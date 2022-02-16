Điều gì có thể xảy ra với làn da nếu bạn uống nước ấm mỗi ngày?

Sức khỏe 16/02/2022 05:50

Việc cung cấp đủ nước là rất quan trọng cho sức khỏe của bạn, nhưng hầu hết mọi người không biết rằng uống nước ấm có thể mang lại một số lợi ích riêng cho cơ thể và làn da của bạn. 

Trên thực tế, các chuyên gia y tế nói rằng nước có lợi nhất khi bạn uống ấm và nhiệt độ hoàn hảo là từ khoảng 48 độ C đến 60 độ C. Xem xét số tiền chúng ta chi cho các liệu pháp làm đẹp đắt tiền nhưng sẽ tốt hơn và tiết kiệm được nhiều chi phí nếu như uống nước đúng cách.

Hãy cùng tìm hiểu xem uống nước ấm có thể ảnh hưởng đến làn da của bạn như thế nào nhé.

1. Làm sạch làn da của bạn

Điều gì có thể xảy ra với làn da nếu bạn uống nước ấm mỗi ngày? - Ảnh 1

Nước ấm có thể hỗ trợ giải độc cơ thể của bạn. Vì uống nước ấm khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao, khiến bạn đổ mồ hôi. Điều này sẽ giúp bạn thải độc và giúp cơ quan tiêu hóa đào thải tạp chất dễ dàng hơn. Làm sạch cơ thể từ bên trong giúp điều trị mụn trứng cá từ trong ra ngoài, giúp làn da của bạn khỏe mạnh và tươi sáng.

2. Ngăn ngừa lão hóa sớm

Điều gì có thể xảy ra với làn da nếu bạn uống nước ấm mỗi ngày? - Ảnh 2

Ngoài việc khiến bạn nổi mụn, độc tố có thể làm cho da bạn lão hóa nhanh hơn và gây ra quầng thâm và bọng dưới mắt. Uống nước ấm giúp phục hồi các tế bào da bị tổn thương bởi các gốc tự do có hại và làm cho làn da của bạn trở nên mịn màng và căng mọng hơn.

3. Giữ cho da đầu không bị ngứa 

Điều gì có thể xảy ra với làn da nếu bạn uống nước ấm mỗi ngày? - Ảnh 3

Nước ấm giữ cho da đầu của bạn đủ nước, có nghĩa là bạn sẽ ít bị gàu hơn. Khi da đầu khỏe và ẩm, nó sẽ giúp tóc bạn bóng mượt, bồng bềnh và mềm mại. Như một phần thưởng bổ sung, nước kích hoạt các đầu dây thần kinh trong chân tóc của bạn, giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc mới.

4. Làm sáng làn da của bạn 

Điều gì có thể xảy ra với làn da nếu bạn uống nước ấm mỗi ngày? - Ảnh 4

Uống nước ấm thường xuyên giúp cơ thể đánh tan chất béo tích tụ, thư giãn cơ bắp và tăng cường lưu lượng máu. Tăng tuần hoàn máu làm trẻ hóa các tế bào da và giữ cho chúng được nuôi dưỡng. Nó cung cấp oxy cho các tế bào da đang hoạt động của bạn và loại bỏ các chất cặn bã, hồi sinh và đổi mới làn da của bạn.

5. Giúp bạn tận dụng tối đa công dụng của các sản phẩm chăm sóc da 

Điều gì có thể xảy ra với làn da nếu bạn uống nước ấm mỗi ngày? - Ảnh 5

Uống nước ấm là cách dễ nhất để khởi động quá trình trao đổi chất, do đó sẽ giúp làn da của bạn được hưởng lợi từ tất cả các loại kem và chất dưỡng ẩm mà bạn thoa lên. Bởi vì các vấn đề về đường ruột không cho phép bạn nhận đủ vitamin và chất dinh dưỡng từ thực phẩm, nó có thể khiến làn da của bạn không được đẹp nhất và làm trầm trọng thêm các tình trạng da hiện có. Uống một ly nước ấm sẽ giúp đường ruột của bạn luôn sảng khoái và giúp da bạn nhận được tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết để trẻ lâu hơn.

6. Hydrat hóa làn da của bạn

Điều gì có thể xảy ra với làn da nếu bạn uống nước ấm mỗi ngày? - Ảnh 6

Cho dù kem dưỡng ẩm của bạn đắt tiền đến đâu, nó không bao giờ có thể giữ cho làn da của bạn không có nếp nhăn nếu bạn không uống đủ nước. Đơn giản như uống nước ấm hàng ngày có thể giúp làm đều màu da, giảm bọng mắt và làm căng da.

7. Bảo vệ làn da của bạn khỏi nhiễm trùng 

Điều gì có thể xảy ra với làn da nếu bạn uống nước ấm mỗi ngày? - Ảnh 7

Uống một ly nước ấm sẽ bảo vệ thận của bạn và giúp chống lại chứng viêm. Khi các cơ quan của bạn sạch sẽ, làn da của bạn sẽ ít bị tổn thương hơn với các bệnh nhiễm trùng. Để có kết quả tốt hơn, hãy thêm một vài giọt nước cốt chanh vào nước ấm và thưởng thức.

Theo Brightside

TP.HCM dự kiến tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi: Việc tiêm ngừa chỉ thực hiện khi phụ huynh của trẻ đồng thuận

TP.HCM dự kiến tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi: Việc tiêm ngừa chỉ thực hiện khi phụ huynh của trẻ đồng thuận

Cũng như đợt tiêm vắc-xin covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, việc tiêm chủng cho trẻ em từ 5-11 tuổi phải có sự đồng ý của phụ huynh, trên tinh thần tự nguyện.

Xem thêm
Từ khóa:   uống nước ấm cách uống nước để tốt cho sức khỏe sai lầm khi bổ sung nước hại sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 4 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm