ gan, bạn cần ăn ít thịt. Do quá trình chuyển hóa mỡ cũng cần đến gan, vì vậy nếu ăn nhiều sẽ vượt quá giới hạn chuyển hóa của gan, không những khiến gan bị tổn thương mà còn dễ gây ra bệnh gan nhiễm mỡ. Tuy có thể nói gan nhiễm mỡ có thể hồi phục, nhưng nếu không được kiểm soát, gan nhiễm mỡ sẽ từ từ phát triển thành xơ gan, nặng thì có thể trở thành ung thư. Vì vậy, chế độ ăn vẫn ít calo, ít chất béo, sẽ có tốt hơn cho cơ thể.

Gan không tốt, ngoài việc uống ít rượu bia, ba thứ này cũng nên tránh: Nếu bạn muốn chăm sóc lá gan của mình thì đừng bỏ qua - Ảnh 5

Để dưỡng gan và bảo vệ gan, ngoài 3 điều trên, bạn hãy cố gắng thay đổi nếp sống độc hại của mình càng nhiều càng tốt. Ngoài ra bạn cũng nên ăn nhiều thực phẩm bổ dưỡng gan, dưới đây là 3 loại thực phẩm giúp nuôi dưỡng lá gan của bạn.

1. Nước chanh mật ong

Các bạn nữ đều biết nước chanh mật ong có tác dụng thanh nhiệt giải độc, giảm cân, đẹp da, giảm táo bón,... Trên thực tế nước chanh mật ong còn có tác dụng dưỡng gan, làm sạch ruột, thúc đẩy quá trình giải độc tố trong cơ thể. Ngoài ra, tính axit của chanh cũng có thể thúc đẩy sản xuất mật trong gan, có lợi cho sức khỏe của gan, vì vậy bạn nên uống một ly nước chanh mật ong sau khi thức dậy vào mỗi buổi sáng.

Gan không tốt, ngoài việc uống ít rượu bia, ba thứ này cũng nên tránh: Nếu bạn muốn chăm sóc lá gan của mình thì đừng bỏ qua - Ảnh 6
Thường xuyên sử dụng mật ong hoặc uống nước mật ong là một trong số những cách hiệu quả để bảo vệ gan. Theo khuyến cáo của các chuyên gia thì mọi người chỉ cần 2-3 thìa mật ong trong 1 ngày là đảm bảo an toàn

2. Huyết heo

Huyết heo rất giàu vitamin, protein, sắt, phốt pho, canxi và các chất dinh dưỡng khác, rất thích hợp cho người bị thiếu máu cục bộ. Ngoài ra, huyết heo còn có thể cung cấp các chất dinh dưỡng khác nhau cho cơ thể con người, loại bỏ tạp chất ra khỏi cơ thể và duy trì chức năng của gan.

Gan không tốt, ngoài việc uống ít rượu bia, ba thứ này cũng nên tránh: Nếu bạn muốn chăm sóc lá gan của mình thì đừng bỏ qua - Ảnh 7

3. Chi Định đinh (Bồ công anh)

Bồ công anh được coi là một loại dược liệu ăn được, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, là loại trà giảm hỏa tốt nhất cho những người bị nóng trong người. Đồng thời có tác dụng làm dịu các triệu chứng bệnh về gan và nâng cao khả năng chống virus của gan, đặc biệt là đối với bệnh viêm gan B. Người bệnh tỳ vị, dạ dày có thể bổ sung thêm trà bồ công anh, tuy nhiên chúng ta vẫn nên sử dụng với một lượng phù hợp, tránh lạm dụng.

Gan không tốt, ngoài việc uống ít rượu bia, ba thứ này cũng nên tránh: Nếu bạn muốn chăm sóc lá gan của mình thì đừng bỏ qua - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

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