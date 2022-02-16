Điều gì có thể xảy ra với làn da nếu bạn uống nước ấm mỗi ngày?

Hãy cùng tìm hiểu xem uống nước ấm có thể ảnh hưởng đến làn da của bạn như thế nào nhé.

Trên thực tế, các chuyên gia y tế nói rằng nước có lợi nhất khi bạn uống ấm và nhiệt độ hoàn hảo là từ khoảng 48 độ C đến 60 độ C. Xem xét số tiền chúng ta chi cho các liệu pháp làm đẹp đắt tiền nhưng sẽ tốt hơn và tiết kiệm được nhiều chi phí nếu như uống nước đúng cách.

Nước ấm có thể hỗ trợ giải độc cơ thể của bạn. Vì uống nước ấm khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao, khiến bạn đổ mồ hôi. Điều này sẽ giúp bạn thải độc và giúp cơ quan tiêu hóa đào thải tạp chất dễ dàng hơn. Làm sạch cơ thể từ bên trong giúp điều trị mụn trứng cá từ trong ra ngoài, giúp làn da của bạn khỏe mạnh và tươi sáng.

2. Ngăn ngừa lão hóa sớm

Ngoài việc khiến bạn nổi mụn, độc tố có thể làm cho da bạn lão hóa nhanh hơn và gây ra quầng thâm và bọng dưới mắt. Uống nước ấm giúp phục hồi các tế bào da bị tổn thương bởi các gốc tự do có hại và làm cho làn da của bạn trở nên mịn màng và căng mọng hơn.

3. Giữ cho da đầu không bị ngứa

Nước ấm giữ cho da đầu của bạn đủ nước, có nghĩa là bạn sẽ ít bị gàu hơn. Khi da đầu khỏe và ẩm, nó sẽ giúp tóc bạn bóng mượt, bồng bềnh và mềm mại. Như một phần thưởng bổ sung, nước kích hoạt các đầu dây thần kinh trong chân tóc của bạn, giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc mới.

4. Làm sáng làn da của bạn

Uống nước ấm thường xuyên giúp cơ thể đánh tan chất béo tích tụ, thư giãn cơ bắp và tăng cường lưu lượng máu. Tăng tuần hoàn máu làm trẻ hóa các tế bào da và giữ cho chúng được nuôi dưỡng. Nó cung cấp oxy cho các tế bào da đang hoạt động của bạn và loại bỏ các chất cặn bã, hồi sinh và đổi mới làn da của bạn.

5. Giúp bạn tận dụng tối đa công dụng của các sản phẩm chăm sóc da

Uống nước ấm là cách dễ nhất để khởi động quá trình trao đổi chất, do đó sẽ giúp làn da của bạn được hưởng lợi từ tất cả các loại kem và chất dưỡng ẩm mà bạn thoa lên. Bởi vì các vấn đề về đường ruột không cho phép bạn nhận đủ vitamin và chất dinh dưỡng từ thực phẩm, nó có thể khiến làn da của bạn không được đẹp nhất và làm trầm trọng thêm các tình trạng da hiện có. Uống một ly nước ấm sẽ giúp đường ruột của bạn luôn sảng khoái và giúp da bạn nhận được tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết để trẻ lâu hơn.

6. Hydrat hóa làn da của bạn

Cho dù kem dưỡng ẩm của bạn đắt tiền đến đâu, nó không bao giờ có thể giữ cho làn da của bạn không có nếp nhăn nếu bạn không uống đủ nước. Đơn giản như uống nước ấm hàng ngày có thể giúp làm đều màu da, giảm bọng mắt và làm căng da.

7. Bảo vệ làn da của bạn khỏi nhiễm trùng

Uống một ly nước ấm sẽ bảo vệ thận của bạn và giúp chống lại chứng viêm. Khi các cơ quan của bạn sạch sẽ, làn da của bạn sẽ ít bị tổn thương hơn với các bệnh nhiễm trùng. Để có kết quả tốt hơn, hãy thêm một vài giọt nước cốt chanh vào nước ấm và thưởng thức.

Theo Brightside