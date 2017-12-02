Bạn đang tự phá hủy thận mỗi ngày chỉ vì những thói quen tai hại này

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia y tế, chức năng thận có thể bị suy giảm dẫn đến các bệnh về thận do một số thói quen sai lầm trong sinh hoạt. Những thói quen này có thể gây áp lực cho thận và phá hủy thận từng ngày, từng giờ.

Là một cơ quan vô cùng quan trọng trong cơ thể, thận có chức năng lọc máu và nước tiểu, từ đó giúp đào thải các độc tố tích tụ để bảo vệ sức khỏe . Bên cạnh đó, thận còn có khả năng điều chỉnh lượng chất điện giải và sản sinh hoóc-môn giúp bảo vệ xương, sản sinh hồng cầu và điều chỉnh huyết áp hiệu quả.

Để bảo vệ thận và cơ thể, bạn cần tránh những thói quen sai lầm dưới đây:

Thường xuyên nhịn đi tiểu sẽ gây áp lực cho thận, có thể dẫn đến suy thận làm tăng nguy cơ sỏi thận. Theo các nhà nghiên cứu, việc ngồi lâu trong thời gian dài cũng sẽ làm tăng nguy cơ phát triển bệnh thận.

Uống quá nhiều rượu

Nếu cơ thể tiêu thụ nhiều hơn 1 ly rượu mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thận, dẫn đến các bệnh về thận. Nguyên nhân là do nồng độ cồn và các hóa chất có trong rượu sẽ gây áp lực nặng nề lên thận và gan.

Những người nghiện rượu nặng có nguy cơ mắc bệnh thận cao hơn 5 lần so với người không uống rượu.

Ăn mặn

Ăn quá mặn sẽ khiến nồng độ natri dư thừa trong cơ thể, dễ gây tổn thương cho thận, làm suy giảm chức năng thận. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cơ thể không nên tiêu thụ quá 5g muối mỗi ngày.

Không uống đủ nước

Khi cơ thể không được cung cấp đủ nước sẽ dẫn đến việc các chất thải và độc tố tích tụ nhiều hơn, cơ thể không kịp đào thải sẽ làm thận bị tổn thương. Uống đủ nước cũng là một trong những cách phòng ngừa hình thành sỏi thận hiệu quả.

Ăn quá nhiều thịt đỏ

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học quốc gia Singapore (Singapore), dùng quá nhiều thịt đỏ sẽ làm tăng nguy cơ phát triển bệnh suy thận. Nguyên nhân là do khi bạn ăn quá nhiều thịt đỏ sẽ khiến cơ thể hấp thụ lượng lớn protein làm tăng axit trong máu, gây tổn thương thận.

Lạm dụng thuốc giảm đau

Bạn thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau để giám các cơn đau đầu, đau nhức cơ khớp... một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, những hợp chất có trong thuốc giảm đau có thể gây ra những phản ứng phụ làm tổn thương thận và gan.

Mất ngủ

Giấc ngủ có vai trò rất quan trọng vì đây là thời gian để các cơ quan nội tạng được phục hồi. Mất ngủ mạn tính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tổn thương thận.