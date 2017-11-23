Nhiều người thường có thói quen hầm canh thật kỹ, ăn canh nóng… nhưng lại không biết rằng nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình. Theo các chuyên gia dinh dưỡng , bạn cần tránh những thói quen sai lầm này khi ăn canh:

Chính vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên dùng canh ở nhiệt độ dưới 50 độ C.

Nhiều người thường có sở thích ăn canh nóng, tuy nhiên thói quen này rất có hại đối với sức khỏe. Dùng canh quá nóng có thể gây tổn thương vòm họng, thực quản hoặc niêm mạc dạ dày, ảnh hưởng nặng nề đến hệ tiêu hóa.

Cơm chan canh

Ăn cơm chan canh là thói quen nhiều người mắc phải và có thể gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, nhất là với trẻ nhỏ. Khi ăn, chúng ta cần nhai kỹ để nước bọt tiết ra enzym giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn được tốt hơn.

Không ít người cho rằng chan canh vào cơm sẽ giúp việc ăn dễ dàng hơn. Tuy nhiên, việc nuốt nhanh khiến thức ăn chưa được làm mềm, khi đi vào dạ dày sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, làm giảm sự hấp thụ chất dinh dưỡng, lâu ngày dẫn đến các bệnh về đường tiêu hóa.

Ăn canh để qua đêm

Theo các nghiên cứu, hầu hết các loại rau xanh đều chứa một hàm lượng lớn nitrat. Canh để qua đêm sẽ bị vi khuẩn tấn công, phân hủy và làm biến đổi hàm lượng nitrat thành nitrite – chất gây ung thư. Ngay cả khi bạn đun nóng lại canh thì nitrite vẫn không bị phân hủy và sẽ tồn tại trong cơ thể nếu bạn sử dụng canh để qua đêm.

Tốt nhất, bạn nên ước lượng khẩu phần ăn của gia đình để nấu nồi canh vừa đủ, tránh lãng phí. Trong trường hợp canh còn thừa, bạn nên bỏ đi, đừng vì tiếc của mà gây hại cho sức khỏe.

Hầm canh quá kỹ

Hầm canh quá kỹ không đồng nghĩa với việc những dưỡng chất có trong thực phẩm tiết hoàn toàn mà ngược lại còn khiến chúng mất đi chất dinh dưỡng vốn có. Vì vậy, bạn chỉ nên hầm canh vừa phải để sử dụng là tốt nhất.