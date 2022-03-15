Đừng chỉ lo lắng về Covid 19 mà xem nhẹ 4 căn bệnh dễ lây lan và có thể "đoạt mạng" bạn bất cứ lúc nào này!

Sức khỏe 15/03/2022 06:00

Covid-19 đang lây lan với tốc độ nhanh và độ bao phủ rộng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, 4 căn bệnh có độ nguy hiểm không kém này cũng cần được lưu tâm vì chúng cũng có tốc độ lây lan nhanh và nguy hiểm không kém.

1. Các bệnh đường hô hấp như lao, viêm phổi, cúm có khả năng lây nhiễm cao:

Vượt qua COVID, đã đến lúc kiểm tra các bệnh khác. Các triệu chứng COVID đã được thảo luận rộng rãi nhưng kể từ năm 2020, chúng ta đã giảm việc giám sát các bệnh hô hấp do mầm bệnh khác gây ra. Những căn bệnh này đã và đang tấn công cuộc sống của con người vào mỗi mùa và điều quan trọng là phải hiểu các triệu chứng của chúng và điều trị trước khi quá muộn. Các bệnh về đường hô hấp vì COVID là nguyên nhân gây tử vong cao nhất trên toàn thế giới. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các bệnh về đường hô hấp là nguyên nhân gây tử vong và tàn tật hàng đầu trên thế giới. Khoảng 65 triệu người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) và 3 triệu người chết vì bệnh này mỗi năm, khiến nó là nguyên nhân thứ ba gây tử vong trên toàn thế giới. Các bệnh đường hô hấp như lao, viêm phổi, cúm có khả năng lây lan và truyền nhiễm rất cao. Hàng năm, nhiều người đã mất mạng vì những căn bệnh này.

2. Viêm phổi:

Viêm phổi do vi rút, vi khuẩn hoặc nấm gây ra. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae type b (Hib), virus hợp bào hô hấp và Pneumocystis jiroveci là những loại mầm bệnh phổ biến gây ra bệnh viêm phổi. Căn bệnh này chiếm 14% số ca tử vong ở trẻ em hàng năm. Viêm phổi rất dễ lây lan. Theo WHO, vi-rút và vi khuẩn thường được tìm thấy trong mũi hoặc họng của trẻ, có thể lây nhiễm sang phổi nếu trẻ hít phải. Chúng cũng có thể lây lan qua các giọt truyền trong không khí khi ho hoặc hắt hơi. Ngoài ra, viêm phổi có thể lây lan qua đường máu, đặc biệt là trong và một thời gian ngắn sau khi sinh.

Các triệu chứng phổ biến của viêm phổi là khó thở và / hoặc đau khi thở. Các túi nhỏ trong phổi được gọi là phế nang chứa đầy mủ và chất lỏng làm hạn chế khả năng thở của một người. Các triệu chứng khác của viêm phổi là đau ngực, ho, mệt mỏi, thân nhiệt thấp, buồn nôn, tiêu chảy, nôn mửa, đổ mồ hôi và ớn lạnh.

Đừng chỉ lo lắng về Covid 19 mà xem nhẹ 4 căn bệnh dễ lây lan và có thể 'đoạt mạng' bạn bất cứ lúc nào này! - Ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

3. Bệnh lao:

Bệnh lao do vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis gây ra và là một bệnh về phổi. Thường được gọi là bệnh lao, căn bệnh này là căn bệnh truyền nhiễm giết người hàng đầu thế giới theo WHO. Tổng cộng 1,5 triệu người chết vì bệnh lao vào năm 2020 (trong đó có 214 000 người nhiễm HIV). Trên toàn thế giới, lao là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 13 và là nguyên nhân lây nhiễm đứng thứ hai sau COVID-19 (trên cả HIV / AIDS),WHO đã cho biết vào tháng 10 năm 2021. Khoảng một nửa số trường hợp lao được tìm thấy trên toàn thế giới là ở Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nigeria, Pakistan, Philippines và Nam Phi. Nếu được chẩn đoán sớm, bệnh lao có thể được điều trị và chữa khỏi. Bệnh lao được phát hiện khi ho ra máu và chất nhầy kéo dài hơn ba tuần. Trong số các triệu chứng khác của bệnh lao là đau ngực, khó thở, sụt cân không chủ ý, mệt mỏi, sốt, đổ mồ hôi ban đêm và ớn lạnh

Đừng chỉ lo lắng về Covid 19 mà xem nhẹ 4 căn bệnh dễ lây lan và có thể 'đoạt mạng' bạn bất cứ lúc nào này! - Ảnh 2
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 

4. Bệnh cúm:

Cúm  có liên quan rất chặt chẽ với COVID cho đến khi các triệu chứng khác biệt của cả hai bệnh được phát hiện. Có 4 loại vi rút cúm theo mùa là A, B, C và D do đó trở thành gánh nặng dịch bệnh quanh năm. Báo cáo của WHO cho biết: “Trên toàn thế giới, những vụ dịch hàng năm này được ước tính dẫn đến khoảng 3 đến 5 triệu ca bệnh nặng và khoảng 290 000 đến 650 000 ca tử vong do đường hô hấp. Các triệu chứng phổ biến của bệnh cúm là sốt, ho khan, nhức đầu, đau cơ và khớp, mệt mỏi, sổ mũi và đau họng. Nếu ho kéo dài hơn 2 tuần, bạn nên đi xét nghiệm cúm.Mặc dù nhiều người khỏi bệnh nhưng nó có thể nghiêm trọng ở nhiều người khác và cũng có thể dẫn đến tử vong.

Đừng chỉ lo lắng về Covid 19 mà xem nhẹ 4 căn bệnh dễ lây lan và có thể 'đoạt mạng' bạn bất cứ lúc nào này! - Ảnh 3
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

5. Bệnh sởi:

Một căn bệnh truyền nhiễm khác khiến gần 1.40.000 ca tử vong trên toàn thế giới vào năm 2018 là bệnh sởi. Bệnh sởi do một loại vi rút thuộc họ paramyxovirus gây ra và có thể lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp và không khí. Sốt cao, thường bắt đầu từ 10-12 ngày sau khi tiếp xúc với vi rút, chảy nước mũi, ho, chảy nước mắt, có đốm trắng nhỏ bên trong má là một số triệu chứng phổ biến của bệnh sởi. Sau vài ngày nhiễm trùng, phát ban xuất hiện trên mặt và cổ, biến mất sau 5-6 ngày

Đừng chỉ lo lắng về Covid 19 mà xem nhẹ 4 căn bệnh dễ lây lan và có thể 'đoạt mạng' bạn bất cứ lúc nào này! - Ảnh 4
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

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Hô hấp hay hít thở - phổi là một hoạt động cung cấp oxy cho não và các cơ quan khác của cơ thể để duy trì sự sống. Đây là 1 trong 5 yếu tố góp phần vào sự khởi nguồn và duy trì các chức năng sinh tồn của cơ thể. Việc bảo vệ và dưỡng phổi là vô cùng cần thiết và cần được quan tâm.

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Từ khóa:   bệnh phổi Dấu hiệu bệnh Covid 19

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