Động mạch khỏe mạnh rất quan trọng cho trái tim khỏe mạnh. Hãy thử những thực phẩm và lời khuyên dinh dưỡng này để giữ cho chúng luôn hoạt động tốt

Sức khỏe 05/04/2022 09:37

Tim bơm máu được cung cấp oxy, sau đó được phân phối đến khắp cơ thể thông qua một mạng lưới phức tạp và rộng lớn của các cấu trúc giống như ống hẹp được gọi là động mạch. Lực của máu chảy qua các mạch máu này xác định huyết áp của bạn.

Động mạch khỏe mạnh rất quan trọng cho trái tim khỏe mạnh. Hãy thử những thực phẩm và lời khuyên dinh dưỡng này để giữ cho chúng luôn hoạt động tốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các bức tường của động mạch là cơ bắp và đàn hồi, có nghĩa là chúng có thể mở rộng hoặc co lại theo thể tích máu. Điều này giúp duy trì huyết áp ổn định. Nhưng khi một người lớn lên, các yếu tố khác nhau có thể làm hỏng các động mạch theo thời gian, gây ra các vấn đề về tim mạch.

Một chế độ ăn uống và lối sống không lành mạnh là thủ phạm chính đằng sau những vấn đề như vậy. Điều thường xảy ra là chất béo quá mức và canxi trong máu tích tụ trên thành trong của động mạch, khiến chúng trở nên cứng và bị tắc nghẽn. Những cặn dạng sáp này được gọi là mảng bám, cuối cùng chúng sẽ đông đặc lại và gây ra xơ cứng động mạch (xơ vữa động mạch).

Vì vậy, điều rất quan trọng là đảm bảo rằng các động mạch của bạn được duy trì tốt để phòng ngừa và quản lý các bệnh tim mạch. Dinh dưỡng là một thành phần quan trọng trong việc duy trì sức khỏe động mạch và tim mạch tổng thể. 

Thực phẩm có lợi cho sức khỏe động mạch

Thực phẩm có lợi cho sức khỏe của động mạch giúp giảm kích thước của mảng bám hiện có hoặc giữ ổn định số lượng mảng bám cũng như giảm và ngăn ngừa tình trạng viêm quá mức trong cơ thể, do đó ngăn ngừa tổn thương thành động mạch. 

Các loại thực phẩm sau đây có lợi trong chế độ ăn uống hàng ngày để hỗ trợ động mạch khỏe mạnh:

1. Chất béo không bão hòa

Chất béo không bão hòa là chất béo có lợi cho sức khỏe của động mạch, chúng chứa HDL cholesterol. HDL cholesterol hỗ trợ cơ thể vận chuyển cholesterol LDL ra khỏi cơ thể và ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám. 

Tình trạng viêm trong cơ thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của các động mạch. Dầu bơ, dầu ô liu, dầu hạt lanh cũng có khả năng chống viêm mà bạn cần để ý.

2. Carbohydrate phức tạp

Carbohydrate phức hợp có nhiều chất xơ. Chất xơ hỗ trợ bài tiết LDL cholesterol trong cơ thể. Carbohydrate phức hợp, chẳng hạn như những chất sau, cũng làm giảm viêm trong cơ thể:

  • Cây họ đậu
  • Bánh mì ngũ cốc nguyên hạt 
  • Kiều mạch
  • Cao lương
  • Yến mạch
  • Bột đậu xanh
Động mạch khỏe mạnh rất quan trọng cho trái tim khỏe mạnh. Hãy thử những thực phẩm và lời khuyên dinh dưỡng này để giữ cho chúng luôn hoạt động tốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người đang ăn kiêng không có gluten, loại bột mì hoặc ngũ cốc để thay thế là rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của bạn. Chọn bột làm từ các loại đậu hoặc cacbohydrat phức hợp để ngăn ngừa viêm nhiễm.

3. Thịt và cá nạc

Thịt và cá nạc chứa lượng chất béo bão hòa thấp hơn. Chế độ ăn ít chất béo bão hòa giúp giảm sự hình thành mảng bám trong động mạch. 

Động mạch khỏe mạnh rất quan trọng cho trái tim khỏe mạnh. Hãy thử những thực phẩm và lời khuyên dinh dưỡng này để giữ cho chúng luôn hoạt động tốt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi chế biến các sản phẩm gia cầm, hãy đảm bảo rằng bạn đã cắt da khỏi phần thịt trong quá trình chuẩn bị. Điều này làm giảm lượng chất béo bão hòa trong sản phẩm cuối cùng. 

Cá không chỉ chứa ít chất béo bão hòa mà còn chứa axit béo omega-3, có tác dụng chống viêm. 

Thịt nạc và cá tốt cho động mạch bao gồm:

  • Gà tây
  • Cá hồi Alaska hoang dã, cá trích, cá hồi nước ngọt, cá ngừ albacore

4. Thực phẩm chống viêm

Thực phẩm chống viêm giúp ngăn ngừa sự tích tụ của mảng bám và hỗ trợ ngăn ngừa stress oxy hóa. Thực phẩm chống viêm có chứa chất chống oxy hóa, chẳng hạn như vitamin C và E, rất hữu ích trong việc bảo vệ động mạch khỏi bị viêm.

Động mạch khỏe mạnh rất quan trọng cho trái tim khỏe mạnh. Hãy thử những thực phẩm và lời khuyên dinh dưỡng này để giữ cho chúng luôn hoạt động tốt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một số thực phẩm chống viêm bao gồm:

  • Quả việt quất
  • Quả kiwi
  • Quả cam
  • Cà chua
  • Tỏi
  • Trái bơ
  • Trà xanh
  • Hạt chia
  • Trái lựu
  • Bông cải xanh
  • Rau xanh

Chất dinh dưỡng cho động mạch khỏe mạnh

Các loại vitamin và khoáng chất sau đây có thể giúp giảm sự tích tụ mảng bám bên trong động mạch để giữ cho chúng luôn thông thoáng và linh hoạt cho lưu lượng máu thích hợp:

  • Kali
  • Axít folic
  • Vitamin D
  • Axit béo omega-3
  • Magiê 

Những người đã bị bệnh tim mạch cũng nên cân nhắc việc bổ sung thêm vitamin E và C vào chế độ ăn uống của họ. Cả hai chất dinh dưỡng này đều là chất chống oxy hóa mạnh, hoạt động cùng nhau để ngăn chặn quá trình oxy hóa cholesterol.

Cholesterol bị oxy hóa là thành phần chính của mảng bám làm tắc nghẽn động mạch, và các vitamin này giúp giảm sự hình thành của nó. Theo nghĩa đó, chúng giúp giữ cho các động mạch của bạn được thư giãn và mở.

Vitamin E được biết là làm giảm nguy cơ đau tim, trong khi vitamin C giúp nó hoạt động tốt hơn bên trong cơ thể. Vitamin C cũng giúp động mạch của bạn hoạt động tốt hơn. 

Động mạch khỏe mạnh rất quan trọng cho trái tim khỏe mạnh. Hãy thử những thực phẩm và lời khuyên dinh dưỡng này để giữ cho chúng luôn hoạt động tốt - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Các nguồn thực phẩm giàu vitamin E bao gồm:

  • Mầm lúa mì
  • Quả hạnh
  • Dầu cây rum
  • Dầu hướng dương
  • Quả óc chó
Động mạch khỏe mạnh rất quan trọng cho trái tim khỏe mạnh. Hãy thử những thực phẩm và lời khuyên dinh dưỡng này để giữ cho chúng luôn hoạt động tốt - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Các nguồn thực phẩm giàu vitamin C bao gồm:

  • Ớt đỏ ngọt
  • Quả cam
  • Bưởi
  • Bông cải xanh
  • Dâu tây
  • Quả kiwi
  • cải xoăn
  • Măng tây
  • Bưởi
  • Quả mâm xôi
  • Dâu đen
  • Quả dứa
  • Cà chua

Thực phẩm ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống tim mạch của bạn

Chế độ ăn giàu chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, natri, đường bổ sung và thực phẩm gây viêm ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của động mạch bằng cách gây tích tụ mảng bám hoặc tổn thương thành động mạch theo những cách sau:

1. Thực phẩm giàu chất béo không lành mạnh

Thực phẩm giàu chất béo không lành mạnh (chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa) gây ra sự tích tụ mảng bám trong động mạch. Chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa là chất rắn ở nhiệt độ phòng.

Ví dụ về chất béo bão hòa trong chế độ ăn uống là bơ, dầu dừa, dầu cọ, pho mát, các sản phẩm từ sữa đầy đủ chất béo và thịt cắt mỡ. Ví dụ về chất béo chuyển hóa là shortening, một số sản phẩm bơ thực vật, khoai tây chiên, bánh nướng và bánh pizza.

Thực phẩm chứa chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa thường có quá nhiều natri. Tốt nhất là hạn chế thực phẩm có nhiều natri trong chế độ ăn và chọn các loại thực phẩm được phân loại là natri thấp (<140 mg natri mỗi khẩu phần). 

2. Thêm đường

Động mạch khỏe mạnh rất quan trọng cho trái tim khỏe mạnh. Hãy thử những thực phẩm và lời khuyên dinh dưỡng này để giữ cho chúng luôn hoạt động tốt - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Thêm quá nhiều đường (ví dụ: đường ăn, mật ong, mật đường, xi-rô ngô có hàm lượng fructose cao) không chỉ gây ra sự gia tăng tổng lượng chất béo trong cơ thể, dưới dạng chất béo trung tính, mà còn gây viêm trong cơ thể.

Quá nhiều chất béo trong chế độ ăn uống dưới dạng triglyceride góp phần hình thành mảng bám tích tụ trong động mạch. 

3. Thực phẩm dễ gây viêm

Động mạch khỏe mạnh rất quan trọng cho trái tim khỏe mạnh. Hãy thử những thực phẩm và lời khuyên dinh dưỡng này để giữ cho chúng luôn hoạt động tốt - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Một yếu tố chế độ ăn uống khác có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của động mạch là thực phẩm gây viêm. 

4. Uống rượu (quá mức)

Uống quá nhiều rượu sẽ không tốt cho tim của bạn vì nó làm tăng mức chất béo trung tính, huyết áp và lượng calo. Tất cả đều là những yếu tố nguy cơ gây xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch khác.

Theo Emedihealth

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