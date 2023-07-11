Ê-kíp phẫu thuật bỏ quên băng gạc y tế trong bụng bệnh nhân suốt gần 10 năm

Sức khỏe 11/07/2023 18:47

Bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa năm 2015 tại một bệnh viện lớn. Khi đến khám vì đau bụng thì được các bác sĩ phát hiện trong ổ bụng là miếng gạc y tế bị bỏ quên suốt nhiều năm qua.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa phẫu thuật lấy dị vật là băng gạc y tế nằm trong bụng một bệnh nhân.

Bệnh nhân là bà T.T.L. (73 tuổi, quê tỉnh Nghệ An), đến khám trong tình trạng đau thượng vị, áp xe ổ bụng, bán tắc ruột. Bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa năm 2015 tại một bệnh viện lớn. Sau mổ, hàng năm, bệnh nhân phải nhập viện điều trị khoảng 2 – 3 lần vì nghi ngờ bán tắc ruột.

ThS-BS Lê Văn Lượng, Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết sau khi khai thác kỹ tiền sử của người bệnh, thăm khám lâm sàng thấy bụng mềm, không chướng nhưng sờ thấy có một khối kích thước khoảng 5×5 cm, di động, ấn đau tức nên nghi ngờ có dị vật.  

Nhận thấy tình trạng nguy cấp, các bác sĩ mổ cấp cứu khối áp xe kích thước 10 x 10 cm ở vị trí giữa rốn, phát hiện bên trong khối là miếng gạc được các quai ruột non, mạc nối lớn bao bọc lại.

Các bác sĩ tiến hành gỡ dính toàn bộ các quai ruột non, đại tràng và thành bụng khỏi ổ áp xe, lấy bỏ dị vật gạc, lau rửa, đặt dẫn lưu ổ bụng. Ba ngày sau phẫu thuật, người bệnh ổn định sức khỏe, không chướng bụng, không đau bụng, hồi phục tốt.

Ê-kíp phẫu thuật bỏ quên băng gạc y tế trong bụng bệnh nhân suốt gần 10 năm - Ảnh 1
ThS.BS Lê Văn Lượng xác định dị vật trong bụng người bệnh - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, theo PGS.TS.BS Triệu Triều Dương - Giám đốc khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, băng gạc phẫu thuật là vật dụng dễ bị bỏ quên trong cơ thể bệnh nhân khi phẫu thuật.

Theo các nghiên cứu, tỷ lệ bỏ sót gạc là 1/3.000 ca phẫu thuật. Gạc phẫu thuật bị quên trong ổ bụng có thể gây ra biểu hiện như đau bụng mạn tính, buồn nôn và nôn. Chẩn đoán sót gạc phẫu thuật rất khó và thường nhầm bệnh cảnh đau bụng do tắc ruột.

Khi thăm khám, bác sĩ cần khai thác kỹ tiền sử phẫu thuật, không phiến diện, tránh bỏ sót tổn thương. Trên CT scan cản quang có thể thấy cấu trúc dạng xốp, bọt khí, vùng tăng đậm độ và nốt vôi hóa.

PGS Triều Dương nhấn mạnh trường hợp bỏ sót đồ trong bụng người bệnh có thể xảy ra ở phẫu thuật cấp cứu, mổ mở, cuộc mổ kéo dài hoặc tình huống tai biến, đặc biệt chảy máu nhiều. Tình huống áp lực cao, khiến bác sĩ dễ gặp sai sót.

Để hạn chế biến chứng này, phẫu thuật viên và dụng cụ viên phòng mổ cần phối hợp chặt chẽ. Ê-kíp cần tuân thủ nguyên tắc kiểm đếm gạc và dụng cụ phẫu thuật trước, trong và sau khi phẫu thuật.

Băng gạc là công cụ không thể thiếu trong phẫu thuật, với chức năng thấm máu và chất dịch, giúp bác sĩ kiểm tra chính xác khu vực cần phẫu thuật. Ban đầu, chúng vô trùng, nhưng sau khi sử dụng và vô tình bỏ sót trong bụng, chúng trở thành nơi sản sinh nhiều loại vi khuẩn gây nhiễm trùng. Các vật thể bỏ quên trong bụng có thể gây đau chướng, thậm chí nhiễm khuẩn khiến người bệnh nguy hiểm tính mạng.

 

 

 

 

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