5 cách đối phó với viêm mũi dị ứng

Viêm mũi được chia thành hai loại: mãn tính và theo mùa.

Khi bị viêm mũi, mọi người thường sẽ không kìm được nước mắt, nước mắt mũi chảy ra, một gói khăn giấy lớn dùng không đủ, mặt mũi sẽ đỏ bừng, sưng tấy và đau đớn.

Viêm mũi dị ứng theo mùa: thường gặp nhất là dị ứng phấn hoa, xuất hiện bất cứ khi nào chuyển mùa sang xuân sang thu, nói chung khó có thể chữa khỏi hoàn toàn.

Viêm mũi mãn tính: Thời gian khởi phát của bệnh viêm mũi kéo dài không liên quan gì đến mùa, nguyên nhân phần lớn là do môi trường sống không thể tránh khỏi như bụi bẩn trong nhà như da, lông động vật, nấm mốc... Người bệnh viêm mũi dị ứng mãn tính cần được chữa trị, nếu không sẽ luôn cảm thấy mệt mỏi, suy giảm trí nhớ, khó chịu, lo lắng và đôi khi dẫn đến trầm cảm.

Tại sao một số người bị viêm mũi?

Hầu hết mọi người đều có một loạt các phản ứng dị ứng do sự bất thường trong hệ thống miễn dịch của cơ thể.

Viêm mũi dị ứng có liên quan đến tiền sử dị ứng của gia đình, cũng như thói quen sinh hoạt, cơ cấu chế độ ăn uống, yếu tố môi trường và lý do thể chất.

Ngày nay tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng, sự gia tăng ô nhiễm môi trường và các tác nhân gây dị ứng trong môi trường là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh viêm mũi dị ứng. Ngoài ra, viêm mũi dị ứng cũng có thể tái phát do phấn hoa, bụi, lông vật nuôi,...

Vậy chúng ta sẽ tránh nó bằng cách nào?

1. Cố gắng tránh xa các chất gây dị ứng. Luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài và tránh xa những môi trường dễ gây dị ứng. Buổi tối gió mạnh là khoảng thời gian tập trung lượng phấn cao nhất, tốt nhất nên đeo khẩu trang khi ra ngoài vào buổi tối.

2. Chú ý vệ sinh cá nhân, tránh ngoáy mũi. Không ngoáy mũi hoặc dùng tay dụi mắt vì các chất gây dị ứng như vi khuẩn, phấn hoa trên tay có thể cọ vào kết mạc, dẫn đến tình trạng viêm nhiễm nặng hơn.

3. Rửa sạch khoang mũi bằng nước muối sinh lý dạng xịt. Sử dụng đều đặn sáng và tối. Qua tìm hiểu, có thể thấy rằng súc mũi bằng nước muối từ từ có thể chữa khỏi bệnh viêm mũi.

4. Xông hơi cũng là một loại liệu pháp làm ấm, chủ yếu có vai trò xua tan cảm lạnh nên sẽ phù hợp hơn với những bệnh nhân bị viêm mũi dị ứng.

5. Sử dụng máy lọc không khí. Đặt máy lọc không khí trong nhà, màn lọc của máy lọc không khí có thể lọc bụi, các hạt bụi mịn lơ lửng, làm sạch không khí một cách hiệu quả.