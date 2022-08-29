Đối mặt với đợt nắng nóng đặc biệt khi vào hè, đây là 6 lưu ý để bạn có thể bảo vệ hệ miễn dịch cơ thể khỏe mạnh

Với nhiệt độ tăng cao vào mùa hè và thời gian gần đây, điều quan trọng là bạn phải tập trung vào sức khỏe. Trong bối cảnh này, bắt buộc phải thực hiện các biện pháp nhất định để đảm bảo nhiệt độ cao không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.
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Vào mùa nóng, một người có thể gặp tình trạng mất nước, chuột rút do nóng, chóng mặt, nôn mửa, đau đầu, cháy nắng hoặc thậm chí là say nắng. Bạn cần biết các biện pháp tốt nhất mà bạn phải thực hiện trong đợt nắng nóng để bảo vệ cơ thể. Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Ấn Độ cũng đã đề xuất các biện pháp phòng ngừa mà bạn nên tham khảo dưới đây.
1. Uống đủ nước
Điều đầu tiên, hãy luôn cho cơ thể "ngậm nước"! Uống đủ nước thường xuyên nhất có thể, ngay cả khi bạn không khát. Nếu một ngày của bạn là đi du lịch, đừng quên mang theo một chai nước. Tránh đồ uống như trà, cà phê và đồ uống có ga làm cơ thể mất nước.
2. Thoa kem chống nắng
Bạn phải tránh bước ra ngoài nắng, đặc biệt là từ 12 đến 3 giờ chiều. Ngay cả khi bạn đang bước ra ngoài, đừng quên thoa kem chống nắng có chỉ số SPF cao. Sử dụng một lượng kem chống nắng vừa đủ và thoa đều lên mặt, cổ và tay cùng tất cả các vùng khác sẽ tiếp xúc với ánh nắng. Một điều cần lưu ý nữa là không được đi ra ngoài ngay sau khi thoa kém chống nắng. Cho nó ít nhất 5 đến 10 phút để hấp thụ vào da của bạn trước khi có tác dụng nhé.
3. Chọn quần áo phù hợp
Giữ cho mình cảm giác thoải mái trong quần áo cotton nhẹ, thoáng mát và xốp. Tránh xa các loại vải nặng và có màu tối vì chúng dễ hấp thụ nhiệt hơn.
4. Sử dụng đồ che nắng
Che mắt của bạn bằng một cặp kính râm. Ngoài ra, hãy mang theo ô hoặc đội mũ khi ra ngoài.
5. Ăn thức ăn tươi và lành mạnh
Nghiêm túc tránh xa việc tiêu thụ thực phẩm ôi thiu. Đảm bảo bạn ăn thức ăn nhẹ và tươi. Thêm trái cây theo mùa, rau xanh và dưa chuột vào chế độ ăn uống của bạn. Ngoài ra, tránh tiêu thụ các loại thực phẩm giàu protein.
6. Bổ sung đồ uống lành mạnh
Nước chanh, sữa tách bơ là một số thức uống giải khát mà bạn có thể thưởng thức để ngăn chặn thảm họa của đợt nắng nóng. Bạn cũng có thể uống ORS (Oral Rehydration Salts là loại thuốc bột uống bù nước và chất điện giải khi pha với nước sẽ thành Oresol) nếu cảm thấy yếu hoặc kiệt sức.
Theo Indiatoday