Đối mặt với đợt nắng nóng đặc biệt khi vào hè, đây là 6 lưu ý để bạn có thể bảo vệ hệ miễn dịch cơ thể khỏe mạnh

Vào mùa nóng, một người có thể gặp ​​tình trạng mất nước, chuột rút do nóng, chóng mặt, nôn mửa, đau đầu, cháy nắng hoặc thậm chí là say nắng. Bạn cần biết các biện pháp tốt nhất mà bạn phải thực hiện trong đợt nắng nóng để bảo vệ cơ thể. Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Ấn Độ cũng đã đề xuất các biện pháp phòng ngừa mà bạn nên tham khảo dưới đây.

Điều đầu tiên, hãy luôn cho cơ thể "ngậm nước"! Uống đủ nước thường xuyên nhất có thể, ngay cả khi bạn không khát. Nếu một ngày của bạn là đi du lịch, đừng quên mang theo một chai nước. Tránh đồ uống như trà, cà phê và đồ uống có ga làm cơ thể mất nước.

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Bạn phải tránh bước ra ngoài nắng, đặc biệt là từ 12 đến 3 giờ chiều. Ngay cả khi bạn đang bước ra ngoài, đừng quên thoa kem chống nắng có chỉ số SPF cao. Sử dụng một lượng kem chống nắng vừa đủ và thoa đều lên mặt, cổ và tay cùng tất cả các vùng khác sẽ tiếp xúc với ánh nắng. Một điều cần lưu ý nữa là không được đi ra ngoài ngay sau khi thoa kém chống nắng. Cho nó ít nhất 5 đến 10 phút để hấp thụ vào da của bạn trước khi có tác dụng nhé.

3. Chọn quần áo phù hợp

Giữ cho mình cảm giác thoải mái trong quần áo cotton nhẹ, thoáng mát và xốp. Tránh xa các loại vải nặng và có màu tối vì chúng dễ hấp thụ nhiệt hơn.

4. Sử dụng đồ che nắng

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Che mắt của bạn bằng một cặp kính râm. Ngoài ra, hãy mang theo ô hoặc đội mũ khi ra ngoài.

5. Ăn thức ăn tươi và lành mạnh

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Nghiêm túc tránh xa việc tiêu thụ thực phẩm ôi thiu. Đảm bảo bạn ăn thức ăn nhẹ và tươi. Thêm trái cây theo mùa, rau xanh và dưa chuột vào chế độ ăn uống của bạn. Ngoài ra, tránh tiêu thụ các loại thực phẩm giàu protein.

6. Bổ sung đồ uống lành mạnh

Ảnh minh họa: Internet

Nước chanh, sữa tách bơ là một số thức uống giải khát mà bạn có thể thưởng thức để ngăn chặn thảm họa của đợt nắng nóng. Bạn cũng có thể uống ORS (Oral Rehydration Salts là loại thuốc bột uống bù nước và chất điện giải khi pha với nước sẽ thành Oresol) nếu cảm thấy yếu hoặc kiệt sức.

Theo Indiatoday