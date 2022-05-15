4 loại thực phẩm giúp giảm đau do viêm khớp

Axit béo omega-3 được tìm thấy trong cá cũng làm giảm mức độ chất béo trung tính và cholesterol xấu (LDL), là những thành phần chất béo trong máu. Triglyceride và LDL thúc đẩy quá trình gây viêm trong cơ thể và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Nếu bạn cùng xuất hiện bệnh viêm khớp dạng thấp và bệnh tim thì bạn nên duy trì một chế độ ăn uống bao gồm cá.

Bệnh nhân viêm khớp dạng thấp có hàm lượng các chất được gọi là cytokine trong cơ thể cao. Chất này làm tăng tình trạng viêm và chất béo không bão hòa như axit béo omega-3 hoạt động để ngăn chặn các cytokine.

Các chuyên gia sức khỏe khuyên bạn nên ăn nhiều loại thực phẩm có màu. Điều này là do flavonoid và carotenoid là những sắc tố trong rau và trái cây, có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ. Chất chống oxy hóa là chất đóng vai trò quan trọng trong việc giảm mức độ viêm nhiễm.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị nên ăn cá 2 lần/tuần vì các loại cá có đặc tính chống viêm mạnh. Nếu bạn không thể ăn cá, bạn có thể thay thế bằng thực phẩm có nguồn gốc thực vật chứa axit béo omega-3 chẳng hạn như quả óc chó, đậu nành và dầu hạt cải.

Ngoài ra, vitamin C có nhiều trong rau và trái cây cũng đóng vai trò như một chất chống oxy hóa. Thay vì chỉ ăn một loại trái cây hoặc rau quả một màu thì tốt hơn nên ăn nhiều loại thực phẩm có màu sắc khác nhau. Quả mọng, cà rốt, cà chua, bí đỏ, bông cải xanh và cam là những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa.

Các loại ngũ cốc

Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ, những người ăn ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt và lúa mạch có lượng protein phản ứng C (là một protein năm cánh hình khuyên được tìm thấy trong huyết tương, có nồng độ trong tuần hoàn tăng lên để phản ứng với tình trạng viêm) thấp hơn những người không ăn. Vì protein này tăng lên khi mức độ viêm trong cơ thể tăng lên, nó là một chỉ số để xác nhận hiệu quả của thuốc chống viêm.

Ngũ cốc nguyên hạt chứa selen, một chất chống oxy hóa giúp giảm mức độ viêm nhiễm. Ăn ngũ cốc nguyên hạt thay vì carbohydrate tinh chế có hiệu quả trong việc kiểm soát cân nặng. Điều quan trọng là duy trì trọng lượng cơ thể bình thường để giảm đau khớp.

Chế độ ăn Địa Trung Hải

Ảnh minh họa: Internet

Viêm khớp dạng thấp là một căn bệnh trong đó các tế bào miễn dịch tấn công màng bao quanh khớp. Điều này dẫn đến viêm mãn tính, đau và cứng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn Địa Trung Hải có thể giúp làm giảm các triệu chứng này.

Một nhóm nghiên cứu người Anh đã chia 130 phụ nữ bị viêm khớp dạng thấp thành hai nhóm và yêu cầu họ tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải trong sáu tháng. Kết quả là nhóm tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải có sự cải thiện về tình trạng đau khớp hơn so với nhóm duy trì chế độ ăn thông thường. Nhóm nghiên cứu ước tính rằng trái cây, rau và chất béo không bão hòa đơn trong dầu ô liu có trong chế độ ăn Địa Trung Hải làm giảm viêm do hoạt động chống oxy hóa của chúng.

(Theo Kormedi)