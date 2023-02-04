Đột quỵ trong đêm: 'Cơn ác mộng tử thần' gây đau não khi gặp triệu chứng ngưng thở lúc ngủ này

Sức khỏe 04/02/2023 12:25

Đột quỵ là một tình trạng đe dọa tính mạng cần được chú ý ngay lập tức.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) giải thích, đột quỵ còn được gọi là tấn công não, nó có thể xảy ra khi có thứ gì đó chặn nguồn cung cấp máu cho một phần não hoặc khi một mạch máu trong não bị vỡ.

Nếu bạn sống sót sau cơn đột quỵ, khả năng cao là não của bạn có thể bị tổn thương hoặc có thể chết, dẫn đến tàn tật lâu dài và tử vong. Điều đó nói rằng, trước tiên chúng ta hãy hiểu rủi ro của chúng.

Đột quỵ trong đêm: 'Cơn ác mộng tử thần' gây đau não khi gặp triệu chứng ngưng thở lúc ngủ này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ai có nguy cơ bị đột quỵ?

Theo Mayo Clinic, những người từ 55 tuổi trở lên, những người mắc các bệnh nền như huyết áp cao, cholesterol cao, tiểu đường và những người có tiền sử gia đình bị đột quỵ, đau tim hoặc cơn thiếu máu não thoáng qua có thể có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Nhưng ngoài những yếu tố rủi ro này, chứng ngưng thở khi ngủ nghiêm trọng cũng có thể làm tăng nguy cơ bị tấn công não.

Ngưng thở khi ngủ có thể xảy ra trước đột quỵ, không được chẩn đoán ở 80% bệnh nhân

Ngưng thở khi ngủ là một chứng rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng trong đó hơi thở liên tục ngừng lại và bắt đầu đột ngột kèm theo tiếng ngáy to. Điều thú vị là các báo cáo cho thấy có thể có mối liên hệ giữa ngưng thở khi ngủ và đột quỵ.

Đột quỵ trong đêm: 'Cơn ác mộng tử thần' gây đau não khi gặp triệu chứng ngưng thở lúc ngủ này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo Tổ chức Ngưng thở khi ngủ, chứng ngưng thở khi ngủ xảy ra ở 70% bệnh nhân sau khi họ bị đột quỵ. Hơn nữa, có báo cáo rằng rối loạn nhịp thở khi ngủ thậm chí có thể dẫn đến đột quỵ. Tuy nhiên, người ta phát hiện ra rằng khoảng 85% người bị ngưng thở khi ngủ không biết họ mắc bệnh, do đó trở thành mối đe dọa đối với não. Đây là lý do tại sao các chuyên gia tin rằng chứng ngưng thở khi ngủ là một yếu tố nguy cơ dẫn đến đột quỵ.

Triệu chứng ngưng thở khi ngủ

Đột quỵ trong đêm: 'Cơn ác mộng tử thần' gây đau não khi gặp triệu chứng ngưng thở lúc ngủ này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn và trung ương là hai loại ngưng thở khi ngủ có thể xảy ra. Điều đó nói rằng, theo Mayo Clinic, một số triệu chứng phổ biến nhất bao gồm:

- Ngáy to

- Các giai đoạn bạn ngừng thở trong khi ngủ

- Thở hổn hển khi ngủ

- Thức dậy với miệng khô

- Nhức đầu buổi sáng

- Khó ngủ, mất ngủ

- Buồn ngủ ban ngày quá mức

- Khó tập trung khi tỉnh táo

- Cáu gắt

Dấu hiệu đột quỵ cần hành động ngay lập tức

Đột quỵ trong đêm: 'Cơn ác mộng tử thần' gây đau não khi gặp triệu chứng ngưng thở lúc ngủ này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đột quỵ xảy ra khi việc cung cấp máu cho các bộ phận của não bị tắc nghẽn. Điều này sau đó ảnh hưởng đến các bộ phận khác nhau của cơ thể, dẫn đến các triệu chứng. Bao gồm các:

- Rắc rối với lời nói và khó hiểu

- Liệt hoặc tê ở mặt, cánh tay hoặc chân

- Vấn đề với tầm nhìn

- Đau đầu

- Đi lại khó khăn

Làm thế nào để giảm nguy cơ bị tấn công bởi đột quỵ?

Đột quỵ trong đêm: 'Cơn ác mộng tử thần' gây đau não khi gặp triệu chứng ngưng thở lúc ngủ này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Điều cực kỳ quan trọng là phải biết các yếu tố rủi ro của bạn. Nếu bạn bị huyết áp cao, cholesterol cao, tiểu đường hoặc bất kỳ tình trạng bệnh nào khác từ trước, cách tốt nhất là quản lý và điều chỉnh nó. Duy trì cân nặng khỏe mạnh là chìa khóa và do đó, ăn một chế độ ăn nhiều trái cây và rau quả có thể giúp đạt được sức khỏe tốt.

Hơn nữa, tập thể dục thường xuyên và tránh những thói quen không lành mạnh như hút thuốc và uống rượu có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc hạn chế nguy cơ đột quỵ. Quan trọng nhất, nếu bạn được chẩn đoán mắc chứng ngưng thở khi ngủ, điều quan trọng là phải điều trị sớm nhất.

Theo Times of India

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