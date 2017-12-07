Lượng thức ăn thừa sẽ bám dính vào bàn chải khi bạn đánh răng. Nếu không vệ sinh bàn chải sau khi sử dụng thì rất dễ biến chúng trở thành môi trường lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi và phát triển. Lượng vi khuẩn tích tụ trên bàn chải sẽ tấn công cơ thể khi bạn đánh răng vào lần tiếp theo, gây ảnh hưởng đến sức khỏe .

Chính vì vậy, sau khi đánh răng, bạn nên dành thời gian để vệ sinh bàn chải thật sạch. Bạn có thể rửa bàn chải dưới vòi nước mạnh để lượng thức ăn thừa bị nước cuốn trôi hoàn toàn.

Không thay mới bàn chải thường xuyên

Nhiều người thường có thói quen đợi bàn chải hư rồi mới thay mới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, đây là thói quen hoàn toàn sai lầm. Nguyên nhân là vì sau một thời gian sử dụng, bàn chải sẽ tích tụ một lượng lớn vi khuẩn gây hại cho sức khỏe. Việc sử dụng một bàn chải quá lâu không chỉ làm giảm tác dụng vệ sinh răng miệng mà còn khiến cơ thể nhiễm bệnh do vi khuẩn gây ra.

Cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe là bạn nên thay bàn chải 3 tháng/lần. Hãy chuẩn bị sẵn một ít bàn chải đánh răng trong nhà để không quên việc thay bàn chải thường xuyên nhé!

Đặt chung bàn chải với người khác

Khi chúng ta đánh răng, vi khuẩn sống trong khoang miệng hoàn toàn có thể chuyển sang bàn chải. Nếu đặt chung nhiều bàn chải gần nhau thì nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn là rất cao. Đối với gia đình đông người, bạn nên bố trí nơi đặt bàn chải riêng biệt, hoặc dùng những loại bàn chải có nắp đậy để ngăn chặn vi khuẩn, bảo vệ sức khỏe.

Đặt bàn chải gần bồn cầu

Các nghiên cứu khoa học ở Mỹ đã kết luận rằng 60% số bàn chải đánh răng mà họ khảo sát có dính một loại trực khuẩn sống trong phân người. Nguyên nhân là vì mỗi lần xả nước, lượng vi khuẩn trong bồn cầu có thể bay xa đến 5 mét, rất dễ bám vào những vật dụng xung quanh như bàn chải, khăn tắm…

Thay vì để bàn chải trong phòng tắm hoặc gần bồn cầu, bạn nên đặt chúng ở phòng ngủ hoặc một nơi khô thoáng sẽ tốt hơn rất nhiều.